Олимпийские виды
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Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов

Виктория Синицина Виктория Синицина
Владимир Морозов Владимир Морозов
Михаил Коляда Михаил Коляда
Никита Кацалапов Никита Кацалапов
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Кубок Первого канала по фигурному катанию Кубок Первого канала по фигурному катанию
Анна Щербакова Анна Щербакова
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Кубок Первого канала по фигурному катанию – главное событие после Олимпиады-2022: в Саранск приехала основа сборной (исключение – Александра Трусова).

Это зрелище могло бы превзойти проходивший в эти же дни чемпионат мира – особенно с учетом того, насколько непрезентабельно выглядели в Монпелье женский и парный турниры. По уровню фигуристов состав российского турнира точно не уступал мировому, а свободный формат Кубка позволял конструировать любые конкурсы и воплощать смелые фантазии.

Но, похоже, организаторы так и не определились с форматом: что это – шоу или большой спорт?

Если Кубок изначально задумывался как шоу, то получилось слабо – и в визуальной части, и по смыслу.

Пятничный прыжковый турнир вышел пресным, а день коротких программ ничем не отличался, например, от чемпионата России – даже несмотря на попытки подсветить прокаты звездными ведущими (Загитова, Медведева, Ягудин, Траньков) и эмоциональными атрибутами командного турнира. 

Но даже в таком формате турнир мог стать бестселлером – если бы не пробелы в организации, которые бросаются в глаза:

• Тотальное отсутствие прямого эфира. Понятно, что Первому каналу – организатору – сейчас не до фигурки, но в этот раз трансляций не было даже на сайте, хотя раньше здесь всегда запускались лайвы хоть с тренировок, хоть с этапов Кубка России.  

• Информационное сопровождение почти на нуле – у турнира нет ни официального сайта, ни онлайн-табло с оценками и местами, ни протоколов. Максимально простая и недорогая техническая задача оказалась невыполнимым (или ненужным) решением для федерации и Первого – сейчас невозможно найти судейских оценок, разобрать элементы или определить уровни. Даже в правила получается вникнуть только на ходу. И это точно не добавляет Кубку авторитета.

• Слишком скудное сценарное оформление – однообразные вопросы ведущих, типовые ответы фигуристов и тренеров, натянутый диалог с залом. Вероятно, чтобы выдать концерт хотя бы в паузах между прокатами, нужны профессионалы, а не просто бывшие фигуристы.

• Спортивная интрига, пожалуй, слишком искусственна. В разделении на две огромные команды нет никакой логики, а искать соперничество в противостоянии капитанов – Марка Кондратюка и Анны Щербаковой – как-то странно (хотя и в прошлогоднем антагонизме Алины Загитовой и Евгении Медведевой позитива было немного – видимо, поэтому теперь от него отказались).   

«Меня не трогай – я не пахну». Перепалка Загитовой и Медведевой после командного турнира фигуристов

Понятно, что такой турнир все равно необходим нашему фигурному катанию – просто космический состав участников требует иного уровня организации и продюсирования. Тогда на выходе получится шик, а не продукт, который будут смотреть из-за отсутствия альтернативы.

Теперь коротко о спортивных деталях первого дня – здесь много любопытного.

1. В командном зачете лидирует сборная под названием «Время первых» (капитан Марк Кондратюк) с незаметным отрывом в один балл: 72-71.

Любопытно, что отставание «Красной машины» (так называется вторая команда) сложилось в женских прокатах, где ее капитан Аня Щербакова вместе с Аделией Петросян и Софьей Самоделкиной проиграли сразу 5 баллов Камиле Валиевой, Лизе Туктамышевой и Майе Хромых.

Но, наверное, результаты Кубка все же правильнее изучать через соперничество в личных видах.

2. Женский турнир – по прежнему главный актив. Здесь Валиеву и Щербакову разделили неожиданно минимальные 0,73 балла, но лишь потому, что Камила впервые в сезоне не решилась на тройной аксель. И даже без ультрапрыжков она опередила олимпийскую чемпионку, показавшую традиционный для короткой набор – двойной аксель, тройной флип, каскад лутц-тулуп.

Туктамышева с трикселем ровно в двух баллах позади – рядом.

Первый прокат Валиевой после Олимпиады: тепло обнялась с Тутберидзе и укрылась плакатом с Медведевой

3. В мужское катание после болезни вернулся Михаил Коляда и сразу выиграл короткую с единственным четверным, хотя соперники – Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев и Макар Игнатов – исполняли по два квада.

Почти 5 баллов преимущества Михаила над Семененко сложились во многом благодаря второй оценке, но и в технике Коляда оказался мощнее – 58,01 балла против 56,91 у Евгения.

4. В танцах Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым выиграли 3,51 балла у Александры Степановой и Ивана Букина – это больше, чем на Евро, но меньше, чем было на чемпионате России и Олимпиаде.

Пожалуй, именно в танцах турниру не хватает массовости – всего два дуэта. Даже без Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые сейчас в США, оставался шикарный выбор, чтобы пригласить еще пару дуэтов. Решение которое добавило бы 10-15 минут к хронометражу, но вывело бы на большую орбиту фигуристов, которые были обижены отношением на чемпионате России.

5. Евгения Тарасова и Владимир Морозов расширяют парное катание и после Олимпиады – они снова (как и в Пекине-2022) выше прошлогодних чемпионов мира и олимпийских чемпионов в команде Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым.

Удивительное превращение пары, которая, как казалось в начале сезона, докатывает карьеру.

Уже сегодня на Кубке Первого канала произвольные программы.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Команда Кондратюка) – 83,63 

2. Анна Щербакова (Команда Щербаковой) – 82,90

3. Елизавета Туктамышева (Команда Кондратюка) – 81,63

4. Майя Хромых (Команда Кондратюка) – 75,07

5. Аделия Петросян (Команда Щербаковой) – 74,93

6. Софья Самоделкина (Команда Щербаковой) – 74,68 

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда (Команда Щербаковой) – 106,41

2. Евгений Семененко (Команда Кондратюка) – 101,55

3. Марк Кондратюк (Команда Кондратюка) – 97,89

4. Макар Игнатов (Команда Щербаковой) – 89,43

5. Андрей Мозалев (Команда Щербаковой) – 89,12

6. Александр Самарин (Команда Кондратюка) – 84,21

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Команда Щербаковой) – 86,36

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Команда Кондратюка) – 85,24

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой) – 84,05

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Команда Кондратюка) – 78,92

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Команда Щербаковой) – 93,48

2. Александра Степанова – Иван Букин (Команда Кондратюка) – 89,97

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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