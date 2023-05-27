9 комментариев

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Что осталось от легкой атлетики в России после 8 лет отстранения?

World Athletics (IAAF)
допинг допинг
чемпионат мира по легкой атлетике чемпионат мира по легкой атлетике
Анжелика Сидорова Анжелика Сидорова
Мария Ласицкене Мария Ласицкене
сборная России сборная России
Легкая атлетика Легкая атлетика

Наши по-разному возвращаются в мировой спорт: боксеры – с гимном и флагом; дзюдоисты – в нейтральном статусе, но почти полным составом; в тхэквондо – без главных звезд, а в фехтовании – с проблемами и масштабными потерями.

Следующая на очереди – неожиданно легкая атлетика. Здесь наши выступали в нейтральном статусе с 2015 года, а на топ-турниры выезжали узким кругом:

• на Играх-2016 выступала одна Дарья Клишина – на пике допингового пожара она спаслась благодаря тренировкам в США отдельно от сборной России;

• перед ЧМ-2017 допуск до международных турниров в нейтральном статусе имели четыре десятка россиян, но только половина из них выполнила квалификационный норматив – тот турнир Россия провела в 19 легкоатлетов;

• через два года на ЧМ-2019 в Доху приехало уже 29 человек, которые подняли сборную нейтральных атлетов из России на 6-е место в медальном зачете;

• заявку России на Игры-2020 World Athletics ограничила 10 легкоатлетами;

• на ЧМ-2022 в США, понятно, уже никого от России не было.

Следующий чемпионат мира скоро – в августе его примет Будапешт.

В марте 2023-го в российской легкой атлетике прошел незамеченный праздник: World Athletics восстановила членство ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) после почти 8-летнего отстранения из-за допинговых нарушений.

Это означало, что россиянам больше не требовалось получать индивидуальный допуск, доказывая чистоту и непричастность к допингу, но впереди новый фильтр – рабочая группа World Athletics в ближайшее время объявит условия допуска к международным турнирам.

Теплится надежда, что Россия сможет выставить на ЧМ-2023 полный состав – но за 8 лет отстранения наша легкая атлетика сжалась до миниатюрных размеров.

Цифры, которые можно взять за точку отсчета: в Пекине-2015 (это последний ЧМ, на котором Россия выступала без санкций и ограничений) сборная была представлена 64 спортсменами – по количеству это третий состав после США и Китая.

Сейчас нормативы для попадания в Будапешт-2023 имеют 22 российских спортсмена, среди которых 12 – ходоки (это даже избыток). Да, возможность показать необходимый результат сохранится до 30 июля. Но спортсменов, способных на поступок, который не получился в прошлом сезоне, – единицы.

Официально World Athletics не учитывает нормативы российских легкоатлетов, поскольку сборная России не имеет допуска на ЧМ, но это формальности – присутствие россиян в Будапеште будет зависеть от критериев, которые выставят ВФЛА чиновники.  

Самое время разобраться, в каких дисциплинах наша легкая атлетика еще подает признаки жизни.

1. На первом месте, конечно, ходьба – после разгрома саранской допинг-фермы Виктора Чегина российские ходоки сохраняют традиции. Уже сейчас спортсменов с нормативами для ЧМ больше, чем лицензий, а в трех дисциплинах из четырех у россиян лучшие результаты прошлого сезона. 

Топ-ходоки сконцентрированы уже не только в Мордовии: например, мировой лидер на дистанции 20 км Василий Мизинов и серебряный призер недавнего чемпионата России (35 км) Кристина Любушкина представляют Челябинскую область. Хотя 9 медалей из 12 на том чемпионате все равно забрали мордовские спортсмены.

Теперь на чемпионатах мира мужчины и женщины ходят 20 и 35 км – конкуренция по-прежнему неплотная, а среди самых ходовых регионов кроме России – Китай, Испания, Япония, Польша и Южная Америка.

2. Еще одна дисциплина, где российская легкая атлетика в 2022-м стала лучшей в мире заочно – женский шест. На ЧР-2022 в Чебоксарах Анжелика Сидорова преодолела 4,91 м – это на 6 см выше результата, с которым Кэти Наджеотт выиграла ЧМ, проходивший в те же дни в США.

Но есть важная подробность: в сентябре Сидорова поставила карьеру на паузу, а на днях рассказала, что ждет ребенка. Летом Анжелике исполнится 32 года – в таком возрасте возвращение в большой спорт после родов вряд ли имеет смысл даже ради самой масштабной цели.

Без Сидоровой женский шест в России растворится среди других дисциплин: за ее спиной только 23-летняя Полина Кнороз с личным рекордом 4,75 и Аксана Гатауллина, которая на год младше и никогда не прыгала выше 4,55 вне помещений.

3. Третий вид, который еще бодрствует в России – высота.

Мария Ласицкене – давно легенда, но заканчивать в 30 лет не собирается, даже несмотря на слезы и грустные слова.

«Моя международная карьера завершена. Все уже решено, что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд, просто не готова еще завершать карьеру, поэтому хочу попрыгать», – в прошлом сезоне выше Марии прыгали только украинка Ярослава Могучих и австралийка Элинор Паттерсон.

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Страшно представить, но между Ласицкене и ее российскими соперницами Натальей Спиридоновой и Марией Кочановой – 9-сантиметровая пропасть в бестах прошлого сезона. Это к разговорам о конкуренции и перспективах.

Прыжки Ильи Иванюка (июньский) и Данила Лысенко (августовский) на 2,34 разделили два месяца, но это принципиальная разница – World Athletics не засчитывает нормативы для ЧМ, показанные раньше 31 июля 2022-го. Тем не менее, это крутые результаты – выше в прошлом сезоне прыгали только Мутаз Баршим из Катара (2,37) и кореец У Сан Хек (2,35) в финале ЧМ-2022.

Этим летом россияне точно могли бы оказаться где-то рядом.

4. Наконец, последняя дисциплина, где российские легкоатлеты заочно соответствуют уровню мировых звезд – метание молота.

Серебряный призер ЧМ-2017 Валерий Пронкин держал в форму на протяжении всего сезона-2022: в феврале запустил молот на 81,12 м (3-й результат года), в мае – на 79,88, в июле – на 79,32, а в августе – на 78,91. И все это – выше норматива ЧМ, где Пронкин не затерялся бы – и да, ему уже 28 лет.

Кстати, у другого молотобойца из России Дениса Лукьянова самый свежий норматив: в феврале 2023-го он метнул снаряд на 78,36.

5. Еще в нескольких видах результаты российских легкоатлетов балансируют во втором-третьем десятке мирового топа и позволяют выступить в Будапеште-2023:

• у Сергея Шубенкова на 110 метрах с барьерами результаты идут по нисходящей: из 13 секунд он не выбегал с 2018 года, а лучшее время по сравнению с 2021-м испортилось сразу на 8 сотых. В прошлом сезоне у Шубенкова только 25-й результат в мире – это, возможно, непривычно, но закономерно.

• Зато прогресс 22-летнего Дмитрия Качанова впечатляет – за год он улучшил личный рекорд на 30 см и вошел в элиту прыжков с шестом с результатом 5,80 (16-й в мире за 2022 год). До Дюплантиса, конечно, далеко, но посмотреть на этого парня рядом со звездами было бы интересно.  

• Илья Шкуренев держится в клубе топ-десятиборцев – у него 15-я сумма прошлого сезона и норматив для чемпионата мира.

• Максим Афонин на августовской Спартакиаде толкнул ядро на 21,32 м – это 17-й результат прошлого сезона;

• в женской сборной выполненных нормативов еще меньше – кроме ходьбы, прыжков в высоту и с шестом уровню ЧМ пока соответствует только Ольга Вовк в стипль-чезе: на Спартакиаде она пробежала с 12-м временем сезона.

Это все – в других дисциплинах актуальных нормативов для ЧМ у сборной России нет. Достойные на первый взгляд результаты Екатерины Коневой (13-й результат сезона в тройном), Веры Маркарян (14-й в метании копья), Софьи Палкиной (15-й в метании молота) или Бориса Бездольного (23-й в метании копья) выглядят немного обманчиво и слишком далеки от элитных, чтобы обнадеживать.  

Промежуточный итог действительно грустный: из 44 личных дисциплин на ЧМ Россия теоретически может быть представлена лишь в 13 силами 22 спортсменов.

А сколько останется после оглашения критериев допуска?

«Мы сами себя изолировали – не идем на контакт с миром». Беда нашей легкой атлетики изнутри

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Cameron Spencer / Staff

9 комментариев

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Владддд
А говорили отстранение нам на пользу, станем только сильнее, Европа нам не нужна... это что и с лекарствами и с гвоздями так будет, сами делать не научимся без запада?
+11
-4
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Pissy
Я за них болеть буду, а потом выяснится, что они опять упopoтыe бегали. Нафиг-нафиг
+7
-2
+5
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den70
Ещё интереснее отношение к этому внутри России. Тут на командном чемпионате России в Сочи комментатор врасхлеб хвалил поколение девушек на 400 с барьерами. На финише что то в районе 57 секунд. Мировой - 50,68. Сами делайте выводы.
+4
-1
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Kira Graponova
Маше надо было менять гражданство. Хотя бы грузинское, как делала наша фигуристка. И осуждения не получила бы, и выступала бы. Мне с одной стороны жаль ее, она честная спортсменка, которая не боялась отстаивать свою позицию, а с другой надо понимать, что живешь один раз. Потому не нужно ждать у моря погоды
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Ajvengo
Ответ Kira Graponova
Маше надо было менять гражданство. Хотя бы грузинское, как делала наша фигуристка. И осуждения не получила бы, и выступала бы. Мне с одной стороны жаль ее, она честная спортсменка, которая не боялась отстаивать свою позицию, а с другой надо понимать, что живешь один раз. Потому не нужно ждать у моря погоды
это иллюзия, что другие страны прямо-таки готовы взять на полное обеспечение наших спортсменов. где-то к спорту относятся не более, чем к спорту.
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Иван_Флягин
Новости российской допинглетики.
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pizzatcarizza
Ответ Владддд
А говорили отстранение нам на пользу, станем только сильнее, Европа нам не нужна... это что и с лекарствами и с гвоздями так будет, сами делать не научимся без запада?
Это кто так говорил? Вроде за возвращение всех спортсменов выступали и пытались отмазаться якобы допинг не употребляли
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