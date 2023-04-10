44 комментария

Олимпийские виды
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Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

Министерство спорта России
Олег Матыцин Олег Матыцин
Лыжи Лыжи

Минспорт отчитался о массовом спорте в России за 2022 год – по официальным цифрам он бурно развивается, хорошо финансируется и становится все популярнее у населения.

«Для нас вовлечение людей в массовый спорт, что отражено в концепции-2030, даже важнее, чем медали. Сейчас очень важно быть здоровым телом и духом, уметь защищать страну. Это возможно за счет развития массового спорта», – приоритеты министра спорта Олега Матыцина с февральского совещания по федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

Главная цель этого проекта, к которой Минспорт уверенно движется – 70% регулярно занимающихся спортом россиян к 2030 году. «Задача – амбициозная, но вполне осуществимая», – еще один оптимистичный тезис от Матыцина.

В 2022-м, по данным Минспорта, наш массовый спорт пережил очередной прорыв. Вот убедительные доказательства из статистических документов министерства – других официальных данных о спорте в России нет.

• Теперь в России систематически занимаются спортом или физической культурой 69,829 млн человек – это 52,95% от всего населения в возрасте от 3 до 79 лет. По сравнению с 2021-м прибавка и в абсолютных цифрах (+4,575 млн человек), и в относительных (+3,55%), а еще важный психологический рубеж – впервые Минспорт объявил, что спортом регулярно занимается больше половины страны.

Любопытно, что еще в 2008-м в России по официальным данным занималось спортом всего 15,9% населения, а три года назад доля составляла 43%. Удивительный прогресс.

Важное для понимания уточнение: по нормативам, занятия спортом считаются систематическими, если человек соблюдает необходимый двигательный режим в объеме от 90 до 125 минут в неделю (в зависимости от возраста), проводя не менее 8 занятий в месяц. Условный пример – чтобы попасть в статистику, 30-летнему мужчине достаточно 7,5 часа физической активности в месяц.

• Самым массовым видом спорта в России с безнадежным отрывом остается футбол – им занимаются 3,337 млн человек. В топ-5 по сравнению с 2021-м без изменений – кроме футбола здесь плавание, волейбол, легкая атлетика и баскетбол.

Зато есть подвижки во второй пятерке – двигательная активность, связанная с пешими и велосипедными маршрутами, обошла шахматы, прорвавшись на 8-е место. Эти виды пополнили список дисциплин-миллионников – теперь в России их официально девять.

Среди самых прогрессирующих в массовости дисциплин неожиданные объекты: практикующих вело- и пешие маршруты стало больше на 178 тысяч, мощный рост у фитнеса, плавания и туризма.

Главное удивление в антирейтинге теряющих популярность видов – ее возглавила фигурка, из которой за год куда-то исчезли почти 75 тысяч занимающихся. Также в упадке четыре вида единоборств – и это похоже на тенденцию.

• Самым спортивным регионом страны стала Сахалинская область – здесь физкультурой и спортом по отчетам чиновникам занимаются 63% населения в возрасте от 3 до 79 лет. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области, где к регулярным занятиям спортом приобщилось всего 33,3%.

Для сравнения, по Москве этот показатель в 2022-м составил 49%, по Московской области – 54,1%, по Санкт-Петербургу и Татарстану – 57,8%.

• Денег в массовом спорте тоже прибавилось – по крайней мере, так считают в Минспорте. За год на физкультуру и спорт израсходовано 671,374 млрд рублей – на 129 млрд рублей больше, чем в 2021-м.

Большая часть денег – 285 млрд – пошла на зарплату сотрудникам в сфере физической культуры и спорта.

Вторая по масштабу статья расходов (95 млрд) была отведена на реконструкцию и строительство спортивных сооружений – их в России за год стало больше почти на 7 тысяч, правда, при этом куда-то пропали 44 стадиона вместимостью больше 1,5 тысячи. Увеличилось и число спортивных работников – на 8 тысяч по сравнению с 2021 годом.

Отдельная деталь – распределение денег между двумя почти непересекающимися пространствами: на спорт высших достижений (сборные, подготовка топ-спортсменов, их сборы, экипировка, соревнования) и в 2021-м, и в 2022-м уходило почти в два раза больше, чем на массовый спорт. Так, например, в прошлом году пропорция получилась такой: 135 млрд на спорт высших достижений, 71 млрд – на массовый.

Останавливаться на достижениях 2022-го Минспорта не собирается. Вот главные целевые показатели, к которым спортивная Россия должна прийти к 2030 году:

90% – доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

45% – доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой.

30% – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

70% – доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.

20% – доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта.

74% – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

70% – уровень удовлетворенности гражданами созданными условиями для занятий физической культурой и спортом.

70% – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

При написании текста использованы данные из следующих статистических отчетов Минспорта за 2021 и 2022 годы: показатели развития физической культурой и спортом, сводный отчет 1-ФК по Российской Федерации. 

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/ Lars Baron

44 комментария

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Ковид 07.10.52
Ответ Азамат011989
Допускаю, что многие цифры нарисованы и преувеличены. Но отрицать, что за последние 10 лет количество занимающихся спортом увеличилось тоже глупо. Я живу в районном центре, у нас за последнее время реконструировали стадион и построили спортивный комплекс, где дети занимаются восточными единоборствами, художественной гимнастикой и игровыми видами спорта : баскетбол, волейбол. И в других соседних районных центрах та же картина. Так что, сгущать краски тоже не надо
А как называется ваш районный центр? Вы хоть бы сменили пластинку отдела пропаганды ФСБ....
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urashima
Ответ Александр Шейфер
71 бассейн в Приморье? Это с саунами считали?
Дорожками
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<<Amstel Trigun>>
Чтооооооо "70% – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом." Это шутка что ли?
+1
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Eridan
Любой адекватный, и хотя бы минимально умеющий мыслить критически, человек посмотрев на эти цифры рассмеется и образно подотрётся этими цифрами. Страна 146%, что тут еще скажешь.
+3
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Александр Белов
литрбол считали?
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Viks
Туфта всё это. Ибо есть Спорт - где профессиональные спортсмены сидят на бюджетной зарплате и есть Физкультура, которой занимаются любители.
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-1
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Боевой Бурят Путина
Государство уже давно отправило 90% россиян на пешие маршруты в известном трехбуквенном направлении. К 2030-му году точно дойдут, а может быть и гораздо раньше.
Если серьезно, то в таких отчетах приписки идут с самых низов. ДЮСШ надо красиво отчитаться перед мэрией по госзаданию. Там чиновники, ничего не проверяя, включают эту липу в свои отчеты перед областью, да еще и накидывают от себя псевдоуспехов, а региональные шлют еще большую туфту в Минспорта РФ.
На выходе там ни одного слова правды, но по бумагам все чиновники молодцы, высокоэффективные управленцы, и могут еще год ничего не делать
+4
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DpeMa111
Все как царьку нравится, все отлично, все довольны
+3
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Михаил Ильин
Все по классике, главное не сделать, а отчитаться, что все сделано)
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LeicesterCity
Спортс, там наш шахматист за звание Чемпиона Мира играет)) Может хватит кликбейт делать статьи?))
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flyingdutchman
А поделитесь ссылкой отчётов по регионам, очень интересно.
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viatch
Если сложили число финишёров, не учитывая, что это зачастую одни и те же, то математически безупречно
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Азамат011989
Допускаю, что многие цифры нарисованы и преувеличены. Но отрицать, что за последние 10 лет количество занимающихся спортом увеличилось тоже глупо. Я живу в районном центре, у нас за последнее время реконструировали стадион и построили спортивный комплекс, где дети занимаются восточными единоборствами, художественной гимнастикой и игровыми видами спорта : баскетбол, волейбол. И в других соседних районных центрах та же картина. Так что, сгущать краски тоже не надо
+1
-2
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Analjinn
Ответ Степан Шевцов
При том, я ж не говорю что у нас в стране все хорошо. И возможно даже эти цифры взяты из головы, но отрицать, что страна становится более спортивной - как минимум глупо. Если ребятам в кайф видеть то, что осталось после 90х - когда мои одноклассники шли пить и курить после школы (а иногда и на переменах) вместо того чтобы заняться спортом и саморазвитием, то я их не понимаю.
О том и речь. Сложно не замечать что люди куда меньше пьют и больше занимаются спортом. Но тут рупор всёпропальщины - все цифры нарисованы и прочий бред.
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Gregari
А мобиков учли?
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Владимир Ч
очередная порция "умопомрачительных" успехов, достижений и прорывов от путинских чиновников на бумаге.... в реале - распилили очередной сикстилиард бюджетных ярдов, выдав бумажку о полете на марс и обратно на эту сумму
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Степан Шевцов
Ответ Analjinn
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При том, я ж не говорю что у нас в стране все хорошо. И возможно даже эти цифры взяты из головы, но отрицать, что страна становится более спортивной - как минимум глупо.
Если ребятам в кайф видеть то, что осталось после 90х - когда мои одноклассники шли пить и курить после школы (а иногда и на переменах) вместо того чтобы заняться спортом и саморазвитием, то я их не понимаю.
+1
-5
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Viks
Фото министра за трибуной - то ли синее и красное ухо кролика, то ли рога оленя...
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С детства за Ньюкасл
Сравнение с 21 годом, когда большинство физкультурных заведений было закрыто на карантин, и даже на площадку на турнике повисеть было запрещено выходить, не особо релевантно.
В 20 году вся страна сидела дома, и молодежь, и старики, значит спортом занимались 0% от населения.
Если с ним сравнить, цифры по любому космические получатся.
Только пользы от этой "деятельности" мало.
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Analjinn
Ответ Степан Шевцов
Не понимаю, чего все жалуются? Ведь реально уровень спорта в стране повышается. Когда я ходил в старшую школу, спортивные секции посещали процентов 15-20 от всего класса. Сейчас, мой младший брат учится в 5 классе и почти все его одноклассники и одноклассницы занимаются спортом, посещают секции и спортивные кружки. В моем городе (не самый большой, всего 200к) открыто уйма спортивных школ, выбор реально очень большой. Моя девушка преподаёт гимнастику у детишек и в этом году они открыли вторую группу. Желающих очень много.
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Гекдениз Кардениз
Ответ sancho81
Ну мы передовая цифровая страна. По части рисования цифр нам нет равных.
учитывая что все тренеровки, экепировка как правило за счет родителей и соревнования , не понимаю для чего нужны такие паразитические организации как Мин Спорт видимо чтобы бюджеты осваивать и цифры от потолка представлять
+2
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Степан Шевцов
Ответ Степан Шевцов
Не понимаю, чего все жалуются? Ведь реально уровень спорта в стране повышается. Когда я ходил в старшую школу, спортивные секции посещали процентов 15-20 от всего класса. Сейчас, мой младший брат учится в 5 классе и почти все его одноклассники и одноклассницы занимаются спортом, посещают секции и спортивные кружки. В моем городе (не самый большой, всего 200к) открыто уйма спортивных школ, выбор реально очень большой. Моя девушка преподаёт гимнастику у детишек и в этом году они открыли вторую группу. Желающих очень много.
А за что минусуют? 😂
Кому то не нравится когда страну не критикуют?
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Антон Г
зовите депутата с лапшой на ушах
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BeastI666I
Ответ Александр Шейфер
71 бассейн в Приморье? Это с саунами считали?
это про бассейны рек и озер...
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BeastI666I
Ответ Seventh
- За пивом бегаете? - А как же не бегать, всем двором - Записываем, участие в массовых забегах
а когда напьетесь, то под себя ходите?
а как же не ходить, ходим...
записываем, что плаваньем тоже занимаются.
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