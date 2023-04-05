22 комментария

Александр Карелин – пожалуй, главный символ нашего спорта из 90-х: сначала советского, затем – российского.

Это текст для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирали редакция и пользователи). Карелин – 9-й в голосовании редакции; среди пользователей тоже будет очень высоко.

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Его карьера – один из редких примеров общего консенсуса о спортивном величии. Среди героев из прошлого, легендарность которых прошла испытание временем, точно есть фамилия Карелина – рядом с Яшиным, Латыниной, Третьяком, Родниной.

Вообще, Карелин – человек, который был олицетворением нашего спорта и его витриной для запада: огромный, сильный, непобедимый. Но точнее всего величие Карелина, наверное, проявляется через цифры:

• Во взрослой карьере Карелина спортивные историки насчитали 887 схваток, лишь две из которых он проиграл. Правда, сам Карелин часто разрушал миф о собственной непобедимости, вспоминая другие поражения, но на юниорском уровне – в официальную статистику они входят не всегда.

На больших турнирах у Карелина действительно всего два поражения – с разницей в 13 лет. Предпоследнее случилось в 1987-м на чемпионате Союза, где 19-летний Карелин уступил в финале Игорю Ростороцкому.

«Тогда я себе ничего не говорил. Проплакался, прокашлялся и на следующий день пошел на тренировку», – единственное воспоминание о том проигрыше спустя годы.

• На протяжении следующих 13 лет Карелин действительно не проиграл ни разу – гигантский отрезок времени, вместивший три Олимпиады, 9 чемпионатов мира, 12 – Европы и еще 13 национальных.

А с 1994-го – шесть лет подряд – соперники не могли взять ни одного балла в поединках против Карелина: настолько велико было его доминирование в супертяжелом весе.

• Серию оборвала схватка 33-летнего Карелина против 29-летнего американца Рулона Гарднера в финале Игр-2000 в Сиднее, ставшая историческим артефактом. За 3 минуты борцы не заработали ни балла, а все решил обоюдный крестовый захват, который по тем правилам назначался при ничейном исходе в первом периоде – руки раньше расцепил Карелин.

Тот поединок остается одним из самых горьких и внезапных моментов в истории российского спорта. Всем казалось, что на планете нет никого, кто мог бы побороть Карелина на ковре. Но внезапно это получилось у малоизвестного американского толстяка – зрители у экранов вдруг увидели невозможное: богатырь из России не выиграл и отдал свое золото.

«Полтора десятка лет все тяжеловесы мучились только одним вопросом: как одолеть Русского Медведя? Думали, но так ничего и не придумали. Думал в Сиднее и я. Ответа, конечно, тоже не нашел. Но понял: мой единственный шанс – быть терпеливым и постараться утомить Карелина, сделать его уставшим. Кажется, это удалось», – спустя 4 года Гарднер возьмет бронзу на Играх в Афинах уже без Карелина.

• Поражение в финале Сиднея-2000 поставило точку в карьере Карелина, но не обнулило его предыдущих титулов и достижений. Важный штрих – реакция Александра на тот обидный и довольно спорный проигрыш, который российская сторона даже поначалу пыталась опротестовать: показательно сдержанная и достойная.

«После Игр в Сиднее-2000, когда проиграл в финале американцу Рулону Гарднеру, тоже плакал. Но этого никто не видел, потому что слезами я баллы не зарабатывал», – все эмоции Карелин оставил внутри, не выпустив на поверхность ни сомнения в справедливости поражения.

И это, пожалуй, только добавило ему уважения – принять поражение, осознавая, что проиграл сопернику, который слабее.

• На трех Олимпиадах подряд Карелин был знаменосцем сборной – впервые нести флаг на церемонии открытия ему доверили еще в Сеуле-1988. Рассказывают, что председатель спорткомитета Марат Грамов на совещании требовал от тренеров кандидата, чью победу они могли гарантировать – поручились только тренеры борцов Михаил Мамиашвили и Геннадий Сапунов. И только за 21-летнего Карелина.

На открытии Игр в Сеуле Александр продолжил челлендж тяжелоатлета Юрия Власова, пронеся флаг по стадиону на вытянутой руке – на следующих Олимпиадах эта традиция почему-то прервалась.

Кстати, случай Карелина уникальный: на трех Олимпиадах он нес три разных флага – советский, олимпийский и российский. Четвертому повтору помешала логистика – борцы летели в Сидней ко второй половине Олимпиады, а досрочный отъезд Карелина со сборов мог повлиять на акклиматизацию и подготовку к турниру.

• Политическая карьера Карелина – отдельная история, которой, наверное, учитывая его статус в спорте, избежать было сложно. В Госдуму Карелин подался еще спортсменом – первое избрание случилось в 1999-м, а заявление о сложении депутатских полномочий он написал только спустя 21 год.

Но десятилетия в политике не затмили прошлого на ковре, а фамилия Карелина – и спустя годы одна из первых спортивных ностальжи-ассоциаций и синоним славных побед из прошлого.

Фото: East News/AP Photo/Katsumi Kasahara, AP PhotoPhoto/Michael Probst, AP Photo/Michel Lipchitz; karelin.ru/личный архив, Сергей Киврин, Владимир Дубровский; РИА Новости/Антон Денисов