Олимпийские виды
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Наши спортсмены просят у Путина отмашку по нейтральному статусу. Давайте попробуем понять их логику

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Павел Кулижников Павел Кулижников
Семен Елистратов Семен Елистратов
Коньки/шорт-трек Коньки/шорт-трек

Наши спортсмены на перепутье – они не знают, ехать ли на Олимпиаду в нейтральном статусе. И просят принять это решение президента РФ Владимира Путина.

«Я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Только если сам президент скажет, что надо ехать. При другом раскладе – нет», – принципы конькобежца Павла Кулижникова.

«Президент нашей большой страны должен сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе», – ожидания олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова.

«Так как мы не можем оценить последствий нейтрализации, вы не думали принять сложное политическое решение и бойкотировать Олимпийские игры?» – просьба к главе ОКР Позднякову от легкоатлетки Ольги Муллиной, летом завершившей карьеру.

Выбор – всегда сложная штука, особенно в непонятных ситуациях.

С одной стороны, вроде бы слова Путина о том, что интересы спортсменов превыше всего. Но это слишком расплывчатая и неопределенная рекомендация – ведь даже спортсмены, похоже, не до конца понимают, в чем их интересы.

С другой, риторика босса ОКР Станислава Позднякова – чиновника, отвечающего в стране за Олимпиады: ответственность за процедуру нейтрализации, финансовая поддержка не поехавших на Игры (и отказ от финансирования поехавших), опасения за безопасность и несправедливое судейство.

«Если два пути будут сочтены равными, то воля не сможет выйти из тупика. Все, что она может сделать – приостановить решение до тех пор, пока обстоятельства не изменятся и не станет ясна правильная линия поведения», – проблема морального выбора была актуальна и 700 лет назад, когда ее исследовал философ Жан Буридан.

Позже ее иллюстрировали в виде осла, который умрет от голода, выбирая между двумя одинаково доступными порциями с едой, или водителя, выбирающего решение перед поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Теперь у этого философского явления появилась еще одна визуализация.

Но давайте на секунду попробуем оказаться на месте наших спортсменов.

Мы привыкли их идеализировать. Приписывать им собственные ценности. Верить в сверхспособности. Ждать мощных поступков, действий, жестов. Требовать лучших проявлений – смелости, решительности, честности, независимости. Переносить их спортивные качества в неспортивную реальность.

Но вне спорта большинство из них – обычные люди со своими взглядами, приоритетами, слабостями, достоинствами и недостатками. Большую часть сознательной жизни они провели в отрыве от бытовых проблем – на сборах и соревнованиях, где решения за них принимали другие люди: родители, тренеры, чиновники. 

Сейчас финансово дистанцироваться от государства могут лишь единицы – футболисты, игроки НХЛ, теннисисты. Все остальные – по-прежнему бюджетники, получающие зарплату в ЦСП, да к тому же еще и оставшиеся без возможности зарабатывать на международных турнирах. И у них есть семьи, дети, родители... 

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет», – четкий сигнал от замминистра спорта Азата Кадырова.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

Чиновники, по сути, выставляют спортсменам ультиматум: заработок или Олимпиада. И это даже не выбор из философии Буридана – там в условии оба варианта равны. А здесь слишком очевидная развилка, в которой работают лишь две альтернативы – тишина или оберег от президента. И доступна пока только первая.

Но все равно видеть публичное безразличие спортсменов к своим карьерам – больно и грустно. Да, «процедура нейтрализации» становится синонимом слабости с высоким риском лишиться поддержки и финансирования, да еще и нарваться на осуждение от крикливых общественных деятелей.

Молчание спортсменов и взгляды на президента – точно не трусость. Скорее – осторожность или прагматизм. И глупо требовать от них что-то иное – хотя проговаривать собственные желания им пока никто не запрещал. 

Но иногда бывает, что будущее и большие мечты перешивает что-то банальное, бытовое и непреодолимое. То, что заставляет сдаться и лечь. А тишина – действительность, которая сгребает золу остывающих глаз.

Российским спортсменам безразлична Олимпиада. Решается их судьба – а они даже не задают вопросов

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Григорий Сысоев, Кристина Кормилицына, Павел Лисицын; Instagram/lasitskene.maria

Как быть с Олимпиадой?
696 голосов
Ехать в нейтральном статусе
61%
Дмитрий Губерниев
Не ехать в нейтральном статусе
16%
Вероника Степанова
Как Путин скажет
23%
Павел Кулижников

20 комментариев

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Dr. Heisenberg
Конечно, это уникальный помет спортсменов, созданный отечественными гос заводчиками - очень послушные, исполнительные, всегда при хозяине и без команды не способны не на какие действия. Не знаю, как можно за них болеть или переживать. Болеют за личностей, а не за этих, "ждущих команду".
+13
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filippgoman
Ну это конечно, верх подобострастия. Я врач и я узнал в другую страну без денег и перспектив, чтобы лишь бы быть подальше от мобилизации. А эти зайчики не могут решить, стоит ли ехать на главный турнир их жизни без разрешения Путина. Я маму не всегда слушаюсь, а тут лишь бы одобрения убийцы и вора получить. И дальше существовать на бюджетные деньги.
+16
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ilya1809
Ответ Владимир Соколов
Всё просто.Есть Путин - есть Россия.Нет Путина - нет России.Живите теперь с этим.
Всё просто.Есть Путин - есть Россия.Нет Путина - есть Россия без Путина.Когда нибудь до людей это дойдет, и они не будут усложнять и так сложную жизнь
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Anton Novikov
А тишина – действительность, которая сгребает золу остывающих глаз.

Автор поэт
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Георгий Михеев
Ну а че, парни, это Россия - как царь велит, так и будет -))))
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Геннадий Туник
Если спортсмен уверен,что завоюет медаль,то он поедет.Тем же,кто шансов на медали не имеет,естественно,лучше не рыпаться.Пробежать сто метров за 10,2 секунды можно попытаться и в Чебоксарах.
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Al561
"...Вот приедет барин — барин нас рассудит..." (Н.А. Некрасов)))
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viktorpavlov70
Ответ filippgoman
Ну это конечно, верх подобострастия. Я врач и я узнал в другую страну без денег и перспектив, чтобы лишь бы быть подальше от мобилизации. А эти зайчики не могут решить, стоит ли ехать на главный турнир их жизни без разрешения Путина. Я маму не всегда слушаюсь, а тут лишь бы одобрения убийцы и вора получить. И дальше существовать на бюджетные деньги.
Чтобы куда-то там ехать надо во-первых сначала подготовиться, а на это нужны финансы. Затем надо быть уверенным, что ты гарантировано выиграешь. И то ты только получишь высокий статус и кусок металла не более. А ехать на Олимпиаду, чтобы занять надцатое место и при этом лишиться финансирования, такое себе понятие о главном турнире жизни. Так могут рассуждать только звездоболы, перед которыми не стоит дилемма реального выбора.
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Otto Kretschmer
Ответ ilya1809
Всё просто.Есть Путин - есть Россия.Нет Путина - есть Россия без Путина.Когда нибудь до людей это дойдет, и они не будут усложнять и так сложную жизнь
Здесь дело не в Путине, а в национальных интересах, Югославский сценарий с Россией не прокатил, и не прокатит , и не важно кто во главе страны.
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Владимир Соколов
Ответ ilya1809
Всё просто.Есть Путин - есть Россия.Нет Путина - есть Россия без Путина.Когда нибудь до людей это дойдет, и они не будут усложнять и так сложную жизнь
Ооох, трудно в этой стране с пониманием...Особенно, когда телевизор работает.
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Otto Kretschmer
Ответ Jan Vorontsov
Можно и вообще без барина обойтись, хотя поначалу мысль кажется возмутительной.
Ну и обрисуй перспективы?
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Jan Vorontsov
Ответ Otto Kretschmer
Ну не капризами же Зеленского нам жить.
Можно и вообще без барина обойтись, хотя поначалу мысль кажется возмутительной.
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Otto Kretschmer
Ответ Владимир Соколов
Всё просто.Есть Путин - есть Россия.Нет Путина - нет России.Живите теперь с этим.
Ну не капризами же Зеленского нам жить.
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ali13
Ответ Anton Novikov
А тишина – действительность, которая сгребает золу остывающих глаз. Автор поэт
Это Ю.Шевчук
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VDX00
Ответ Dr. Heisenberg
Конечно, это уникальный помет спортсменов, созданный отечественными гос заводчиками - очень послушные, исполнительные, всегда при хозяине и без команды не способны не на какие действия. Не знаю, как можно за них болеть или переживать. Болеют за личностей, а не за этих, "ждущих команду".
Можно же не болеть и не переживать. Как они делают свой выбор (ждать решение тоже выбор), так и ты можешь делать свой выбор.
Все одинаково.
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Евгений Фельдман
Ответ filippgoman
Ну это конечно, верх подобострастия. Я врач и я узнал в другую страну без денег и перспектив, чтобы лишь бы быть подальше от мобилизации. А эти зайчики не могут решить, стоит ли ехать на главный турнир их жизни без разрешения Путина. Я маму не всегда слушаюсь, а тут лишь бы одобрения убийцы и вора получить. И дальше существовать на бюджетные деньги.
Респект
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alexman1996
Наверное, тот редкий случай, когда отчасти можно согласиться с чиновниками. По сути, большая часть спортсменов — иждивенцы, которые сидят на шее у государства и ничего не делают. Поэтому таки да — как работодатель требует с подчинённого выполнения обязанностей, так и государство, как источник финансирования, вправе что-то требовать от спортсменов.

Другой вопрос, что вот эту практику государственного иждивения надо постепенно сворачивать. Можно (и нужно) финансировать только ДЮСШ. Дальше — за свой счёт. И тогда подобных разговоров возникать не будет. А то ноют, видите ли, семьи у них. Ну так получайте специальность тогда и идите работать, в чём проблема?)
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Atsuktuvas
И хочется, и колется, и болит, и матушка не велит.
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