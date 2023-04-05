22 комментария

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«Все мучились вопросом: как одолеть Русского Медведя?» Карелин – титан нашего спорта, у которого 885 побед

Сеул-1988
греко-римская борьба греко-римская борьба
Александр Карелин Александр Карелин
100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Борьба Борьба

Александр Карелин – пожалуй, главный символ нашего спорта из 90-х: сначала советского, затем – российского.

Это текст для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирали редакция и пользователи). Карелин – 9-й в голосовании редакции; среди пользователей тоже будет очень высоко.

***

Его карьера – один из редких примеров общего консенсуса о спортивном величии. Среди героев из прошлого, легендарность которых прошла испытание временем, точно есть фамилия Карелина – рядом с Яшиным, Латыниной, Третьяком, Родниной.

Вообще, Карелин – человек, который был олицетворением нашего спорта и его витриной для запада: огромный, сильный, непобедимый. Но точнее всего величие Карелина, наверное, проявляется через цифры:

• Во взрослой карьере Карелина спортивные историки насчитали 887 схваток, лишь две из которых он проиграл. Правда, сам Карелин часто разрушал миф о собственной непобедимости, вспоминая другие поражения, но на юниорском уровне – в официальную статистику они входят не всегда.

На больших турнирах у Карелина действительно всего два поражения – с разницей в 13 лет. Предпоследнее случилось в 1987-м на чемпионате Союза, где 19-летний Карелин уступил в финале Игорю Ростороцкому.

«Тогда я себе ничего не говорил. Проплакался, прокашлялся и на следующий день пошел на тренировку», – единственное воспоминание о том проигрыше спустя годы.

• На протяжении следующих 13 лет Карелин действительно не проиграл ни разу – гигантский отрезок времени, вместивший три Олимпиады, 9 чемпионатов мира, 12 – Европы и еще 13 национальных. 

А с 1994-го – шесть лет подряд – соперники не могли взять ни одного балла в поединках против Карелина: настолько велико было его доминирование в супертяжелом весе.

• Серию оборвала схватка 33-летнего Карелина против 29-летнего американца Рулона Гарднера в финале Игр-2000 в Сиднее, ставшая историческим артефактом. За 3 минуты борцы не заработали ни балла, а все решил обоюдный крестовый захват, который по тем правилам назначался при ничейном исходе в первом периоде – руки раньше расцепил Карелин.

Тот поединок остается одним из самых горьких и внезапных моментов в истории российского спорта. Всем казалось, что на планете нет никого, кто мог бы побороть Карелина на ковре. Но внезапно это получилось у малоизвестного американского толстяка – зрители у экранов вдруг увидели невозможное: богатырь из России не выиграл и отдал свое золото. 

«Эй, жирный, какой навоз на вкус?». Американский фермер, победивший Карелина

«Полтора десятка лет все тяжеловесы мучились только одним вопросом: как одолеть Русского Медведя? Думали, но так ничего и не придумали. Думал в Сиднее и я. Ответа, конечно, тоже не нашел. Но понял: мой единственный шанс – быть терпеливым и постараться утомить Карелина, сделать его уставшим. Кажется, это удалось», – спустя 4 года Гарднер возьмет бронзу на Играх в Афинах уже без Карелина.

• Поражение в финале Сиднея-2000 поставило точку в карьере Карелина, но не обнулило его предыдущих титулов и достижений. Важный штрих – реакция Александра на тот обидный и довольно спорный проигрыш, который российская сторона даже поначалу пыталась опротестовать: показательно сдержанная и достойная.

«После Игр в Сиднее-2000, когда проиграл в финале американцу Рулону Гарднеру, тоже плакал. Но этого никто не видел, потому что слезами я баллы не зарабатывал», – все эмоции Карелин оставил внутри, не выпустив на поверхность ни сомнения в справедливости поражения.

И это, пожалуй, только добавило ему уважения – принять поражение, осознавая, что проиграл сопернику, который слабее.

• На трех Олимпиадах подряд Карелин был знаменосцем сборной – впервые нести флаг на церемонии открытия ему доверили еще в Сеуле-1988. Рассказывают, что председатель спорткомитета Марат Грамов на совещании требовал от тренеров кандидата, чью победу они могли гарантировать – поручились только тренеры борцов Михаил Мамиашвили и Геннадий Сапунов. И только за 21-летнего Карелина.

На открытии Игр в Сеуле Александр продолжил челлендж тяжелоатлета Юрия Власова, пронеся флаг по стадиону на вытянутой руке – на следующих Олимпиадах эта традиция почему-то прервалась.

Кстати, случай Карелина уникальный: на трех Олимпиадах он нес три разных флага – советский, олимпийский и российский. Четвертому повтору помешала логистика – борцы летели в Сидней ко второй половине Олимпиады, а досрочный отъезд Карелина со сборов мог повлиять на акклиматизацию и подготовку к турниру. 

• Политическая карьера Карелина – отдельная история, которой, наверное, учитывая его статус в спорте, избежать было сложно. В Госдуму Карелин подался еще спортсменом – первое избрание случилось в 1999-м, а заявление о сложении депутатских полномочий он написал только спустя 21 год.

Но десятилетия в политике не затмили прошлого на ковре, а фамилия Карелина – и спустя годы одна из первых спортивных ностальжи-ассоциаций и синоним славных побед из прошлого.

Фото: East News/AP Photo/Katsumi Kasahara, AP PhotoPhoto/Michael Probst, AP Photo/Michel Lipchitz; karelin.ru/личный архив, Сергей Киврин, Владимир Дубровский; РИА Новости/Антон Денисов

22 комментария

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4 shizzle ma nizzle
Ответ DeGrig
а ты тратишь жизнь бесполезно нажимая на кнопки, никому не нужные.
мои нажатия не вредят моему народу, в отличии от "сан саныча"
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Ингус Ветрастов
Ответ ВЛАДИМИР КОРФ
Карелина я поставил в своём рейтинге на первое место. Тут для меня без вопросов. Статистика говорит обо всём. 885 побед в 887 поединках.... в эти космические цифры трудно поверить, но это факт. Ни один наш спортсмен не доминировал на Российской и международной арене так, как Карелин. Ещё и на протяжении всей карьеры.
Про Ромашину не слышали?
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DeGrig
Ответ udod
запоминается последнее - едрос он депутатский, вместе со своими медалями и эрудицией
что еще мог написать чел с ником Удод )))0, только удодное.
+1
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+1
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DeGrig
Ответ 4 shizzle ma nizzle
Занимался тем, что нажимал на нужные кнопки, на кому надо нужные
а ты тратишь жизнь бесполезно нажимая на кнопки, никому не нужные.
0
-1
-1
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Ich_haB
кстати про Рулона Гарднера на спортсе великий текст
+2
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m.scaline
Ответ Haman
Кроме того, что Сан Саныч - Великий спортсмен, из личного опыта общения, могу сказать, что он еще и интересный эрудированный собеседник. Как и в случае со многими Великими спортсменами, очень жаль, что он не стал тренером. С таким бесценным опытом, как у него, он мог бы многому научить новые поколения наших борцов. Ну, и риторический вопрос, который никогда не потеряет актуальность для фанатов единоборств в России - кто круче Сан Саныч или Фёдор (даже с поправкой на вес) :)
Сан Саныч) оба великие спортсмены, но при всём уважении к Федору, он немного "у себя на уме". Карелин же действительно эрулит, умный человек. вызывает огромную симпатию
0
-4
-4
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Morjak Papai
Приезжал к нам в универ в Томск уже в статусе депутата. Студентам руку пожимал. Огромная клешня жесткая как доска. Ощущение что чуть надавит и как елочную игрушку тебе пальцы покрошит. Мужик глыба конечно.
+4
0
+4
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Александр Максаков
Сразу кучка брызжущих слюной в комментариях, для которых сам факт бытия депутатом не той партии, которой нужно - уже клеймо на человеке. Да вы даже без страницы в Википедии и поиска в Яндексе не сможете сказать, чем он эти годы занимался
Занимался тем, что нажимал на нужные кнопки, на кому надо нужные
+3
-3
0
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Александр Максаков
Сразу кучка брызжущих слюной в комментариях, для которых сам факт бытия депутатом не той партии, которой нужно - уже клеймо на человеке. Да вы даже без страницы в Википедии и поиска в Яндексе не сможете сказать, чем он эти годы занимался
+6
-3
+3
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Skeleton64
Ответ Haman
Кроме того, что Сан Саныч - Великий спортсмен, из личного опыта общения, могу сказать, что он еще и интересный эрудированный собеседник. Как и в случае со многими Великими спортсменами, очень жаль, что он не стал тренером. С таким бесценным опытом, как у него, он мог бы многому научить новые поколения наших борцов. Ну, и риторический вопрос, который никогда не потеряет актуальность для фанатов единоборств в России - кто круче Сан Саныч или Фёдор (даже с поправкой на вес) :)
При всём огромном уважении к Фёдору, он рядом не стоит с Карелиным ни по продолжительности пика, ни по уровню оппозиции. Вы легко можете в этом убедиться, просто сравнив их послужные списки. Мне кажется, если бы Карелин перешёл в ММА, он был бы кем-то вроде пикового Марка Керра, только в разы более техничного при такой же, если не большей силе.
+6
-2
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Маргарита В Сафронова
Карелин ещӗ и очень обаятельный человек. Это очень смешно, когда пишут про амерского толстяна))) Русский медведь был пресыщен победами, ему стало скучно завоӗвывать очередные, и он сам уступил, отошӗл на свои позиции.
+1
-2
-1
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ВЛАДИМИР КОРФ
Карелина я поставил в своём рейтинге на первое место. Тут для меня без вопросов. Статистика говорит обо всём. 885 побед в 887 поединках.... в эти космические цифры трудно поверить, но это факт. Ни один наш спортсмен не доминировал на Российской и международной арене так, как Карелин. Ещё и на протяжении всей карьеры.
+11
-2
+9
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RBS
Сибирский медведь!!!
+4
0
+4
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R
Ответ Haman
Кроме того, что Сан Саныч - Великий спортсмен, из личного опыта общения, могу сказать, что он еще и интересный эрудированный собеседник. Как и в случае со многими Великими спортсменами, очень жаль, что он не стал тренером. С таким бесценным опытом, как у него, он мог бы многому научить новые поколения наших борцов. Ну, и риторический вопрос, который никогда не потеряет актуальность для фанатов единоборств в России - кто круче Сан Саныч или Фёдор (даже с поправкой на вес) :)
зачем ему быть тренером, он стал угодным лайкателем законов для системы
+7
-8
-1
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закрыт по беспределу
В моëм рейтинге спортсменов Карелин явный N1
+9
-1
+8
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udod
запоминается последнее - едрос он депутатский, вместе со своими медалями и эрудицией
+4
-6
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4 shizzle ma nizzle
Депутатор
+3
-5
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Haman
Кроме того, что Сан Саныч - Великий спортсмен, из личного опыта общения, могу сказать, что он еще и интересный эрудированный собеседник.

Как и в случае со многими Великими спортсменами, очень жаль, что он не стал тренером. С таким бесценным опытом, как у него, он мог бы многому научить новые поколения наших борцов.

Ну, и риторический вопрос, который никогда не потеряет актуальность для фанатов единоборств в России - кто круче Сан Саныч или Фёдор (даже с поправкой на вес) :)
+11
-1
+10
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-Ancient-
А в итоге убил репутацию едром,а далее совфедом,за что успешно попал под санкции как прихвостень,не менее значимые достижения биографии.
+7
-11
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geoo9
Карелин теперь второй в истории после Лопеса Греко римский борец
+4
-2
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Старый Негр
Фууу, депутат, да еще и в период самого воровства. Позорище.
+3
-11
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Zeitgeist Zeppelin
Великий, да. Ему еще повезло, что и внешность такая брутальная, почти маньячная местами. Для образа это очень хорошо.
+9
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