Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она побеждает тех, кто младше на 10 лет!

Признайтесь, вы тоже ждали, когда на лед российского Гран-при выйдет Елизавета Туктамышева – фигуристка, которая обманула время.

Это наконец-то произошло – на четвертом этапе в Москве Лиза внешне спокойно обыграла 15-летних Софью Акатьеву и Анастасию Зинину, а также 16-летнюю Софью Муравьеву, в арсенале которых есть четверные прыжки.

Соперницы обильно падали, Туктамышева тоже не была безупречна в произвольной, но по сумме прокатов одолела всех давней коронкой – чистыми тройными акселями. Квад тоже в ее планах, но пока мелькает только на тренировках.

И это повод еще раз прокричать:

Лиза – легенда!

Туктамышева – уникальное явление в современной женской фигурке, которая (особенно в России) прочно превратилась в спорт для подростков.

В декабре Лизе исполнится 26 – возраст, в котором девушки редко сохраняются в фигурном катании. Простой пример для понимания: следующей по старшинству фигуристке российского Гран-при – Александре Трусовой – летом исполнилось 18.

Остальные моложе, а вообще возрастная перепись нашей женской фигурки в этом сезоне выглядит лучшей иллюстрацией для термина эйджизм:

• всего четыре фигуристки 18+;

• ни одной 17-летней спортсменки;

• девять девушек в возрасте 16 лет;

• семнадцати – почти половине всех участниц – исполнилось 15 лет;

• еще семь – 14 летних.

И Туктамышева – кажется, она была на льду всегда.

В этом сезоне ее взрослой карьере пошел 12-й год – все это время рядом вспыхивали и гасли сверхновые звезды: Сотникова, Липницкая, Медведева, Загитова, Щербакова, Валиева.

Кто-то из них уже завершил карьеру – официально или полуофициально, кто-то остался или обещает вернуться, но 12 сезонов подряд без пауз на отдых, лечение или переформатирование есть только у Туктамышевой.

И это только взрослые сезоны, хотя первое появление Лизы на чемпионате России случилось – невозможно поверить – в 2008-м. В виде исключения 11-летнюю школьницу допустили на турнир в Питере – итогом стало 10-е место, а уже через год она стояла на подиуме.

Забавно, что две соперницы Туктамышевой на этом этапе – Екатерина Анисимова и Виктория Дорошевская родились уже после дебюта Туктамышевой на взрослом чемпионате России.

Важно, что Лиза никогда не была фоном для юных фигуристок – проигрывая в сложности, она всегда искала возможность продраться к свету сквозь их толпу. Еще в 2015-м Туктамышева выучила тройной аксель, который стабильно исполняет на протяжении последних 5 лет, давно подбирается к четверному прыжку – его, возможно, покажет в завтрашней произвольной. Крутой челлендж – с возрастом Лиза не теряла элементы, а, наоборот, осваивала.

Да, получилось, что в ее карьере не нашлось места Олимпиадам, а лучшие годы выпадали на сезоны после них. В 2015-м Туктамышева собрала комбо из побед (финал Гран-при, Евро и ЧМ), в 2019-м – взяла бронзу в финале Гран-при, но заболела перед чемпионатом России, а потом проиграла легендарный отбор на ЧМ – Медведевой в Великом Новгороде. Возможно, такие повороты сделали ее карьеру еще ценнее – поводов закончить хватало, но Лиза, похоже, об этом никогда не думала всерьез.

Новейшая история нашей женской фигурки – безумно скоротечна и мимолетна. Даже Этери Тутберидзе всерьез появилась в ней только в 2014-м – когда Туктамышева уже имела победы на Гран-при и медаль Евро.

И в этой безжалостной битве фигуристок со временем, Лиза – главная константа.

Еще больше обаяния победам Туктамышевой придает ее философское отношение к себе:

• накануне после короткой программы она признавалась, что выложилась до предела, силы остались на льду, а перед произвольной требуется хорошо отдохнуть;

• теперь забавно отреагировала на сбои и потерю концентрации в произвольной: «Я очень сильно проникла в образ, и местами было пустовато. Это потому, что я «ослепла» – очень сильно в образ вошла.

После ошибка на каскаде и падения с флипа подумала: блин, надо собраться и дальше откатать чисто. Когда был немножко потерянный взгляд, это я пыталась собраться с мыслями – выпала из образа и сама это почувствовала. Думаю, зрители это увидели. Тем ценнее первое место, для меня это большая неожиданность».

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Итоговое положение

1. Елизавета Туктамышева – 234,63

2. Софья Муравьева – 230,56

3. Софья Акатьева – 225,37

4. Анастасия Зинина – 206,25

5. Агнета Латушкина – 173,14

6. Мария Парамонова – 168,76

Фото: РИА Новости/Александр Вильф