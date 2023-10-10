Наши спортсмены просят у Путина отмашку по нейтральному статусу. Давайте попробуем понять их логику

Наши спортсмены на перепутье – они не знают, ехать ли на Олимпиаду в нейтральном статусе. И просят принять это решение президента РФ Владимира Путина.

«Я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Только если сам президент скажет, что надо ехать. При другом раскладе – нет», – принципы конькобежца Павла Кулижникова.

«Президент нашей большой страны должен сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе», – ожидания олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова.

«Так как мы не можем оценить последствий нейтрализации, вы не думали принять сложное политическое решение и бойкотировать Олимпийские игры?» – просьба к главе ОКР Позднякову от легкоатлетки Ольги Муллиной, летом завершившей карьеру.

Выбор – всегда сложная штука, особенно в непонятных ситуациях.

С одной стороны, вроде бы слова Путина о том, что интересы спортсменов превыше всего. Но это слишком расплывчатая и неопределенная рекомендация – ведь даже спортсмены, похоже, не до конца понимают, в чем их интересы.

С другой, риторика босса ОКР Станислава Позднякова – чиновника, отвечающего в стране за Олимпиады: ответственность за процедуру нейтрализации, финансовая поддержка не поехавших на Игры (и отказ от финансирования поехавших), опасения за безопасность и несправедливое судейство.

«Если два пути будут сочтены равными, то воля не сможет выйти из тупика. Все, что она может сделать – приостановить решение до тех пор, пока обстоятельства не изменятся и не станет ясна правильная линия поведения», – проблема морального выбора была актуальна и 700 лет назад, когда ее исследовал философ Жан Буридан.

Позже ее иллюстрировали в виде осла, который умрет от голода, выбирая между двумя одинаково доступными порциями с едой, или водителя, выбирающего решение перед поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Теперь у этого философского явления появилась еще одна визуализация.

Но давайте на секунду попробуем оказаться на месте наших спортсменов.

Мы привыкли их идеализировать. Приписывать им собственные ценности. Верить в сверхспособности. Ждать мощных поступков, действий, жестов. Требовать лучших проявлений – смелости, решительности, честности, независимости. Переносить их спортивные качества в неспортивную реальность.

Но вне спорта большинство из них – обычные люди со своими взглядами, приоритетами, слабостями, достоинствами и недостатками. Большую часть сознательной жизни они провели в отрыве от бытовых проблем – на сборах и соревнованиях, где решения за них принимали другие люди: родители, тренеры, чиновники.

Сейчас финансово дистанцироваться от государства могут лишь единицы – футболисты, игроки НХЛ, теннисисты. Все остальные – по-прежнему бюджетники, получающие зарплату в ЦСП, да к тому же еще и оставшиеся без возможности зарабатывать на международных турнирах. И у них есть семьи, дети, родители...

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берет Международный олимпийский комитет», – четкий сигнал от замминистра спорта Азата Кадырова.

Чиновники, по сути, выставляют спортсменам ультиматум: заработок или Олимпиада. И это даже не выбор из философии Буридана – там в условии оба варианта равны. А здесь слишком очевидная развилка, в которой работают лишь две альтернативы – тишина или оберег от президента. И доступна пока только первая.

Но все равно видеть публичное безразличие спортсменов к своим карьерам – больно и грустно. Да, «процедура нейтрализации» становится синонимом слабости с высоким риском лишиться поддержки и финансирования, да еще и нарваться на осуждение от крикливых общественных деятелей.

Молчание спортсменов и взгляды на президента – точно не трусость. Скорее – осторожность или прагматизм. И глупо требовать от них что-то иное – хотя проговаривать собственные желания им пока никто не запрещал.

Но иногда бывает, что будущее и большие мечты перешивает что-то банальное, бытовое и непреодолимое. То, что заставляет сдаться и лечь. А тишина – действительность, которая сгребает золу остывающих глаз.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Григорий Сысоев, Кристина Кормилицына, Павел Лисицын; Instagram/lasitskene.maria