Ночное Бескудниково
Блог

Как в РПЛ создавали и забивали голы? Большая инфографика

Нижний Новгород Нижний Новгород
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
Химки Химки
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Уфа Уфа
Рубин Рубин
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Урал Урал
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
Футбол Футбол

Глобальные итоги РПЛ мы подвели еще пару недель назад: восхитились Федотовым, разобрали «Динамо» Шварца, респектнули Ваноли за топ-матчи, зафиксировали лучший сезон в карьере Малкома и худший – в истории «Рубина». Теперь остается развлекаться – например, рисовать инфографику.

На основе данных Undestat мы изучили, как создавали и забивали голы команды РПЛ в прошедшем сезоне. Эти картинки, возможно, закрепят ваши впечатления или даже откроют что-то новое.

Наслаждайтесь!

«Зенит» в лидерах по голам всех типов. Кроме прямых ударов со штрафного

Начинаем с главного – в каких ситуациях забивали команды РПЛ. Кто налегал на розыгрыши штрафных, кто на прямые удары, а кто на комбинации? 

Уточнение, чтобы вы не запутались: на картинках указаны не пропорции голов команды, а место в определенной категории. Чем ближе угол к внешнему радиусу, тем больше команда забила мячей какого-то типа по сравнению с другими.

Чтобы увеличить, кликните на картинку

Несколько очевидных наблюдений.

• «Зенит» лидирует по голам всех типов, кроме штрафных. Тут король «Ахмат», а точнее – Даниил Уткин, который забил 5 мячей с 14 ударов. По эффективности в этом компоненте 22-летний полузащитник в прошедшем сезоне был лучшим в Европе (вот история, как он поставил такой удар).

• «Динамо», «Ростов», «Краснодар» в топе по голам с пенальти – 8. Но это, конечно, не судейский заговор, наоборот, «Краснодар» и «Ростов» страдали от судей больше всех). Немало пенальти и у некоторых аутсайдеров – «Уфа» забила с точки те же 8 мячей, а «Химки» – 6.

• «Спартак» в хвосте в большинстве категорий, но угловые работали идеально. 9 мячей! И они реально помогли команде не упасть в ФНЛ.

• Бросается в глаза заточенность «Уфы» на голы после розыгрышей штрафных, но при этом мячей после угловых минимум, поэтому вряд ли можно говорить об идеально налаженных стандартах.

Стандарты и пенальти – важная часть футбола, но не главная. Все же его основа – атаки с игры, и их стоит изучить отдельно.

Как создавалась голы с игры? Команды со дна чаще забивают после навесов или борьбы в воздухе

Чтобы понять, как именно каждая команда создавала гол, посмотрим на предголевые действия. Это может быть:

– обычный пас;

– проникающий пас или заброс за спину (это разные элементы, но они схожи тем, что обрезают линию обороны, поэтому на картинках объединим в одну категорию);

– дриблинг (когда перед ударом бьющий накрутил соперников);

– пас головой или навес. Объединим эти две категории, потому что они соответствуют одному стилю – и в том, и в другом случае гол рождается из верховой передачи;

– отскок или подбор – сюда внесем все случаи, когда бьющий игрок овладевает мячом – либо отбирает сам, либо получает мяч благодаря своей активности или стечению обстоятельств.

Уточнение все то же: на картинках не пропорции, а место команды в РПЛ по предголевым действиям определенного типа.

И да, еще раз: на картинке только предголевые действия в атаках с игры, стандарты мы отфильтровали.

Чтобы увеличить, кликните на картинку

• «Сочи» – одна из самых доминирующих команд лиги, но при этом вскрывать оборону умными передачами получалось не так уж часто – 2 гола после проникающего паса и один после заброса. Но вот с голами после дриблинга и борьбы в воздухе – полный порядок.

• У «Зенит» как раз перекос в сторону вскрывающих передач (7 голов забиты таким образом) – во многом благодаря креативным легионерам.

• По типу создания голов «Динамо» и «Краснодар» очень похожи. Команды превосходят большинство соперников по голам после обводок.

• Интересная тенденция – чем ниже команда, тем больше мячей после борьбы в воздухе или навесов. Например, «Спартак», как мы помним, прилично реализует угловые, но и в атаках с игры он часто использует подачи – 7 мячей после навесов. Много мячей после верховой борьбы или подач у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок», «Уфы» и «Арсенала».

• И еще занятное: команды топ-4 в лидерах по голам после дриблинга, а вот у нижней четверки таких мячей почти нет. Когда борешься за выживание, не до красоты.

• Интересно, что несмотря на усилия Эджуке и Карраскаля, у ЦСКА нет голов с обводками перед решающим ударом. Но это скорее стечение обстоятельств, команда все же активно использует дриблинг – по 8,6 попыток за игру (место в топ-4). Кроме того, у каждого провайдера статистики свое понимание дриблинга. Например, перед голами «Динамо» и «Ахмату» Эджуке активно использовал дриблинг, но Understat не засчитал это как успешные обводки – вероятно, для этого нужно было, чтобы соперник остался за спиной.

И в финале развлечение – тепловые карты голевых ударов

Снова отфильтровываем стандарты. Эти данные почти ничего не скажут об игровом стиле, но, возможно, помогут понять, из каких зон командам удобнее атаковать и забивать, как часто они используют удары с дистанции или, наоборот, стремятся бить из вратарской. 

• Эти данные стоит дополнить средним весом удара. В лидерах – «Зенит», «Сочи», «Локомотив» и «Ростов» (каждый удар = 0,12 гола). А наименее ценный удар с игры у «Спартака» и «Уфы» (1 удар = 0,06 гола).

• У «Уфы» самая компактная концентрированная голевая зона – Гамид Агаларов бил с линии вратарской, слегка сваливаясь на левый фланг.

• «Ахмату» удалось разлить голевое пятно почти до самого центра – тоже благодаря Даниилу Уткину. К 5 голам со штрафных прибавляем 4 мяча из-за штрафной. Обращает на себя внимание и пятно «Химок» в районе центра поля – это гол Садыгова «Крыльям» после ошибки вратаря Ломаева на выходе.

• Бросается в глаза концентрация голов «Рубина» после дальних ударов чуть левее центра штрафной – 4 мяча из этой зоны с игры и 5 в общей сложности, если прибавить один гол со штрафного. Интересно, что у всех мячей разные авторы: Онугха, Самошников, Абильгор, Хвича.

В ФНЛ команда будет рисовать совсем другие тепловые карты и как минимум без трех игроков из этой четверки.

Взлет Агаларова – фантастика. Разбираем формулу его эффективности

Измеряем скорость ВАР в РПЛ: больше часа ушло на паузы в апреле, каждая проверка АПЛ в среднем на минуту короче

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные