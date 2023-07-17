40 комментариев

Елена Исинбаева внезапно вернулась в публичное пространство с манифестом, который опубликовала в соцсетях сразу на двух языках: вконтакте – на русском, в инстаграме – на испанском.

Вы наверняка прочитали его полностью, но если кто-то пропустил – вот главные тезисы оттуда:

• «Я легенда мировой легкой атлетики с бесконечностью медалей, рекордов и титулов»;

• «Я выступала за ЦСКА до 2018 года, но никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, а те воинские звания, о которых сейчас говорят, – номинальные»;

• «В сентябре-2023 возобновляю деятельность в МОК, так как МОК во мне не сомневается, я не попадаю ни под какие санкции».

• «Я никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – спорт»;

• «Я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю»;

• «Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью».

Пробуждение Елены – действительно неожиданность. Предыдущее обновление в ее инстаграме случилось 10 февраля 2022-го, вконтакте можно найти пару публикаций с рекламой хлебопекарных компаний, а сама спортсменка словно включила режим тишины.

И вдруг – такое резкое появление. Почему?

Вероятно, спич Исинбаевой – реакция на расследование испанского издания El Digital Sur, неделю назад сообщившего, что Елена проживает на Канарских островах. В статье с громким названием «Елена Исинбаева: майор ВС РФ обнаружен на Тенерифе» испанские журналисты называли спортсменку «бывшим депутатом Госдумы, членом правящей партии «Единая Россия», ярым пропагандистом боевых действий на Украине и одним из лидеров молодежного движения «Юнармия».

Звание майора, которое Исинбаева назвала номинальным, ей присвоили в 2015 году. Тогда же, по сообщению «Российской газеты», Елена подписала 5-летний контракт с Минобороны и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. Майорские погоны Исинбаевой вручал лично министр обороны Сергей Шойгу.

Что касается МОК, там недавно проверили Исинбаеву и не исключили из комитета. Подождем сентября – по идее, препятствий к ее работе там нет.

Во многих моментах фактчекинг сильно подводит испанцев: Исинбаева действительно никогда не была депутатом Госдумы, членом «Единой России» и никак не комментировала конфликт на Украине. Ее политический бэкграунд уместился в трех запоминающихся фазах: доверенное лицо кандидата в президенты Путина перед выборами в 2012-м, вступление в Putin Team в 2017-м и участие в рабочей группе по поправкам к Конституции в 2020-м.

Но можно ли с таким количеством промахов доверять El Digital Sur в главном инсайде – о переезде Исинбаевой на Тенерифе?

«Я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю», – сама Елена не опровергла эту информацию, а панч о снимках 10-летней давности, похоже, относится к фоткам в военной форме с одной звездой на погонах, а не с Канарских островов.

Единственный факт, который в какой-то степени это подтверждает – внезапный.

Ева Петинова – 9-летняя дочь Исинбаевой и ее супруга, метателя копья Никиты Петинова. Родители выбрали ей теннисную карьеру, которую активно развивают. Два года назад Елена рассказывала о тренировках Евы в теннисной академии Патрика Муратоглу в Монако.

Но в 2023-м Ева успела сыграть два теннисных турнира, причем оба в другой локации – на двух Канарских островах: Тенерифе и Гран-Канария.

На турнире в Тенерифе, который проходил с 11 по 19 февраля, она всухую выиграла матч первого круга, но во втором уступила лидеру в своем возрасте Марине Руис Перес. А в конце апреля на Gran Canaria провела всего один матч – соперница по первому кругу не явилась, а во втором Ева уступила Андраде Софиан, которая впоследствии дошла до финала.

Сейчас Петинова занимает 18-ю строчку в местном рейтинге теннисисток до 10 лет.

Но, возможно, Елена просто каждый день возит дочку на тренировки из Москвы на Канарские острова.

Фото: Минобороны РФ; РИА Новости/Дмитрий Астахов; соцсети Елены Исинбаевой