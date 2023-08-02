34 комментария

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Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?

Александр Предке
сборная России сборная России
Сергей Карякин Сергей Карякин
Алексей Сарана
ФИДЕ ФИДЕ
ФШР
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

В российских шахматах масштабные потери – за последние полтора года сразу 160 игроков поменяли флаг.

Это официальные данные – ФИДЕ (Международная шахматная федерация) объявляет трансферы в режиме реального времени. Самые свежие релизы датированы 28 июля – Антон Демченко перешел в Словению, а Анастасии Лузгина в Германию.

Тренд, похоже, идет по восходящей: за весь 2022-й Россию оставили 88 шахматистов, а за 7 месяцев 2023-го – уже 72. Нет, прецеденты были и раньше, но реже: в 2021-м – страну поменяли 10 человек, а в 2020-м – всего четверо. Кстати, и обратная дорога существует – в Россию за два последних сезона перешли 6 шахматистов.

«Я понимаю, почему происходят те или иные переходы, большинство из них связаны с бытовыми вещами. Без проблем это никогда не происходит, не думаю, что это пройдет без последствий и для них. 

Если говорить о картине в целом, проблема переходов действительно существует, из сильнейшей десятки ушло человек пять, но что касается остальных, то их уход никак не скажется, их заменят другие, а на воспитание новых игроков экстра-класса потребуется время. Я не сомневаюсь, что мы с этим справимся», – весьма сдержанная реакция от вице-президента ФШР (Федерации шахмат России) Сергея Смагина.

Его словам нужна короткая трактовка: если объединить бывших и актуальных россиян в единый топ-лист по критериям ФИДЕ, то лучший из уехавших замыкал бы топ-10, а выше него расположились 9 игроков, не менявших российскую шахматную федерацию. Поэтому точнее было бы так: пять человек ушло из второй половины сильнейшей топ-20.

Но, возможно, вице-президент знает чуть больше и заглядывает чуть дальше.

Но все же разберемся, почему именно в шахматах отток российских спортсменов выглядит ощутимее, чем в остальных видах.

1. Самое логичное объяснение, которое вроде бы на поверхности – максимально упрощенная процедура перехода, которая после вступления ФШР в Азиатскую шахматную федерацию, по сути, превратилась в зеленый коридор.

В шахматах и раньше не было необходимости в получении гражданства страны, за которую игрок планировал выступать – достаточно постоянно в ней проживать. Другие приятные бонусы при смене флага – лояльный срок карантина в случае отказа прежней федерации, терпимые компенсации, безлимит на количество переходов и вообще минимальный набор условий.

Вот что прописано в правилах ФИДЕ о смене федерации для всех шахматистов:

«Чтобы подать официальную заявку на переход в федерацию, игроку достаточно обратиться в новую шахматную федерацию, которая должна предоставить в офис ФИДЕ несколько простых документов: официальное подтверждение, сканы паспорта и справки о резидентстве шахматиста, его согласие.

После этого офис ФИДЕ информирует бывшую федерацию с просьбой подтвердить отсутствие возражений. В случае молчания или отказа через 90 дней переход происходит автоматически – даже без одобрения прежней федерации.

Компенсация при этом все равно выплачивается, но только за шахматистов, которые были зарегистрированы в прежней федерации, хотя бы раз за последние 5 лет выступали за нее на официальных турнирах ФИДЕ и при этом прожили в стране, куда переходят, меньше двух лет (или меньше года для тех, кто не выступал за прежнюю федерацию за последние пять лет)».

Для остальных выплаты зависят от рейтинга: больше всех – 50 тысяч евро – должны компенсировать за гроссмейстера с рейтингом выше 2700 очков, для шахматистов в диапазоне от 2100 до 2199 очков выплата минимальная – 1000 евро.

Но в феврале 2023-го, после перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию, ФИДЕ отменила все компенсации при переходах с участием российских игроков, подавших заявку с 1 марта 2022-го по 31 августа 2023-го, в целях «предоставления минимальных средств правовой защиты и справедливости игрокам, которые решили остаться в Европейском шахматном союзе».

Кроме того, такие игроки получили право представлять новую федерацию уже на следующий день после подачи заявки – при соблюдении остальных условий перехода.

По сути, теперь для смены федерации российских шахматистам достаточно желания и факта проживания на территории другой страны.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

2. Еще одна важная причина – возможность выступать на международных турнирах.

Сейчас российские шахматисты играют на турнирах под флагом ФИДЕ в нейтральном статусе – такую возможность они получили в марте 2022-го после отстранения России. 

Это упрощенный режим, при котором шахматисты, желающие выступать на турнирах, отправляли запрос на переход под флаг ФИДЕ. Кто-то, конечно, отказывался:

«Вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду. Идти против своих принципов, я считаю, – не позволит достигнуть успехов ни за доской, ни вне ее. Главное, я сам бы себя не простил, если бы пошел против своих принципов.

Играть под флагом ФИДЕ как минимум странно, а как максимум – унизительно. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо. Ни под каким флагом, кроме российского, я играть не буду», – Сергей Карякин, один из немногих шахматистов, который готов играть (и даже не играть) в шахматы только за Россию.

Но проблемы с участием в турнирах есть и у тех шахматистов, которые согласились на нейтральный статус.

«Россиян сейчас особенно никуда и не приглашают. Одно дело, когда Ян Непомнящий выиграл два турнира претендентов подряд, – да, он супервыдающийся гроссмейстер. И другое, когда ты находишься в общей массе, таких сейчас нечасто зовут играть за рубежом.

За последние полтора года нам стало в десять раз сложнее. Для этого, условно говоря, ты должен выиграть пару турниров претендентов подряд. Сильно ли это бьет по заработкам? Они упали раза в два точно», – гроссмейстер Александр Грищук проговаривает, пожалуй, самую банальную причину, почему российские шахматисты идут на смену федерации.

3. Среди 160 бывших российских шахматистов 120 (это 75%) никогда не участвовали в турнирах ФИДЕ под российским флагом.

Простыми словами, большинство из них – любители с рейтингом в районе 1800-2000 баллов, которые не входят даже в мировые топ-10 000 игроков.

«В российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому цифра сменивших федерацию в этой пропорции выглядит каплей в море. Сравнения с другими видами спорта также кажутся мне не совсем уместными, поскольку нужно сравнивать количество профессиональных или зарегистрированных спортсменов, а статистика других федераций не публикуется.

Кроме того, из числа спортсменов, сменивших федерацию, только 13 имеют международные звания – гроссмейстера или международного мастера. У каждого из них своя история, многие давно живут в Европе, поэтому их переход по новым облегченным правилам ФИДЕ был лишь вопросом времени», – объяснение от исполнительного директора федерации шахмат России Александра Ткачева.

Яркий пример перехода – наш шахматный блогер Олег Баранцев, который входит в список 160 шахматистов, сменивших федерацию за последние полтора года. Зимой 2023-го он переехал в английский Портсмут к жене, которая учится в местном университете, а решение о смене флага пришло к нему почти спонтанно во время игр за команду шахматного клуба Портсмута.

Эту историю он описал в одном из постов на Sports.ru.

«Я спросил у Саймона (руководитель местного шахматного клуба – Sports.ru), может ли он добавить мое имя на сайт. Оказалось, что это не он вносит результаты, да и вообще, хорошо бы, чтобы я играл под английским флагом, чтобы партии могли обсчитываться, местный рейтинг у меня появился, да и просто чтобы не быть легионером.

А так как после того, как Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию, теперь разрешен бесплатный переход из российского «гражданства» в любое европейское. Я написал английскому рейтинг-офицеру, отправил запрашиваемые документы, теперь играю под английским флагом.

Разумеется, это не означает смену гражданства, и когда вернусь в Россию (если не надумаем здесь остаться), то так же легко верну флаг», – другие интересные подробности о шахматах в Англии вы можете прочитать в уютном блоге Олега Баранцева. 

4. Но потери в российских шахматах все равно серьезные – несмотря на бодрые ответы из ФШР.

Так, на проходящем прямо сейчас в Баку Кубке мира выступают сразу пять шахматистов, еще недавно представлявших Россию: Алексей Сарана и Александр Предке за Сербию, Владимир Федосеев и Антон Демченко за Словению, а в женской части за Швейцарию играет Александра Костенюк. Россиян, кстати, 9 в мужской сетке и 5 в женской – все они садятся за стол под флагом ФИДЕ.

«Если говорить о тех, кто сменил федерацию и будет играть на Кубке мира, то думаю, что больших успехов они не добьются на турнире, но на таких соревнованиях все может быть», – прогноз от вице-президента ФШР Смагина.

Неужели и правда никто из топов не уехал? Судите сами:

• 23-летний Алексей Сарана владеет самым высоким рейтингом из уехавших (2685 очков) и занимает в свежем августовском рейтинге 50-е место в мире. В апреле он официально перешел в Сербию, где, по сообщениям ТАСС, проживал уже несколько лет.

• Месяцем ранее за Сербию начал выступать 29-летний Александр Предке, который на пике в ноябре 2020-го входил в мировые топ-40, а сейчас удерживает 92-ю позицию.

Владимиру Федосееву 28 лет – сейчас он добрался до 61-й строки в мировом рейтинге, а в 2017-м взял серебро со сборной России на командном чемпионате мира и дошел до финального тай-брейка на чемпионате мира по рапиду, где проиграл индийцу Виши Ананду.

«Это – решение, меняющее всю жизнь. Это – вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», – Федосеев давно жил в Испании, а играть за Словению решился непосредственно перед Кубком мира. Как и 35-летний Антон Демченко – он сейчас 143-й в рейтинге ФИДЕ.

Александра Костенюк – вы точно знаете эту девушку, даже если не следите за шахматами – 7-я в женском рейтинге ФИДЕ, но главными титулами в ее карьере остаются женская шахматная корона в 2008-м и три победы на всемирной шахматной Олимпиаде со сборной России.

Как и почему Александра Костенюк перешла под флаг Швейцарии?

Переход Александры в Швейцарию (швейцарцем был ее первый муж) планировался на 2024-й, но после упрощения процедуры для россиян стал возможен уже в марте. Одновременно с Александрой за Францию начал выступать ее супруг Павел Трегубов (306-е место в мире).

• В 2020-м Кирилл Алексеенко получил wild card от организаторов на Турнир претендентов, где обыграл Аниша Гири и Александра Грищука, но занял только 7-е место из восьми. Сейчас он 62-й в мире, а с июля еще и первый в национальном рейтинге Австрии.

Григорий Опарин уехал учиться лингвистике в университете Миссури – и, второй год выступая за США, расположился 57-м в мировом рейтинге.

• Уезжают не только взрослые, но и члены юношеской сборной России – один из самых талантливых шахматистов России 18-летний Глеб Дудин (434-й в мире) уже играет за Венгрию.

• Гроссмейстерам Евгению Романову и Евгению Алексееву, наоборот, далеко за 30. Оба, кажется, застряли в третьей-четвертой сотне мирового рейтинга, но решили выступать за страны, в которых давно живут – Норвегию и Израиль.

«У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами еще с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил в ней несколько лет, и хоть и представлял Россию, особого отношения к российским шахматам не имел. Теперь же, когда у российских спортсменов столько проблем с допуском к соревнованиям, этот шаг необходим для продолжения карьеры», – такое внятное и простое объяснение от Романова.

Алина Кашлинская выиграла женский чемпионат Европы-2019, а с весны прошлого года выступает за Польшу, откуда родом ее супруг.

Александр Мотылев – не только гроссмейстер из второй сотни мирового рейтинга, но и тренер сборной России, работавший в команде Сергея Карякина. Вероятно, уже бывший – этим летом он начал выступления за Румынию.

Вы тоже ждали, когда закончится этот список? А ведь в нем всего 13 фамилий из 160 – и ставить точку на этих цифрах вряд ли уместно.

5. Прямо сейчас в первой сотне ФИДЕ 14 шахматистов из России – больше, чем у любой другой страны. Но и здесь есть нюанс – ФИДЕ разрешила российским шахматистам при желании вернуть флаг страны хотя бы в рейтинге. Правом воспользовались не все – у шести игроков в профиле остается флаг ФИДЕ, хотя эти шахматисты никуда из России не переходили. 

Но даже те, кто вернули флаг и не собирались выступать за другую страну, настроены пессимистично.

«Я не хочу менять спортивное гражданство, да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией»? – пока так размышляет главный шахматист страны Ян Непомнящий, у наших шахмат точно большие проблемы.

И хочется верить, что через несколько лет Сергею Карякину не придется выключать за собой свет.

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Захаров, Павел Бедняков; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; instagram.com/chessqueen; commons.wikimedia.org/Etery Kublashvili

34 комментария

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kdmi1986
Скажем спасибо "великому" деду
+35
-13
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Крюн
Указ о представлении к награде президент России Владимир Путин подписал в начале июня. В нем отмечается, что шахматист награжден «за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения».
Это про Карякина, из-за которого был выписан бан на chess com, а ему орден за заслуги перед Отечеством.
Верной дорогой идём, товарищи: развиваем и популяризируем!
+22
-3
+19
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Сульшер жги!
Где родился, там не пригодился.
+23
-7
+16
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aarau
все-таки, в среднем шахматисты поумнее... есть конечно такие статистические выбросы как карякин
+14
-4
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Michael Boldyrev
Спорт отражение жизни. Вот эта статья про айтишников.
+11
-3
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v.belorussky
В российских шахматах масштабные потери – за последние полтора года сразу 160 игроков поменяли флаг.

Шахматисты - они умные.
+9
-3
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Igor Pivovarov
Ответ Михаил Булгаков
жалко, конечно, но без них прекрасно проживем) Родятся новые, не первый и не последний раз такая беготня, к сожалению. Ждём истории о том, кому они будут нужны через 10 лет, когда их заменят молодые
Бабы новых шахматистов нарожают. (с)
+7
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Пол Ганарара:
Ответ kdmi1986
Скажем спасибо "великому" деду
спасибо, "великий" дед
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Sir Artur
Ответ Пол Ганарара:
Да даже одного Карякина уже почти достаточно, главное, чтобы он играл, а не дурака валял
Достаточно для чего?
+7
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Reright18
Карякин один останется и будет губеров развлекать
+7
-3
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GGeNN
Ответ 2882
Классная статья в духе спортса. )) куда привлекли Алину, которая сменила страну из-за мужа и Гришу Опарина, который в Америке уже живет много лет.) До кучи примотали Трегубова, который на серьезном уровне играл, когда многие местные комментаторы только в школу пошли. Романов и Алексеев эт даже не смешно. Назвать Дудина одним из самых талантливых шахматистов России - опять же лютая спортовская софистика. В итоге, очень жалко Сарану, чуть менее жалко Федосеева и Костенюк. Алексеенко вряд ли жалко. И это личное дело людей. Но накрутить ужас, мол , скоро Карякину придется выключать за собой свет, могут только неучи. И давно ли Авдохин разбирается в шахматах?)
Ты прав, патриотище, ниче и никого нам тут «чуть менее» не жалко..
+5
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Черный Дворник
Ответ Михаил Булгаков
жалко, конечно, но без них прекрасно проживем) Родятся новые, не первый и не последний раз такая беготня, к сожалению. Ждём истории о том, кому они будут нужны через 10 лет, когда их заменят молодые
От осинки не родятся апельсинки...
+4
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Ajvengo
Ответ Michael Boldyrev
Спорт отражение жизни. Вот эта статья про айтишников.
кстати, да. из 140 почти все технари, скорее всего, востребованные по основной профессии.
+4
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I LOVE SPORT
До какого финала дошел Федосеев?Чемпионат мира по рапиду и блицу проводят по швейцарской системе
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Igor Pivovarov
Ответ Sir Artur
Достаточно для чего?
Для всего!
"Зачем нам столько пилотов? Нам нужен один пилот, но готовый на все! Вот у меня внук на Play Station играет " (с) Generation П
+3
-1
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бизе
Ответ aarau
все-таки, в среднем шахматисты поумнее... есть конечно такие статистические выбросы как карякин
Шахматисты - они не умные , а обычные , как и люди из других областей . Эгоцентрики - это факт , интересует , как правило , только возможность играть в шахматы .
+3
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Алексей Авдохин
Автор
Ответ 2882
Ну так ты возьми статистику, сколько шахматистов сменило наше гражданство например с 2010 по 14 год, то есть до Крыма. Удивишься. А если вспомнить 90ые, вообще офигеешь.
Например, с 2010-го по 2014-й - 18 шахматистов. Удивительно, правда?
+2
0
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Chaewon
Останется главный патриот режима
+2
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Олег Акимов
Ответ kdmi1986
Скажем спасибо "великому" деду
Спасибо деду за "победу"
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Yeroffey
В заголовке 160, а по факту 13, ох уж этот спорц
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бизе
Шум из ничего , шахматисты могут хоть сто раз менять федерацию , это же не футбол . Где выгоднее , там и будут играть .
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aya
А сколько потеряли айтишников, врачей, технических специалистов?! Кто-нибудь считал?!
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Евгений Кузнецов
ребят, а что дают шахматисты России?

вот потеря айтишников, программистов - да, серьёзный удар в наше время
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Пол Ганарара:
Ответ Sir Artur
Достаточно для чего?
Для того, чтобы отстаивать спортивную честь. Я говорю с известной долей иронии, как вы понимаете, но все же
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Черный Дворник
Ответ Reright18
Карякин один останется и будет губеров развлекать
Говорят он хорошо танцует...
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