Как в РПЛ создавали и забивали голы? Большая инфографика

Глобальные итоги РПЛ мы подвели еще пару недель назад: восхитились Федотовым, разобрали «Динамо» Шварца, респектнули Ваноли за топ-матчи, зафиксировали лучший сезон в карьере Малкома и худший – в истории «Рубина». Теперь остается развлекаться – например, рисовать инфографику.

На основе данных Undestat мы изучили, как создавали и забивали голы команды РПЛ в прошедшем сезоне. Эти картинки, возможно, закрепят ваши впечатления или даже откроют что-то новое.

Наслаждайтесь!

«Зенит» в лидерах по голам всех типов. Кроме прямых ударов со штрафного

Начинаем с главного – в каких ситуациях забивали команды РПЛ. Кто налегал на розыгрыши штрафных, кто на прямые удары, а кто на комбинации?

Уточнение, чтобы вы не запутались: на картинках указаны не пропорции голов команды, а место в определенной категории. Чем ближе угол к внешнему радиусу, тем больше команда забила мячей какого-то типа по сравнению с другими.

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Несколько очевидных наблюдений.

• «Зенит» лидирует по голам всех типов, кроме штрафных. Тут король «Ахмат», а точнее – Даниил Уткин, который забил 5 мячей с 14 ударов. По эффективности в этом компоненте 22-летний полузащитник в прошедшем сезоне был лучшим в Европе (вот история, как он поставил такой удар).

• «Динамо», «Ростов», «Краснодар» в топе по голам с пенальти – 8. Но это, конечно, не судейский заговор, наоборот, «Краснодар» и «Ростов» страдали от судей больше всех). Немало пенальти и у некоторых аутсайдеров – «Уфа» забила с точки те же 8 мячей, а «Химки» – 6.

• «Спартак» в хвосте в большинстве категорий, но угловые работали идеально. 9 мячей! И они реально помогли команде не упасть в ФНЛ.

• Бросается в глаза заточенность «Уфы» на голы после розыгрышей штрафных, но при этом мячей после угловых минимум, поэтому вряд ли можно говорить об идеально налаженных стандартах.

Стандарты и пенальти – важная часть футбола, но не главная. Все же его основа – атаки с игры, и их стоит изучить отдельно.

Как создавалась голы с игры? Команды со дна чаще забивают после навесов или борьбы в воздухе

Чтобы понять, как именно каждая команда создавала гол, посмотрим на предголевые действия. Это может быть:

– обычный пас;

– проникающий пас или заброс за спину (это разные элементы, но они схожи тем, что обрезают линию обороны, поэтому на картинках объединим в одну категорию);

– дриблинг (когда перед ударом бьющий накрутил соперников);

– пас головой или навес. Объединим эти две категории, потому что они соответствуют одному стилю – и в том, и в другом случае гол рождается из верховой передачи;

– отскок или подбор – сюда внесем все случаи, когда бьющий игрок овладевает мячом – либо отбирает сам, либо получает мяч благодаря своей активности или стечению обстоятельств.

Уточнение все то же: на картинках не пропорции, а место команды в РПЛ по предголевым действиям определенного типа.

И да, еще раз: на картинке только предголевые действия в атаках с игры, стандарты мы отфильтровали.

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• «Сочи» – одна из самых доминирующих команд лиги, но при этом вскрывать оборону умными передачами получалось не так уж часто – 2 гола после проникающего паса и один после заброса. Но вот с голами после дриблинга и борьбы в воздухе – полный порядок.

• У «Зенит» как раз перекос в сторону вскрывающих передач (7 голов забиты таким образом) – во многом благодаря креативным легионерам.

• По типу создания голов «Динамо» и «Краснодар» очень похожи. Команды превосходят большинство соперников по голам после обводок.

• Интересная тенденция – чем ниже команда, тем больше мячей после борьбы в воздухе или навесов. Например, «Спартак», как мы помним, прилично реализует угловые, но и в атаках с игры он часто использует подачи – 7 мячей после навесов. Много мячей после верховой борьбы или подач у «Нижнего Новгорода», «Урала», «Химок», «Уфы» и «Арсенала».

• И еще занятное: команды топ-4 в лидерах по голам после дриблинга, а вот у нижней четверки таких мячей почти нет. Когда борешься за выживание, не до красоты.

• Интересно, что несмотря на усилия Эджуке и Карраскаля, у ЦСКА нет голов с обводками перед решающим ударом. Но это скорее стечение обстоятельств, команда все же активно использует дриблинг – по 8,6 попыток за игру (место в топ-4). Кроме того, у каждого провайдера статистики свое понимание дриблинга. Например, перед голами «Динамо» и «Ахмату» Эджуке активно использовал дриблинг, но Understat не засчитал это как успешные обводки – вероятно, для этого нужно было, чтобы соперник остался за спиной.

И в финале развлечение – тепловые карты голевых ударов

Снова отфильтровываем стандарты. Эти данные почти ничего не скажут об игровом стиле, но, возможно, помогут понять, из каких зон командам удобнее атаковать и забивать, как часто они используют удары с дистанции или, наоборот, стремятся бить из вратарской.

• Эти данные стоит дополнить средним весом удара. В лидерах – «Зенит», «Сочи», «Локомотив» и «Ростов» (каждый удар = 0,12 гола). А наименее ценный удар с игры у «Спартака» и «Уфы» (1 удар = 0,06 гола).

• У «Уфы» самая компактная концентрированная голевая зона – Гамид Агаларов бил с линии вратарской, слегка сваливаясь на левый фланг.

• «Ахмату» удалось разлить голевое пятно почти до самого центра – тоже благодаря Даниилу Уткину. К 5 голам со штрафных прибавляем 4 мяча из-за штрафной. Обращает на себя внимание и пятно «Химок» в районе центра поля – это гол Садыгова «Крыльям» после ошибки вратаря Ломаева на выходе.

• Бросается в глаза концентрация голов «Рубина» после дальних ударов чуть левее центра штрафной – 4 мяча из этой зоны с игры и 5 в общей сложности, если прибавить один гол со штрафного. Интересно, что у всех мячей разные авторы: Онугха, Самошников, Абильгор, Хвича.

В ФНЛ команда будет рисовать совсем другие тепловые карты и как минимум без трех игроков из этой четверки.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов