44 комментария

Минспорт отчитался о массовом спорте в России за 2022 год – по официальным цифрам он бурно развивается, хорошо финансируется и становится все популярнее у населения.

«Для нас вовлечение людей в массовый спорт, что отражено в концепции-2030, даже важнее, чем медали. Сейчас очень важно быть здоровым телом и духом, уметь защищать страну. Это возможно за счет развития массового спорта», – приоритеты министра спорта Олега Матыцина с февральского совещания по федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

Главная цель этого проекта, к которой Минспорт уверенно движется – 70% регулярно занимающихся спортом россиян к 2030 году. «Задача – амбициозная, но вполне осуществимая», – еще один оптимистичный тезис от Матыцина.

В 2022-м, по данным Минспорта, наш массовый спорт пережил очередной прорыв. Вот убедительные доказательства из статистических документов министерства – других официальных данных о спорте в России нет.

• Теперь в России систематически занимаются спортом или физической культурой 69,829 млн человек – это 52,95% от всего населения в возрасте от 3 до 79 лет. По сравнению с 2021-м прибавка и в абсолютных цифрах (+4,575 млн человек), и в относительных (+3,55%), а еще важный психологический рубеж – впервые Минспорт объявил, что спортом регулярно занимается больше половины страны.

Любопытно, что еще в 2008-м в России по официальным данным занималось спортом всего 15,9% населения, а три года назад доля составляла 43%. Удивительный прогресс.

Важное для понимания уточнение: по нормативам, занятия спортом считаются систематическими, если человек соблюдает необходимый двигательный режим в объеме от 90 до 125 минут в неделю (в зависимости от возраста), проводя не менее 8 занятий в месяц. Условный пример – чтобы попасть в статистику, 30-летнему мужчине достаточно 7,5 часа физической активности в месяц.

• Самым массовым видом спорта в России с безнадежным отрывом остается футбол – им занимаются 3,337 млн человек. В топ-5 по сравнению с 2021-м без изменений – кроме футбола здесь плавание, волейбол, легкая атлетика и баскетбол.

Зато есть подвижки во второй пятерке – двигательная активность, связанная с пешими и велосипедными маршрутами, обошла шахматы, прорвавшись на 8-е место. Эти виды пополнили список дисциплин-миллионников – теперь в России их официально девять.

Среди самых прогрессирующих в массовости дисциплин неожиданные объекты: практикующих вело- и пешие маршруты стало больше на 178 тысяч, мощный рост у фитнеса, плавания и туризма.

Главное удивление в антирейтинге теряющих популярность видов – ее возглавила фигурка, из которой за год куда-то исчезли почти 75 тысяч занимающихся. Также в упадке четыре вида единоборств – и это похоже на тенденцию.

• Самым спортивным регионом страны стала Сахалинская область – здесь физкультурой и спортом по отчетам чиновникам занимаются 63% населения в возрасте от 3 до 79 лет. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области, где к регулярным занятиям спортом приобщилось всего 33,3%.

Для сравнения, по Москве этот показатель в 2022-м составил 49%, по Московской области – 54,1%, по Санкт-Петербургу и Татарстану – 57,8%.

• Денег в массовом спорте тоже прибавилось – по крайней мере, так считают в Минспорте. За год на физкультуру и спорт израсходовано 671,374 млрд рублей – на 129 млрд рублей больше, чем в 2021-м.

Большая часть денег – 285 млрд – пошла на зарплату сотрудникам в сфере физической культуры и спорта.

Вторая по масштабу статья расходов (95 млрд) была отведена на реконструкцию и строительство спортивных сооружений – их в России за год стало больше почти на 7 тысяч, правда, при этом куда-то пропали 44 стадиона вместимостью больше 1,5 тысячи. Увеличилось и число спортивных работников – на 8 тысяч по сравнению с 2021 годом.

Отдельная деталь – распределение денег между двумя почти непересекающимися пространствами: на спорт высших достижений (сборные, подготовка топ-спортсменов, их сборы, экипировка, соревнования) и в 2021-м, и в 2022-м уходило почти в два раза больше, чем на массовый спорт. Так, например, в прошлом году пропорция получилась такой: 135 млрд на спорт высших достижений, 71 млрд – на массовый.

Останавливаться на достижениях 2022-го Минспорта не собирается. Вот главные целевые показатели, к которым спортивная Россия должна прийти к 2030 году:

90% – доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

45% – доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой.

30% – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

70% – доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.

20% – доля средств внебюджетных источников в общих расходах на финансирование физической культуры и спорта.

74% – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

70% – уровень удовлетворенности гражданами созданными условиями для занятий физической культурой и спортом.

70% – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

При написании текста использованы данные из следующих статистических отчетов Минспорта за 2021 и 2022 годы: показатели развития физической культурой и спортом, сводный отчет 1-ФК по Российской Федерации.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/ Lars Baron