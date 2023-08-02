34 комментария

В российских шахматах масштабные потери – за последние полтора года сразу 160 игроков поменяли флаг.

Это официальные данные – ФИДЕ (Международная шахматная федерация) объявляет трансферы в режиме реального времени. Самые свежие релизы датированы 28 июля – Антон Демченко перешел в Словению, а Анастасии Лузгина в Германию.

Тренд, похоже, идет по восходящей: за весь 2022-й Россию оставили 88 шахматистов, а за 7 месяцев 2023-го – уже 72. Нет, прецеденты были и раньше, но реже: в 2021-м – страну поменяли 10 человек, а в 2020-м – всего четверо. Кстати, и обратная дорога существует – в Россию за два последних сезона перешли 6 шахматистов.

«Я понимаю, почему происходят те или иные переходы, большинство из них связаны с бытовыми вещами. Без проблем это никогда не происходит, не думаю, что это пройдет без последствий и для них.

Если говорить о картине в целом, проблема переходов действительно существует, из сильнейшей десятки ушло человек пять, но что касается остальных, то их уход никак не скажется, их заменят другие, а на воспитание новых игроков экстра-класса потребуется время. Я не сомневаюсь, что мы с этим справимся», – весьма сдержанная реакция от вице-президента ФШР (Федерации шахмат России) Сергея Смагина.

Его словам нужна короткая трактовка: если объединить бывших и актуальных россиян в единый топ-лист по критериям ФИДЕ, то лучший из уехавших замыкал бы топ-10, а выше него расположились 9 игроков, не менявших российскую шахматную федерацию. Поэтому точнее было бы так: пять человек ушло из второй половины сильнейшей топ-20.

Но, возможно, вице-президент знает чуть больше и заглядывает чуть дальше.

Но все же разберемся, почему именно в шахматах отток российских спортсменов выглядит ощутимее, чем в остальных видах.

1. Самое логичное объяснение, которое вроде бы на поверхности – максимально упрощенная процедура перехода, которая после вступления ФШР в Азиатскую шахматную федерацию, по сути, превратилась в зеленый коридор.

В шахматах и раньше не было необходимости в получении гражданства страны, за которую игрок планировал выступать – достаточно постоянно в ней проживать. Другие приятные бонусы при смене флага – лояльный срок карантина в случае отказа прежней федерации, терпимые компенсации, безлимит на количество переходов и вообще минимальный набор условий.

Вот что прописано в правилах ФИДЕ о смене федерации для всех шахматистов:

«Чтобы подать официальную заявку на переход в федерацию, игроку достаточно обратиться в новую шахматную федерацию, которая должна предоставить в офис ФИДЕ несколько простых документов: официальное подтверждение, сканы паспорта и справки о резидентстве шахматиста, его согласие.

После этого офис ФИДЕ информирует бывшую федерацию с просьбой подтвердить отсутствие возражений. В случае молчания или отказа через 90 дней переход происходит автоматически – даже без одобрения прежней федерации.

Компенсация при этом все равно выплачивается, но только за шахматистов, которые были зарегистрированы в прежней федерации, хотя бы раз за последние 5 лет выступали за нее на официальных турнирах ФИДЕ и при этом прожили в стране, куда переходят, меньше двух лет (или меньше года для тех, кто не выступал за прежнюю федерацию за последние пять лет)».

Для остальных выплаты зависят от рейтинга: больше всех – 50 тысяч евро – должны компенсировать за гроссмейстера с рейтингом выше 2700 очков, для шахматистов в диапазоне от 2100 до 2199 очков выплата минимальная – 1000 евро.

Но в феврале 2023-го, после перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию, ФИДЕ отменила все компенсации при переходах с участием российских игроков, подавших заявку с 1 марта 2022-го по 31 августа 2023-го, в целях «предоставления минимальных средств правовой защиты и справедливости игрокам, которые решили остаться в Европейском шахматном союзе».

Кроме того, такие игроки получили право представлять новую федерацию уже на следующий день после подачи заявки – при соблюдении остальных условий перехода.

По сути, теперь для смены федерации российских шахматистам достаточно желания и факта проживания на территории другой страны.

2. Еще одна важная причина – возможность выступать на международных турнирах.

Сейчас российские шахматисты играют на турнирах под флагом ФИДЕ в нейтральном статусе – такую возможность они получили в марте 2022-го после отстранения России.

Это упрощенный режим, при котором шахматисты, желающие выступать на турнирах, отправляли запрос на переход под флаг ФИДЕ. Кто-то, конечно, отказывался:

«Вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду. Идти против своих принципов, я считаю, – не позволит достигнуть успехов ни за доской, ни вне ее. Главное, я сам бы себя не простил, если бы пошел против своих принципов.

Играть под флагом ФИДЕ как минимум странно, а как максимум – унизительно. Либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо. Ни под каким флагом, кроме российского, я играть не буду», – Сергей Карякин, один из немногих шахматистов, который готов играть (и даже не играть) в шахматы только за Россию.

Но проблемы с участием в турнирах есть и у тех шахматистов, которые согласились на нейтральный статус.

«Россиян сейчас особенно никуда и не приглашают. Одно дело, когда Ян Непомнящий выиграл два турнира претендентов подряд, – да, он супервыдающийся гроссмейстер. И другое, когда ты находишься в общей массе, таких сейчас нечасто зовут играть за рубежом.

За последние полтора года нам стало в десять раз сложнее. Для этого, условно говоря, ты должен выиграть пару турниров претендентов подряд. Сильно ли это бьет по заработкам? Они упали раза в два точно», – гроссмейстер Александр Грищук проговаривает, пожалуй, самую банальную причину, почему российские шахматисты идут на смену федерации.

3. Среди 160 бывших российских шахматистов 120 (это 75%) никогда не участвовали в турнирах ФИДЕ под российским флагом.

Простыми словами, большинство из них – любители с рейтингом в районе 1800-2000 баллов, которые не входят даже в мировые топ-10 000 игроков.

«В российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому цифра сменивших федерацию в этой пропорции выглядит каплей в море. Сравнения с другими видами спорта также кажутся мне не совсем уместными, поскольку нужно сравнивать количество профессиональных или зарегистрированных спортсменов, а статистика других федераций не публикуется.

Кроме того, из числа спортсменов, сменивших федерацию, только 13 имеют международные звания – гроссмейстера или международного мастера. У каждого из них своя история, многие давно живут в Европе, поэтому их переход по новым облегченным правилам ФИДЕ был лишь вопросом времени», – объяснение от исполнительного директора федерации шахмат России Александра Ткачева.

Яркий пример перехода – наш шахматный блогер Олег Баранцев, который входит в список 160 шахматистов, сменивших федерацию за последние полтора года. Зимой 2023-го он переехал в английский Портсмут к жене, которая учится в местном университете, а решение о смене флага пришло к нему почти спонтанно во время игр за команду шахматного клуба Портсмута.

Эту историю он описал в одном из постов на Sports.ru.

«Я спросил у Саймона (руководитель местного шахматного клуба – Sports.ru), может ли он добавить мое имя на сайт. Оказалось, что это не он вносит результаты, да и вообще, хорошо бы, чтобы я играл под английским флагом, чтобы партии могли обсчитываться, местный рейтинг у меня появился, да и просто чтобы не быть легионером.

А так как после того, как Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию, теперь разрешен бесплатный переход из российского «гражданства» в любое европейское. Я написал английскому рейтинг-офицеру, отправил запрашиваемые документы, теперь играю под английским флагом.

Разумеется, это не означает смену гражданства, и когда вернусь в Россию (если не надумаем здесь остаться), то так же легко верну флаг», – другие интересные подробности о шахматах в Англии вы можете прочитать в уютном блоге Олега Баранцева.

4. Но потери в российских шахматах все равно серьезные – несмотря на бодрые ответы из ФШР.

Так, на проходящем прямо сейчас в Баку Кубке мира выступают сразу пять шахматистов, еще недавно представлявших Россию: Алексей Сарана и Александр Предке за Сербию, Владимир Федосеев и Антон Демченко за Словению, а в женской части за Швейцарию играет Александра Костенюк. Россиян, кстати, 9 в мужской сетке и 5 в женской – все они садятся за стол под флагом ФИДЕ.

«Если говорить о тех, кто сменил федерацию и будет играть на Кубке мира, то думаю, что больших успехов они не добьются на турнире, но на таких соревнованиях все может быть», – прогноз от вице-президента ФШР Смагина.

Неужели и правда никто из топов не уехал? Судите сами:

• 23-летний Алексей Сарана владеет самым высоким рейтингом из уехавших (2685 очков) и занимает в свежем августовском рейтинге 50-е место в мире. В апреле он официально перешел в Сербию, где, по сообщениям ТАСС, проживал уже несколько лет.

• Месяцем ранее за Сербию начал выступать 29-летний Александр Предке, который на пике в ноябре 2020-го входил в мировые топ-40, а сейчас удерживает 92-ю позицию.

• Владимиру Федосееву 28 лет – сейчас он добрался до 61-й строки в мировом рейтинге, а в 2017-м взял серебро со сборной России на командном чемпионате мира и дошел до финального тай-брейка на чемпионате мира по рапиду, где проиграл индийцу Виши Ананду.

«Это – решение, меняющее всю жизнь. Это – вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях», – Федосеев давно жил в Испании, а играть за Словению решился непосредственно перед Кубком мира. Как и 35-летний Антон Демченко – он сейчас 143-й в рейтинге ФИДЕ.

• Александра Костенюк – вы точно знаете эту девушку, даже если не следите за шахматами – 7-я в женском рейтинге ФИДЕ, но главными титулами в ее карьере остаются женская шахматная корона в 2008-м и три победы на всемирной шахматной Олимпиаде со сборной России.

Переход Александры в Швейцарию (швейцарцем был ее первый муж) планировался на 2024-й, но после упрощения процедуры для россиян стал возможен уже в марте. Одновременно с Александрой за Францию начал выступать ее супруг Павел Трегубов (306-е место в мире).

• В 2020-м Кирилл Алексеенко получил wild card от организаторов на Турнир претендентов, где обыграл Аниша Гири и Александра Грищука, но занял только 7-е место из восьми. Сейчас он 62-й в мире, а с июля еще и первый в национальном рейтинге Австрии.

• Григорий Опарин уехал учиться лингвистике в университете Миссури – и, второй год выступая за США, расположился 57-м в мировом рейтинге.

• Уезжают не только взрослые, но и члены юношеской сборной России – один из самых талантливых шахматистов России 18-летний Глеб Дудин (434-й в мире) уже играет за Венгрию.

• Гроссмейстерам Евгению Романову и Евгению Алексееву, наоборот, далеко за 30. Оба, кажется, застряли в третьей-четвертой сотне мирового рейтинга, но решили выступать за страны, в которых давно живут – Норвегию и Израиль.

«У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами еще с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил в ней несколько лет, и хоть и представлял Россию, особого отношения к российским шахматам не имел. Теперь же, когда у российских спортсменов столько проблем с допуском к соревнованиям, этот шаг необходим для продолжения карьеры», – такое внятное и простое объяснение от Романова.

• Алина Кашлинская выиграла женский чемпионат Европы-2019, а с весны прошлого года выступает за Польшу, откуда родом ее супруг.

• Александр Мотылев – не только гроссмейстер из второй сотни мирового рейтинга, но и тренер сборной России, работавший в команде Сергея Карякина. Вероятно, уже бывший – этим летом он начал выступления за Румынию.

Вы тоже ждали, когда закончится этот список? А ведь в нем всего 13 фамилий из 160 – и ставить точку на этих цифрах вряд ли уместно.

5. Прямо сейчас в первой сотне ФИДЕ 14 шахматистов из России – больше, чем у любой другой страны. Но и здесь есть нюанс – ФИДЕ разрешила российским шахматистам при желании вернуть флаг страны хотя бы в рейтинге. Правом воспользовались не все – у шести игроков в профиле остается флаг ФИДЕ, хотя эти шахматисты никуда из России не переходили.

Но даже те, кто вернули флаг и не собирались выступать за другую страну, настроены пессимистично.

«Я не хочу менять спортивное гражданство, да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией»? – пока так размышляет главный шахматист страны Ян Непомнящий, у наших шахмат точно большие проблемы.

И хочется верить, что через несколько лет Сергею Карякину не придется выключать за собой свет.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Захаров, Павел Бедняков; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; instagram.com/chessqueen; commons.wikimedia.org/Etery Kublashvili