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Винер говорит, что художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Это полуправда

Ирина Винер Ирина Винер
художественная гимнастика
Министерство спорта России
Гимнастика Гимнастика

Босс российской художественной гимнастики Ирина Винер выпустила радикальное заявление – она уверена, что в ее виде спорта занимающихся больше, чем в футболе.

«Художественной гимнастикой по статистике занимаются больше, чем футболом. Девочки и мальчики идут заниматься. Интерес к художественной гимнастике не то, что не пропал, а после Олимпийских игр только вырос», – убеждала Винер в интервью Metaratings. 

Мы проверили слова Винер: а вдруг это не фантазии, а реальность, и футбол действительно уступает художественной гимнастике в массовости и популярности?

За основу мы взяли статистику Минспорта за 2021 год: это самые полные, а главное – официальные данные о спорте в России. Они упакованы в два отчета: 1-ФК (здесь собраны цифры от юридических лиц, включая общественные организации, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту) и 5-ФК (статистика от юридических лиц, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва).

И вот что получилось.

• Самая полная цифра – общее число занимающихся по России из отчета 1-ФК без учета возраста. Здесь художественная гимнастика жестоко проигрывает футболу – 224 366 против 3 226 076 человек. Почти 14-кратная разница – без шансов.

Футбол – действительно с большим отрывом самый массовый вид спорта в стране. Следом идут плавание и волейбол, которыми занимаются около 2,4 млн человек, а художественная гимнастика не входит даже в топ-25, уступая, например, бадминтону, шашкам, танцевальному и рыболовному спорту.

• Зато художественная гимнастика почти на 38 тысяч опережает футбол по числу занимающихся женщин – 215 685 против 177 525. Если Винер имела в виду такое превосходство – то это факт: среди женских дисциплин ее спорт занимает 11-е место по массовости.

• Возможно, Винер говорила о занимающихся в спортшколах и других учреждениях, занимающихся углубленной спортивной подготовкой из отчета 5-ФК – все-таки предыдущие цифры больше про физкультуру и здоровье. Например, в футбольных трех миллионах учитываются участники любительских турниров любого масштаба, которые в художественной гимнастике представить сложнее.

Но нет. По занимающимся в отделениях спортивных школ разного уровня, училищах олимпийского резерва и других спортивных организациях у футбола тоже преимущество – правда уже не в 14, а всего в 5 раз: 414 439 против 83 183 человек.

• Второй сегмент, где художественная гимнастика опережает футбол, а слова Винер становятся правдой – дети до 4 лет. Футболом в этом возрасте официально занимаются всего 311 малышей, а художественной гимнастикой – 2 265.

Возможно, это издержки федеральных стандартов Минспорта, по которым в государственные спортшколы на отделение футбола можно зачислять только с 7 лет. Но в художественной гимнастике ограничение мягче всего на год – сюда берут с 6 лет, но несмотря на это, в категории до 4 лет у художки твердое первое место – следом идут спортивная гимнастика (1413 человек) и фигурное катание (970).

• В остальных возрастных диапазонах футбол уверенно впереди художественной гимнастики: от 5 до 17 лет – в 3,9 раза, от 18 до 22 лет – в 19,8 раза, а старше 22 лет – вообще в 26,8 раза. Речь, кто забыл, про «занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (по программам спортивной подготовки и (или) по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта). 

• Тренеров в футболе тоже существенно больше, чем в художке – в 3,7 раза (11 298 против 2 990). Правда в среднем на одного занимающегося выходят максимально странные цифры: в футболе на одного тренера приходится 286 занимающихся, в художественной гимнастике – 75.

Но это уже вопросы к методикам подсчета Минспорта.

Возвращаемся к словам Винер – корректно ее цитата должна была звучать примерно так:

«Женщины и дети до 4 лет по статистике занимаются художественной гимнастикой больше, чем футболом». 

Художка в 2,5 раза популярнее фигурного катания – занимаются даже пацаны. Чтобы попасть на сбор к Винер, нужно минимум 105 тысяч рублей

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Edgar Breshchanov/Global Look Press

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