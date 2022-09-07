Винер говорит, что художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Это полуправда

Босс российской художественной гимнастики Ирина Винер выпустила радикальное заявление – она уверена, что в ее виде спорта занимающихся больше, чем в футболе.

«Художественной гимнастикой по статистике занимаются больше, чем футболом. Девочки и мальчики идут заниматься. Интерес к художественной гимнастике не то, что не пропал, а после Олимпийских игр только вырос», – убеждала Винер в интервью Metaratings.

Мы проверили слова Винер: а вдруг это не фантазии, а реальность, и футбол действительно уступает художественной гимнастике в массовости и популярности?

За основу мы взяли статистику Минспорта за 2021 год: это самые полные, а главное – официальные данные о спорте в России. Они упакованы в два отчета: 1-ФК (здесь собраны цифры от юридических лиц, включая общественные организации, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту) и 5-ФК (статистика от юридических лиц, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва).

И вот что получилось.

• Самая полная цифра – общее число занимающихся по России из отчета 1-ФК без учета возраста. Здесь художественная гимнастика жестоко проигрывает футболу – 224 366 против 3 226 076 человек. Почти 14-кратная разница – без шансов.

Футбол – действительно с большим отрывом самый массовый вид спорта в стране. Следом идут плавание и волейбол, которыми занимаются около 2,4 млн человек, а художественная гимнастика не входит даже в топ-25, уступая, например, бадминтону, шашкам, танцевальному и рыболовному спорту.

• Зато художественная гимнастика почти на 38 тысяч опережает футбол по числу занимающихся женщин – 215 685 против 177 525. Если Винер имела в виду такое превосходство – то это факт: среди женских дисциплин ее спорт занимает 11-е место по массовости.

• Возможно, Винер говорила о занимающихся в спортшколах и других учреждениях, занимающихся углубленной спортивной подготовкой из отчета 5-ФК – все-таки предыдущие цифры больше про физкультуру и здоровье. Например, в футбольных трех миллионах учитываются участники любительских турниров любого масштаба, которые в художественной гимнастике представить сложнее.

Но нет. По занимающимся в отделениях спортивных школ разного уровня, училищах олимпийского резерва и других спортивных организациях у футбола тоже преимущество – правда уже не в 14, а всего в 5 раз: 414 439 против 83 183 человек.

• Второй сегмент, где художественная гимнастика опережает футбол, а слова Винер становятся правдой – дети до 4 лет. Футболом в этом возрасте официально занимаются всего 311 малышей, а художественной гимнастикой – 2 265.

Возможно, это издержки федеральных стандартов Минспорта, по которым в государственные спортшколы на отделение футбола можно зачислять только с 7 лет. Но в художественной гимнастике ограничение мягче всего на год – сюда берут с 6 лет, но несмотря на это, в категории до 4 лет у художки твердое первое место – следом идут спортивная гимнастика (1413 человек) и фигурное катание (970).

• В остальных возрастных диапазонах футбол уверенно впереди художественной гимнастики: от 5 до 17 лет – в 3,9 раза, от 18 до 22 лет – в 19,8 раза, а старше 22 лет – вообще в 26,8 раза. Речь, кто забыл, про «занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (по программам спортивной подготовки и (или) по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта).

• Тренеров в футболе тоже существенно больше, чем в художке – в 3,7 раза (11 298 против 2 990). Правда в среднем на одного занимающегося выходят максимально странные цифры: в футболе на одного тренера приходится 286 занимающихся, в художественной гимнастике – 75.

Но это уже вопросы к методикам подсчета Минспорта.

Возвращаемся к словам Винер – корректно ее цитата должна была звучать примерно так:

«Женщины и дети до 4 лет по статистике занимаются художественной гимнастикой больше, чем футболом».

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Edgar Breshchanov/Global Look Press