40 комментариев

Олимпийские виды
Блог

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

Елена Исинбаева Елена Исинбаева
светская хроника светская хроника
Легкая атлетика Легкая атлетика

Елена Исинбаева внезапно вернулась в публичное пространство с манифестом, который опубликовала в соцсетях сразу на двух языках: вконтакте – на русском, в инстаграме – на испанском.

Вы наверняка прочитали его полностью, но если кто-то пропустил – вот главные тезисы оттуда:

• «Я легенда мировой легкой атлетики с бесконечностью медалей, рекордов и титулов»;

• «Я выступала за ЦСКА до 2018 года, но никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, а те воинские звания, о которых сейчас говорят, – номинальные»;

• «В сентябре-2023 возобновляю деятельность в МОК, так как МОК во мне не сомневается, я не попадаю ни под какие санкции».

• «Я никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание – спорт»;

• «Я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю»;

• «Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью».

Елена Исинбаева – табасаранка (у их народа самый сложный язык в мире). Мы побывали в сердце этой культуры

Пробуждение Елены – действительно неожиданность. Предыдущее обновление в ее инстаграме случилось 10 февраля 2022-го, вконтакте можно найти пару публикаций с рекламой хлебопекарных компаний, а сама спортсменка словно включила режим тишины.

И вдруг – такое резкое появление. Почему?

Вероятно, спич Исинбаевой – реакция на расследование испанского издания El Digital Sur, неделю назад сообщившего, что Елена проживает на Канарских островах. В статье с громким названием «Елена Исинбаева: майор ВС РФ обнаружен на Тенерифе» испанские журналисты называли спортсменку «бывшим депутатом Госдумы, членом правящей партии «Единая Россия», ярым пропагандистом боевых действий на Украине и одним из лидеров молодежного движения «Юнармия».

Звание майора, которое Исинбаева назвала номинальным, ей присвоили в 2015 году. Тогда же, по сообщению «Российской газеты», Елена подписала 5-летний контракт с Минобороны и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСКА. Майорские погоны Исинбаевой вручал лично министр обороны Сергей Шойгу.

Что касается МОК, там недавно проверили Исинбаеву и не исключили из комитета. Подождем сентября – по идее, препятствий к ее работе там нет.

Во многих моментах фактчекинг сильно подводит испанцев: Исинбаева действительно никогда не была депутатом Госдумы, членом «Единой России» и никак не комментировала конфликт на Украине. Ее политический бэкграунд уместился в трех запоминающихся фазах: доверенное лицо кандидата в президенты Путина перед выборами в 2012-м, вступление в Putin Team в 2017-м и участие в рабочей группе по поправкам к Конституции в 2020-м.

«Теперь понимаю – важная книга». Исинбаева прочитала Конституцию

Но можно ли с таким количеством промахов доверять El Digital Sur в главном инсайде – о переезде Исинбаевой на Тенерифе?

«Я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю», – сама Елена не опровергла эту информацию, а панч о снимках 10-летней давности, похоже, относится к фоткам в военной форме с одной звездой на погонах, а не с Канарских островов.

Единственный факт, который в какой-то степени это подтверждает – внезапный.  

Ева Петинова – 9-летняя дочь Исинбаевой и ее супруга, метателя копья Никиты Петинова. Родители выбрали ей теннисную карьеру, которую активно развивают. Два года назад Елена рассказывала о тренировках Евы в теннисной академии Патрика Муратоглу в Монако.

Но в 2023-м Ева успела сыграть два теннисных турнира, причем оба в другой локации – на двух Канарских островах: Тенерифе и Гран-Канария. 

На турнире в Тенерифе, который проходил с 11 по 19 февраля, она всухую выиграла матч первого круга, но во втором уступила лидеру в своем возрасте Марине Руис Перес. А в конце апреля на Gran Canaria провела всего один матч – соперница по первому кругу не явилась, а во втором Ева уступила Андраде Софиан, которая впоследствии дошла до финала.

Сейчас Петинова занимает 18-ю строчку в местном рейтинге теннисисток до 10 лет. 

Но, возможно, Елена просто каждый день возит дочку на тренировки из Москвы на Канарские острова.

Фото: Минобороны РФ; РИА Новости/Дмитрий Астахов; соцсети Елены Исинбаевой

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mc′loud
Просто очередная лицемерная сволочь!
+67
-4
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Normic
Защищает родину в тылу врага!
+44
-8
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Классика, патриот живущий за границей, попутно сидящий в думе и обучающий как надо жить других.
Если б не санкции все б свалили в свои замки на загнивающем западе.
+36
-3
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stop-D
Но, возможно, Елена просто каждый день возит дочку на тренировки из Москвы на Канарские острова.

Скорее всего так)))
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Mc′loud
Просто очередная лицемерная сволочь!
а других там и нет
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealFlector
лицемерие у наших спортсменов в крови. здесь мы в путинтим и за обнуление в конституции. там мы за права лгбт и прочие европейские ценности. чиновники вон на двух стульях усидеть не могут - медведева до сих пор корежит из-за потерянной итальянской виллы.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
чакСЕВЕРНАЯкореа
Ордена на колодке тоже номинальные?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Петров
Ответ f0mk4
История накажет таких
В мире нет справедливости
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antoniom
Ответ Normic
Защищает родину в тылу врага!
Подрывает его изнутри! Съедает все запасы хамона и устриц.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PsichoEscape
А пенсия по званию ей тоже "номинально" капает?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Лебедев
Попрыгунья
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Такому умению сидеть на двух стульях и Ван Дамм со своими грузовиками позавидует
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Ответ Stop-D
Но, возможно, Елена просто каждый день возит дочку на тренировки из Москвы на Канарские острова. Скорее всего так)))
Зато без пробок
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MyNameIsLink
Такие улыбашки на фото с Шойгу, на одной волне!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dem
Вот оно истинное лицо патриота этой системы!
А бумажкой той важной она уже видимо не занимается…
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Keane09
Где пропагандоны, почему они не оправдываются за нее?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Главная / Лица Партии / Исинбаева Елена Гаджиевна
двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжке с шестом
https://er.ru/person/730a7b5a-524a-41bd-bc8e-01ac66057d23

Может ли беспартийный быть лицом партии?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ Mc′loud
Просто очередная лицемерная сволочь!
двуличная
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Otra perra hipócrita
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikhaL
По другому расследованию у них там 3 дома в собственности.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dj_dale
Фотка с Шойгу отличная. Ноль минут службы на двоих
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bes_na_tatami
любой спортсмен, попадающий в ГД, отвечающий там не за спорт, а "учащий жизни" - сразу ******* для меня
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
То-есть она по-просту оправдалась перед МОК, мол, я за мир, не депутат, не военная, не трогайте меня.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
karlsson27
Один из претендентов на 30 заминусованных постов года
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syd
Ответ ТОМЬ1959
Оставьте женщину в покое! Вот сейчас она в правильном месте и правильно делает
единственное правильное местно для русского это метра полтора под землей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий