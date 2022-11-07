Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

Новогодние праздники – время для ледовых спектаклей, ассортимент которых с каждым годом все шире и разнообразнее.

Пока в России три флагмана в сфере фигурных шоу – Татьяна Навка, Илья Авербух и Евгений Плющенко, которые придумывают форматы, ставят спектакли и делят рынок льда.

Уже сейчас организаторы задумываются о постановках будущего и формируют бюджет на 2023 год. Но, похоже, ледовые шоу – не самый прибыльный бизнес, который не выживет без поддержки в виде грантов. Например, в 2022-м проекты Навки, Авербуха и Плющенко получили от Президентского фонда культурных инициатив 92,4 млн рублей, а на 2023-й они на троих запрашивают еще 158 млн.

Коротко напомним, как происходит вручение грантов.

Президентский фонд культурных инициатив создан в мае 2021 года указом президента России с целью «обеспечения всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых некоммерческими и коммерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями». Позже вышло дополнительное указание: «обеспечить поддержку в целях популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, противодействия феномену «отмены культуры», укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления, поддержки коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за патриотизм и преданность стране»

Фонд получает субсидии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для Управления делами президента России. Дальше эти деньги в виде грантов распределяются по различным проектам – важно подать убедительную заявку с обоснованием, почему именно этот проект заслуживает грант.

Всего в 2022 году прошло шесть конкурсов – трижды финансовую поддержку получали ледовые проекты:

• Шоу «Союз Чемпионов» Евгения Плющенко получило 50,51 млн по итогам второго спецконкурса-2022 на показ в семи городах России. Проект проходил в номинации «Поддержка коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране».

• Третий спецконкурс-2022 стал победным для OOO «ММГ Скейтинг», генеральным директором которого является Илья Авербух. На пока 30 шоу «Ледниковый период. Чемпионы. Истории любви» в Сочи и Ессентуках было выделено 27 513 522 рублей и 80 копеек – деньги любят точность.

«Шоу – всегда дорого, здесь золотой состав участников, помимо всего есть большое количество сопутствующих расходов, в том числе проживание в Сочи, перелеты, все коммерческое: аренда зала, света, звука. И грант частично гасит эти затраты. Хочу сказать, что эти деньги целевые, они идут не мне, а сразу на погашение аренды, гонораров, и все-все абсолютно здесь видно. Конечно, это снимает определенное бремя с меня, помогает нам показывать все шоу в полном объеме.

Никогда на протяжении моих двадцати лет работы на этом поприще никаких грантов не было, но поддержка государства в проектах присутствовала. Мне кажется, это действительно очень важно, потому что эта поддержка в первую очередь не для меня лично, а для ребят, которые выступают», – объяснял Авербух.

• Дальше пришло время ООО «Навка Шоу» – в четвертом спецконкурсе-2022 ее представителям удалось убедить комиссию фонда в необходимости 14-миллионного гранта на показ мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Луганске.

Впереди первый конкурс 2023 года – заявки на гранты синхронно подала вся тройка: Плющенко (79,745 млн снова на «Союз Чемпионов»), Авербух (53 млн на «Анну Каренину») и Навка (25,375 млн на серию спектаклей под общим названием «Грандиозные ледовые шоу»).

Гарантий, что деньги достанутся всем, никакой – например «Анну Каренину» Авербуха комиссия не поддержала во время четвертого спецконкурса, отказав в запрашиваемом гранте на 39,7 млн. Возможно, получится со второго раза.

Победителей объявят 10 марта – все решат заявки и аргументы, которые изложили в них заявители.

Мы внимательно изучили три ледовые заявки, выбрали из них самое важное и поняли, что комиссии предстоит сложный выбор – у всей тройки очень похожие обоснования.

А вы сможете отличить по цитате из заявки на грант, о чьем ледовом проекте речь?

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов