Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов

Кубок Первого канала по фигурному катанию – главное событие после Олимпиады-2022: в Саранск приехала основа сборной (исключение – Александра Трусова).

Это зрелище могло бы превзойти проходивший в эти же дни чемпионат мира – особенно с учетом того, насколько непрезентабельно выглядели в Монпелье женский и парный турниры. По уровню фигуристов состав российского турнира точно не уступал мировому, а свободный формат Кубка позволял конструировать любые конкурсы и воплощать смелые фантазии.

Но, похоже, организаторы так и не определились с форматом: что это – шоу или большой спорт?

Если Кубок изначально задумывался как шоу, то получилось слабо – и в визуальной части, и по смыслу.

Пятничный прыжковый турнир вышел пресным, а день коротких программ ничем не отличался, например, от чемпионата России – даже несмотря на попытки подсветить прокаты звездными ведущими (Загитова, Медведева, Ягудин, Траньков) и эмоциональными атрибутами командного турнира.

Но даже в таком формате турнир мог стать бестселлером – если бы не пробелы в организации, которые бросаются в глаза:

• Тотальное отсутствие прямого эфира. Понятно, что Первому каналу – организатору – сейчас не до фигурки, но в этот раз трансляций не было даже на сайте, хотя раньше здесь всегда запускались лайвы хоть с тренировок, хоть с этапов Кубка России.

• Информационное сопровождение почти на нуле – у турнира нет ни официального сайта, ни онлайн-табло с оценками и местами, ни протоколов. Максимально простая и недорогая техническая задача оказалась невыполнимым (или ненужным) решением для федерации и Первого – сейчас невозможно найти судейских оценок, разобрать элементы или определить уровни. Даже в правила получается вникнуть только на ходу. И это точно не добавляет Кубку авторитета.

• Слишком скудное сценарное оформление – однообразные вопросы ведущих, типовые ответы фигуристов и тренеров, натянутый диалог с залом. Вероятно, чтобы выдать концерт хотя бы в паузах между прокатами, нужны профессионалы, а не просто бывшие фигуристы.

• Спортивная интрига, пожалуй, слишком искусственна. В разделении на две огромные команды нет никакой логики, а искать соперничество в противостоянии капитанов – Марка Кондратюка и Анны Щербаковой – как-то странно (хотя и в прошлогоднем антагонизме Алины Загитовой и Евгении Медведевой позитива было немного – видимо, поэтому теперь от него отказались).

Понятно, что такой турнир все равно необходим нашему фигурному катанию – просто космический состав участников требует иного уровня организации и продюсирования. Тогда на выходе получится шик, а не продукт, который будут смотреть из-за отсутствия альтернативы.

Теперь коротко о спортивных деталях первого дня – здесь много любопытного.

1. В командном зачете лидирует сборная под названием «Время первых» (капитан Марк Кондратюк) с незаметным отрывом в один балл: 72-71.

Любопытно, что отставание «Красной машины» (так называется вторая команда) сложилось в женских прокатах, где ее капитан Аня Щербакова вместе с Аделией Петросян и Софьей Самоделкиной проиграли сразу 5 баллов Камиле Валиевой, Лизе Туктамышевой и Майе Хромых.

Но, наверное, результаты Кубка все же правильнее изучать через соперничество в личных видах.

2. Женский турнир – по прежнему главный актив. Здесь Валиеву и Щербакову разделили неожиданно минимальные 0,73 балла, но лишь потому, что Камила впервые в сезоне не решилась на тройной аксель. И даже без ультрапрыжков она опередила олимпийскую чемпионку, показавшую традиционный для короткой набор – двойной аксель, тройной флип, каскад лутц-тулуп.

Туктамышева с трикселем ровно в двух баллах позади – рядом.

3. В мужское катание после болезни вернулся Михаил Коляда и сразу выиграл короткую с единственным четверным, хотя соперники – Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев и Макар Игнатов – исполняли по два квада.

Почти 5 баллов преимущества Михаила над Семененко сложились во многом благодаря второй оценке, но и в технике Коляда оказался мощнее – 58,01 балла против 56,91 у Евгения.

4. В танцах Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым выиграли 3,51 балла у Александры Степановой и Ивана Букина – это больше, чем на Евро, но меньше, чем было на чемпионате России и Олимпиаде.

Пожалуй, именно в танцах турниру не хватает массовости – всего два дуэта. Даже без Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые сейчас в США, оставался шикарный выбор, чтобы пригласить еще пару дуэтов. Решение которое добавило бы 10-15 минут к хронометражу, но вывело бы на большую орбиту фигуристов, которые были обижены отношением на чемпионате России.

5. Евгения Тарасова и Владимир Морозов расширяют парное катание и после Олимпиады – они снова (как и в Пекине-2022) выше прошлогодних чемпионов мира и олимпийских чемпионов в команде Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым.

Удивительное превращение пары, которая, как казалось в начале сезона, докатывает карьеру.

Уже сегодня на Кубке Первого канала произвольные программы.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Саранск

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Команда Кондратюка) – 83,63

2. Анна Щербакова (Команда Щербаковой) – 82,90

3. Елизавета Туктамышева (Команда Кондратюка) – 81,63

4. Майя Хромых (Команда Кондратюка) – 75,07

5. Аделия Петросян (Команда Щербаковой) – 74,93

6. Софья Самоделкина (Команда Щербаковой) – 74,68

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда (Команда Щербаковой) – 106,41

2. Евгений Семененко (Команда Кондратюка) – 101,55

3. Марк Кондратюк (Команда Кондратюка) – 97,89

4. Макар Игнатов (Команда Щербаковой) – 89,43

5. Андрей Мозалев (Команда Щербаковой) – 89,12

6. Александр Самарин (Команда Кондратюка) – 84,21

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Команда Щербаковой) – 86,36

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Команда Кондратюка) – 85,24

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Команда Щербаковой) – 84,05

4. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Команда Кондратюка) – 78,92

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Команда Щербаковой) – 93,48

2. Александра Степанова – Иван Букин (Команда Кондратюка) – 89,97

Фото: РИА Новости/Александр Вильф