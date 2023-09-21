29 комментариев

«На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов», – отчитался во вторник министр Олег Матыцин.

Сложно сказать, как чиновники видят интересы спортсменов. Вероятно, это что-то материальное – например, на днях глава ОКР Станислав Поздняков анонсировал суммы за отказ от поездки на Олимпиаду-2024.

Возможно, на всех международных площадках интересы наших спортсменов уже защищены. Правда, за несколько дней до выступления министра один спортсмен, действующий вице-чемпион России оказался беззащитным на еще одной важной площадке – в своей стране.

Вновь пересказывать историю фигуриста Петра Гуменника и его тренера Вероники Дайнеко, оставшихся в тотальном одиночестве в борьбе за программу под Rammstein, наверное, нет смысла. Все подробности, аргументы и комментарии не утихают почти неделю.

Итог грустный: многомесячная работа над постановкой сожжена после жалобы непонятно кого непонятно кому непонятно на что. Так живет наша фигурка.

Спортивные чиновники оправдываются, что запретов не было. Министр Матыцин не регулировал это вопрос, но советует ответственно подходить к выбору музыки (и тут кроме советов не помешали бы инструкции), новый босс ФФКР Антон Сихарулидзе тоже не при делах, но программы нет. И, похоже, не будет.

«Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами», – финальный вердикт от Тамары Москвиной, которая руководит школой, где работает Дайнеко и тренируется Гуменник.

Посмотрите – ни один из тех чиновников, которые призваны отстаивать интересы спортсменов на всех площадках, не заступился за фигуриста.

Никто – ни в Минспорте, ни в ОКР, ни в ФФКР не произнес простых, но таких важных фраз: ребята, это какая-то ошибка, мы не цензурируем творчество наших тренеров и фигуристов, а полностью доверяем им. У нас в стране работают законы, и ни один из них не нарушен. В творческих дисциплинах должно быть право на самореализацию. Программа должна жить.

Представляете, какой бы стоял рев, если бы музыку нашему спортсмену запретила международная федерация – перед сезоном или перед турниром? Сколько авторитетных людей сразу вписалось бы за него (и за того же Тилля Линдеманна), сколько бы вышло ток-шоу. Но сейчас другой случай.

Ок, чиновникам не до того, но почему молчат заслуженные люди из фигурки, которым положено по должности? Почему главный тренер сборной Елена Чайковская не берет ответственность на себя, хотя летом принимала у Гуменника эту программу, давала по ней рекомендации, советовала? В чем функции старшего тренера мужской сборной Татьяны Тарасовой, если она задает вопросы, а не отвечает на них?

Никто, ни один человек из тех, кто принимает решения, не сказал такого простого слова: можно. Можно кататься под музыку, которая не запрещена в России. Можно не оглядываться на безумные жалобы. Можно не бояться последствий.

Да что там чиновники – одного слова 82-летней Москвиной хватило бы, чтобы закрыть историю и позволить спортсмену спокойно катать номер. Ей – заслуженной, обласканной, великой – чего бояться? Глыбе нашей фигурки. Легенде. Со всеми наградами, орденами, благодарностями – разве есть вещи, которые могут ее напугать? Отнимут школу? Признают иностранным агентом? Запретят тренировать?

Или она настолько не доверяет подчиненным (а Дайнеко – главный тренер группы одиночного катания в ее школе), что по запросу ноунейма готова разрушать талантливые программы? Неужели не помнит, как в СССР запрещали музыку ей – тогда еще молодой, амбициозной, принципиальной? И как отстаивал ее интересы тренер и будущий муж Игорь Москвин.

«Короткую программу мы сделали на комедийно-гротесковую музыку. Кто-то из доброхотов, конечно, тут же сообщил в спорткомитет, что у Мишина с Москвиной (на фото выше – Sports.ru) совершенно похабная музыка, кататься под которую за границей для советских спортсменов просто недопустимо. Меня, естественно, тут же вызвали в Спорткомитет – давать объяснения.

Я спросил: «А слова этой песни вы знаете, чтобы так считать? А знаете, например, какие стихотворные вариации существуют на музыку песни «Варяг»? Так что теперь, и эту песню запретить?» – воспоминания Игоря Москвина из интервью Елене Вайцеховской отлично передают антураж, в которые может вернуться наша фигурка.

Ок, представим, что это не трусость, не конформизм и не наивность, а гражданская позиция Москвиной, действительно дело государственной важности в ее понимании. Почему бы не проговорить эти принципы вслух на большую аудиторию: фигуристы из моей школы будут кататься только под определенную музыку, так мы видим интересы нашей страны, ответственность за решение беру на себя.

Вопросы, почему несколько месяцев в ее школе ставили нехорошую программу, запускали на авторском мастер-классе в присутствии Москвиной и показывали главному тренеру сборной Елене Чайковской, все равно останутся. Но хотя бы появится конкретика, которая будет выглядеть не так унизительно – программу фигуристу сборной запретил не аватар из интернета, а заслуженный деятель искусств и заслуженный тренер России.

Но, конечно, ничего такого не будет – историю просто спустят на тормозах.

Это же наша фигурка.

Это территория, на которой нет хозяина. Хозяева, например, управляют нашими лыжами или художественной гимнастикой – и порвут за своего, когда его обижают.

Здесь самые главные чиновники ни за что не отвечают и ничего не знают.

Здесь самые авторитетные и заслуженные люди не имеют своего мнения или до невозможности боятся его.

Здесь одна жалоба из интернета важнее опыта десятка специалистов.

Здесь в одночасье рушатся репутации, уважение к которым строилось десятилетиями.

А самое грустное – теперь следующим может стать кто угодно. Даже ученики Москвиной – Мишина и Галлямов. Ведь для кого-то они в этом сезоне катают Бетховена, а для кого-то гимн Евросоюза.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Юрий Сомов, Александр Вильф; www.imago-images.de/Global Look Press