9 комментариев

Наши по-разному возвращаются в мировой спорт: боксеры – с гимном и флагом; дзюдоисты – в нейтральном статусе, но почти полным составом; в тхэквондо – без главных звезд, а в фехтовании – с проблемами и масштабными потерями.

Следующая на очереди – неожиданно легкая атлетика. Здесь наши выступали в нейтральном статусе с 2015 года, а на топ-турниры выезжали узким кругом:

• на Играх-2016 выступала одна Дарья Клишина – на пике допингового пожара она спаслась благодаря тренировкам в США отдельно от сборной России;

• перед ЧМ-2017 допуск до международных турниров в нейтральном статусе имели четыре десятка россиян, но только половина из них выполнила квалификационный норматив – тот турнир Россия провела в 19 легкоатлетов;

• через два года на ЧМ-2019 в Доху приехало уже 29 человек, которые подняли сборную нейтральных атлетов из России на 6-е место в медальном зачете;

• заявку России на Игры-2020 World Athletics ограничила 10 легкоатлетами;

• на ЧМ-2022 в США, понятно, уже никого от России не было.

Следующий чемпионат мира скоро – в августе его примет Будапешт.

В марте 2023-го в российской легкой атлетике прошел незамеченный праздник: World Athletics восстановила членство ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) после почти 8-летнего отстранения из-за допинговых нарушений.

Это означало, что россиянам больше не требовалось получать индивидуальный допуск, доказывая чистоту и непричастность к допингу, но впереди новый фильтр – рабочая группа World Athletics в ближайшее время объявит условия допуска к международным турнирам.

Теплится надежда, что Россия сможет выставить на ЧМ-2023 полный состав – но за 8 лет отстранения наша легкая атлетика сжалась до миниатюрных размеров .

Цифры, которые можно взять за точку отсчета: в Пекине-2015 (это последний ЧМ, на котором Россия выступала без санкций и ограничений) сборная была представлена 64 спортсменами – по количеству это третий состав после США и Китая.

Сейчас нормативы для попадания в Будапешт-2023 имеют 22 российских спортсмена, среди которых 12 – ходоки (это даже избыток). Да, возможность показать необходимый результат сохранится до 30 июля. Но спортсменов, способных на поступок, который не получился в прошлом сезоне, – единицы.

Официально World Athletics не учитывает нормативы российских легкоатлетов, поскольку сборная России не имеет допуска на ЧМ, но это формальности – присутствие россиян в Будапеште будет зависеть от критериев, которые выставят ВФЛА чиновники.

Самое время разобраться, в каких дисциплинах наша легкая атлетика еще подает признаки жизни .

1. На первом месте, конечно, ходьба – после разгрома саранской допинг-фермы Виктора Чегина российские ходоки сохраняют традиции. Уже сейчас спортсменов с нормативами для ЧМ больше, чем лицензий, а в трех дисциплинах из четырех у россиян лучшие результаты прошлого сезона.

Топ-ходоки сконцентрированы уже не только в Мордовии: например, мировой лидер на дистанции 20 км Василий Мизинов и серебряный призер недавнего чемпионата России (35 км) Кристина Любушкина представляют Челябинскую область. Хотя 9 медалей из 12 на том чемпионате все равно забрали мордовские спортсмены.

Теперь на чемпионатах мира мужчины и женщины ходят 20 и 35 км – конкуренция по-прежнему неплотная, а среди самых ходовых регионов кроме России – Китай, Испания, Япония, Польша и Южная Америка.

2. Еще одна дисциплина, где российская легкая атлетика в 2022-м стала лучшей в мире заочно – женский шест. На ЧР-2022 в Чебоксарах Анжелика Сидорова преодолела 4,91 м – это на 6 см выше результата, с которым Кэти Наджеотт выиграла ЧМ, проходивший в те же дни в США.

Но есть важная подробность: в сентябре Сидорова поставила карьеру на паузу, а на днях рассказала, что ждет ребенка. Летом Анжелике исполнится 32 года – в таком возрасте возвращение в большой спорт после родов вряд ли имеет смысл даже ради самой масштабной цели.

Без Сидоровой женский шест в России растворится среди других дисциплин: за ее спиной только 23-летняя Полина Кнороз с личным рекордом 4,75 и Аксана Гатауллина, которая на год младше и никогда не прыгала выше 4,55 вне помещений.

3. Третий вид, который еще бодрствует в России – высота.

Мария Ласицкене – давно легенда, но заканчивать в 30 лет не собирается, даже несмотря на слезы и грустные слова.

«Моя международная карьера завершена. Все уже решено, что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд, просто не готова еще завершать карьеру, поэтому хочу попрыгать», – в прошлом сезоне выше Марии прыгали только украинка Ярослава Могучих и австралийка Элинор Паттерсон.

Страшно представить, но между Ласицкене и ее российскими соперницами Натальей Спиридоновой и Марией Кочановой – 9-сантиметровая пропасть в бестах прошлого сезона. Это к разговорам о конкуренции и перспективах.

Прыжки Ильи Иванюка (июньский) и Данила Лысенко (августовский) на 2,34 разделили два месяца, но это принципиальная разница – World Athletics не засчитывает нормативы для ЧМ, показанные раньше 31 июля 2022-го. Тем не менее, это крутые результаты – выше в прошлом сезоне прыгали только Мутаз Баршим из Катара (2,37) и кореец У Сан Хек (2,35) в финале ЧМ-2022.

Этим летом россияне точно могли бы оказаться где-то рядом.

4. Наконец, последняя дисциплина, где российские легкоатлеты заочно соответствуют уровню мировых звезд – метание молота.

Серебряный призер ЧМ-2017 Валерий Пронкин держал в форму на протяжении всего сезона-2022: в феврале запустил молот на 81,12 м (3-й результат года), в мае – на 79,88, в июле – на 79,32, а в августе – на 78,91. И все это – выше норматива ЧМ, где Пронкин не затерялся бы – и да, ему уже 28 лет.

Кстати, у другого молотобойца из России Дениса Лукьянова самый свежий норматив: в феврале 2023-го он метнул снаряд на 78,36.

5. Еще в нескольких видах результаты российских легкоатлетов балансируют во втором-третьем десятке мирового топа и позволяют выступить в Будапеште-2023:

• у Сергея Шубенкова на 110 метрах с барьерами результаты идут по нисходящей: из 13 секунд он не выбегал с 2018 года, а лучшее время по сравнению с 2021-м испортилось сразу на 8 сотых. В прошлом сезоне у Шубенкова только 25-й результат в мире – это, возможно, непривычно, но закономерно.

• Зато прогресс 22-летнего Дмитрия Качанова впечатляет – за год он улучшил личный рекорд на 30 см и вошел в элиту прыжков с шестом с результатом 5,80 (16-й в мире за 2022 год). До Дюплантиса, конечно, далеко, но посмотреть на этого парня рядом со звездами было бы интересно.

• Илья Шкуренев держится в клубе топ-десятиборцев – у него 15-я сумма прошлого сезона и норматив для чемпионата мира.

• Максим Афонин на августовской Спартакиаде толкнул ядро на 21,32 м – это 17-й результат прошлого сезона;

• в женской сборной выполненных нормативов еще меньше – кроме ходьбы, прыжков в высоту и с шестом уровню ЧМ пока соответствует только Ольга Вовк в стипль-чезе: на Спартакиаде она пробежала с 12-м временем сезона.

Это все – в других дисциплинах актуальных нормативов для ЧМ у сборной России нет. Достойные на первый взгляд результаты Екатерины Коневой (13-й результат сезона в тройном), Веры Маркарян (14-й в метании копья), Софьи Палкиной (15-й в метании молота) или Бориса Бездольного (23-й в метании копья) выглядят немного обманчиво и слишком далеки от элитных, чтобы обнадеживать.

Промежуточный итог действительно грустный: из 44 личных дисциплин на ЧМ Россия теоретически может быть представлена лишь в 13 силами 22 спортсменов .

А сколько останется после оглашения критериев допуска?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Cameron Spencer / Staff