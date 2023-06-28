В группе спортсменов, титулы и допинг-чистота которых действительны только на территории России, пополнение.

Вы помните, как в 2018-м Мосгорсуд признал бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом на территории России, несмотря на решение МОК и CAS об аннулировании его результатов на Играх-2014 и лишении двух золотых медалей за нарушение антидопинговых правил.

Теперь к нему присоединился олимпийский чемпион по гребле Александр Дьяченко (на фото слева), взявший золото на Играх-2012 в Лондоне на дистанции 200 метров в двойке с Юрием Постригаем.

Год назад он получил 4-летнюю дисквалификацию от CAS за стероиды, обнаруженные в пробах 2014 года – тренболон и метенолон, а теперь этот бан аннулировал Первый апелляционный суд общей юрисдикции – естественно, на территории России.

«Я обратился с иском в Мосгорсуд об отмене дисквалификации на территории России. Решение CAS политизировано. Вообще сейчас российский спорт давят на всех площадках, что очень обидно», – анонсировал Дьяченко в августе 2022-го.

В его деле действительно хватало белых пятен. Поначалу Международная федерация гребли на каноэ (ICF) посчитала, что для полноценного наказания доказательств умышленного нарушения антидопинговых правил недостаточно, но WADA опротестовало это решение в CAS .

Важный контраст с делом Зубкова – Дьяченко не лишили олимпийского золота, а лишь аннулировали результаты с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го. Из серьезных потерь – только серебро ЧМ-2015, но это не остановило гребца.

Главный аргумент Дьяченко в борьбе с баном – невозможность работать в сборной России , где перед сезоном-2021 он получил пост старшего тренера мужской команды по байдарке. В судебном заявлении Александр жаловался, что решение CAS «противоречит публичному порядку, как основанное на предположениях и постановленное с нарушением принципа презумпции невиновности».

Но Мосгорсуд в декабре 2022-го вынес определение, в котором отказал Дьяченко в удовлетворении его заявления.

Несколько любопытных выдержек из того решения:

• Дьяченко и его представитель считают, что вывод о его виновности в нарушении антидопинговых правил основан только на основе объективной стороны деяния и не соответствует принципу окончательности судебных постановлений, поскольку в 2016-м Международная федерация каноэ решила не выдвигать в отношении Дьяченко обвинения.

• Представитель Дьяченко указал, что тот уже завершил спортивную карьеру, но решение CAS о признании его виновным в нарушении антидопингового законодательства привело к прекращению платежей, которые ему шли за победу на Играх-2012.

• Представители WADA, Международной федерации каноэ и Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ» в суд не явились, хотя о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

• В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса и национального законодательства Российской Федерации, распределение бремени доказывания между спортсменами и антидопинговыми организациями не может оцениваться с точки зрения возможного нарушения принципа презумпции невиновности, что опровергает утверждения Дьяченко о том, что решение CAS противоречит публичному порядку Российской Федерации.

• Рассмотрение дела Дьяченко в CAS проводилось по всем правилам и с его участием – таким образом, у заявителя была возможность представить там свою позицию и необходимые доказательства.

• Суд учел, что изложенные в решении выводы CAS о достаточности доказательств для установления факта нарушения Дьяченко антидопинговых правил и, следовательно, для перераспределения бремени доказывания относятся не к области публичного порядка, а к сфере доказывания и оценки доказательств, а правом переоценки выводов третейского суда о достаточности доказательств Московский городской суд не обладает.

Но Дьяченко не смирился с решением Мосгорсуда и пошел с апелляцией в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, который полностью отменил определение Мосгорсуда .

Теперь санкции CAS в отношении Дьяченко на территории России не действуют.

«Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории России. Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране.

Видимо, к изучению моей апелляции в этот раз судьи куда более вдумчиво подошли, более детально изучили все наши аргументы и доказательства. Возможно, определенную роль сыграла сложная ситуация, потому что CAS вынес в отношении меня санкции уже после начала СВО, и его решение было во многом политизированным, считаю.

Деньги для меня не главное, важнее было исправить несправедливость, по моему имени и моей репутации нанесли очень сильный удар. Год назад вынужден был уйти с поста старшего тренера сборной России и вообще перестал работать в сфере профессионального спорта. Я не собирался терпеть несправедливость, попробовал побороться за свое честное имя, и у меня это получилось» , – праздновал торжество Фемиды Дьяченко.

Теперь никаких преград для возвращения тренером в сборную нет, а стипендия олимпийского чемпиона вскоре снова начнет падать на карту – если, конечно, прокуратура в течение трех месяцев не обжалует это решение в следующей инстанции.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Владимир Астапкович, Владимир Песня; instagram.com/dyachenko_alex