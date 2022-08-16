Наши и правда головой бьют хуже иностранцев? Считаем реализацию в РПЛ и топ-5

Диаграммы!

Диалог Руслана Пименова и Андрея Аршавина в эфире «Матч ТВ» после 4-го тура Мир РПЛ.

Пименов: «Из русских игроков никто не умеет играть на втором этаже, кроме Комличенко. Плюс-минус. А кто еще? Ну Джикия еще».

Аршавин: «Гоцук».

Пименов: «Как?»

Аршавин: «Гоцук».

Пименов: «Все. Только иностранцы забивают головой в РПЛ. Над этим компонентом надо работать с детства, а это упущенный момент. Уже давно об этом говорят на самом деле».

Категоричность высказывания настораживает, но все же тезис хочется проверить. Действительно ли есть проблема? И если да, то насколько она серьезная?

Считаем процент реализации ударов головой в РПЛ и топ-лигах

Для начала посмотрим, отличается ли вообще РПЛ от топ-лиг по реализации ударов головой. Пока без разделения на российских игроков и иностранцев.

Среди топ-чемпионатов хуже всего в прошлом сезоне забивали головой в Италии, но РПЛ отстает даже от нее. 1% может показаться незначительным, но учитывайте выборку. В РПЛ в сезоне-2021/22 нанесли 1094 удара головой. Это значит, что 1% равен более чем 10 голам.

И если бы в РПЛ реализовывали удары головой хотя бы на уровне Серии А, то забили бы за сезон на 12 мячей больше. А если на уровне Лиги 1, то почти на 30.

Промежуточный вывод: как минимум в прошлом сезоне РПЛ отставала по качеству ударов головой от топ-лиг – и речь не только о российских футболистах, но и о всей лиге.

Чтобы закрепить его, возьмем данные за три сезона и в отдельности посмотрим на удары головой российских футболистов РПЛ и иностранцев.

Может, низкий процент реализации не только у российских игроков РПЛ, но и у иностранцев?

За три сезона российские и иностранные игроки забили сверху примерно одинаковое количество мячей – 153 и 158 соответственно. Но первым для этого понадобилось 1729 ударов, а вторым – 1566 (на 163 меньше). Таким образом, процент реализации наших – 8,8, а иностранцев – 10,1 (кстати, на уровне топ-лиг).

Значительная ли разница? Ее можно разглядеть, только если оценивать показатели при большой выборке на дистанции. Например, при реализации на уровне иностранцев российские игроки забили бы головой за три сезона на 20-25 мячей больше.

Еще одно наблюдение: даже у российских игроков средний процент реализации за три года выше, чем в отдельности за 2021/22. Вывод: прошлый сезон получился неудачным даже относительно общего уровня.

А вдруг российские игроки в целом реализуют моменты хуже? Не только головой.

Чтобы ответить на вопрос, считаем удары всеми частями тела (без учета пенальти) и голы российских игроков и иностранцев за три сезона.

Вывод: в целом российские игроки конвертируют моменты в голы на уровне иностранцев, а проседают только по ударам головой. Тезис Пименова подтверждается частично – нельзя сказать, что наши футболисты вообще не умеют забивать головой, разница заметна только на большой дистанции, но она точно есть.

А что по игрокам? Кто лучше забивает головой?

Снова берем данные за трехлетний отрезок – лидер предсказуемый.

Реализация Артема Дзюбы заметно выше среднего – не только по меркам РПЛ, но и по меркам топовых лиг. 14% ударов головой в голы – настоящее оружие.

Процент Соболева ниже (11), но и он заметно выше среднего по лиге. Это одна из причин, почему перед трансфером в «Спартак» он был одним из самых востребованных российских форвардов.

Реализация Сердара Азмуна, Евгения Луценко (да!) и Джордже Деспотовича – запредельная (больше 20%). Но били они заметно меньше Соболева и Дзюбы. Неплохой процент у Самюэля Жиго (15) и Антона Заболотного (13).

Превосходство иностранцев заметно и на этом графике, несмотря на то, что лидеры по голам Дзюба и Соболев. Больше 5 мячей головой за 3 года забили 12 игроков, 7 из них – иностранцы. И это с учетом лимита. Без него превосходство легионеров могло быть еще заметнее.

А в чем вообще причины?

Про отставание в качестве игры головой говорят давно.

«Не хватало мне, как и многим российским футболистам, умения играть головой», – фиксировал Игорь Колыванов, форвард сборной, «Динамо», «Фоджи» и «Болоньи».

Более того, кажется, раньше проблема стояла еще острее. Заслуженный тренер СССР Михаил Якушин подробно остановился на ней в книге «Вечная тайна футбола» (издана в 1988-м):

«Исключительное искусство продемонстрировали гости (речь о довоенном турне сборной Басконии по СССР – Sports.ru) и в игре головой. Поразительно, но факт: несмотря на то что рост самого высокого из их футболистов – Мугуэрсы – был всего 178 сантиметров, баски во всех матчах безраздельно господствовали в борьбе за верховые мячи.

Сколько мы играем в футбол, столько и говорим о нашем отставании в игре головой, Почему это происходит? Целые поколения советских футболистов воспитаны на том, что мяч должен чаще держаться внизу, так как внизу играть легче. Эта истина преподносится каждому игроку с детства. А раз так, то и на тренировках должного внимания отработке ударов головой не уделяется. Больше того, у нас отсутствует необходимая методика обучения этому важному элементу игры.

Те редкие наши футболисты, которые показывали достаточно высокое мастерство в игре головой (Федор Селин, Михаил Семичастный, Сергей Сальников, Заур Калоев, Виктор Понедельник, Виталий Старухин), добивались желаемого большей частью путем самостоятельных занятий, интуитивно используя свои природные физические данные.

В зарубежном же футболе, прежде всего в европейском и южноамериканском, обучению игре головой традиционно уделяется большое внимание. Методическая основа его несложна. Объяснение тренера и демонстрация приемов. Главное же – постоянная практика футболистов. <…> Тем не менее и при такой постановке дела не всем удается достичь высот. Из десяти, скажем, футболистов, прошедших необходимый курс обучения, примерно двое будут отлично играть головой, трое – хорошо или удовлетворительно, остальные – хуже. Соотношение условное, но почти безошибочное. Почему?

Для того чтобы научиться отменно играть головой, надо быть обязательно прыгучим, ловким и координированным. Не каждый, однако, обладает одновременно всеми этими качествами. Их можно развить в ходе тренировки, но нельзя приобрести.

При игре головой весь фокус состоит в том, чтобы футболист, когда партнер делает передачу, точно уловил момент вылета мяча и вовремя выпрыгнул. Выпрыгнешь раньше или позже – проку не будет.

<…>

Упорные тренировки с партнерами помогли мне кое-чего достичь, но образец того, к чему стремился, я увидел лишь спустя много лет в исполнении знаменитого венгерского нападающего Кочиша. В одном из матчей со сборной СССР, к примеру, после навесной передачи Пушкаша он высоко и вовремя выпрыгнул, на какое-то мгновение завис в воздухе, а затем чуть отклонил голову назад и нанес сильный и точный удар по воротам.

<…>

В своей тренировочной практике я вроде бы уделял немало времени игре головой, но в основном это были занятия с защитниками, в ходе которых ставилась задача научить их в жестких единоборствах отбивать мяч после навесных передач. Для нападающих существовали свои игровые упражнения – игроки атаки должны были рывком опередить соперника и нанести удар по воротам на бегу или в падении. А вот специальных тренировок по той идеальной схеме, по какой Кочиш в высоком прыжке наносил удары головой, я не проводил, и это было, как я теперь понимаю, моим упущением.

С огорчением могу констатировать, что с тех пор дело с обучением игре головой не двинулось вперед».

***

Да, Якушин рассуждает о советской школе, а сравнить показатели тех времен и нынешних невозможно. Кроме того, в нашем футболе уже нет одной генеральной методики, влияние мировых топ-тренеров гораздо выше, чем в советское время, но про похожие проблемы говорят и сейчас (например, Сергей Игнашевич и бывший тренер академии «Краснодара», а сейчас помощник Федотова ЦСКА Олег Фоменко), и расклад в целом похож на описываемый Якушиным: отдельные российские футболисты выделяются за счет природных данных, но средний уровень невысок.

И вряд ли дело в медицинских исследованиях, которые предлагают всерьез ограничить количество ударов головой.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com , Maksim Konstantinov/Global Look Press , imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de ; РИА Новости/Владимир Родионов, Юрий Сомов