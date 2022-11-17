ФИФА использует чемпионаты мира для новых правил, которые меняют футбол: три очка за победу, ВАР, число замен и другое

Не только добавленное время.

С девяностых чемпионаты мира для ФИФА – поле для экспериментов. В последнее время ЧМ не оказывают такого сильного влияния на футбол именно в игровом аспекте (хотя периодически тенденции вроде схем с тремя центральными защитниками, как в 2014-м, прослеживаются). Зато в правилах часто вводят новые пункты и рекомендации, которые потом успешно распространяются на клубный футбол.

На ЧМ-2022 таких нововведений четыре. С первым мы уже были знакомы – это полуавтоматический офсайд. На турнирах такого уровня его еще не было.

Аналогично и со вторым – это правило пяти замен. Казалось, его вводили временно для коронавирусного сезона и не во всех лигах (наверняка вы помните, как на консерватизм АПЛ жаловались Юрген Клопп и Пеп Гвардиола). Катар – первый чемпионат мира, где разрешено проводить не только пять замен в обычном режиме, но даже шесть – если игрок получил черепно-мозговую травму. Кстати, это правило уже использовал Иран в матче с Англией.

Третье новшество – расширенная заявка. Ее протестировали еще на Евро-2020, но на чемпионатах мира такое впервые – командам разрешили заявлять не 23 человека, а 26.

Четвертая (и главная) новинка правил, конечно, – количество добавленного времени. Только за первый тур судьи добавили 178 минут к игровому времени всех 16 матчей – в среднем чуть больше 11 минут за игру (и это без учета того, что в некоторых матчах переигрывали и больше официально добавленного из-за остановок).

Это стало сюрпризом для всех. Даже для игроков – по словам Кристиана Эриксена, футболистов о таком не предупреждали. Вот как объяснил это босс судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина: «В России мы старались быть более точными в вопросах добавленного времени, поэтому добавляли шесть, семь или восемь минут. Подумайте: если за тайм забивают три гола, вы теряете четыре-пять минут на празднования и возобновление игры. Цель – продлить шоу для тех, кто смотрит ЧМ, мы хотим избежать того, чтобы сама игра длилась 42, 43, 44, 45 минут».

Теперь за подсчет потерянного времени отвечает резервный судья – именно от него главный получает эту информацию. А один из ассистентов на ВАР подсчитывает, сколько времени потратили на видеопросмотры, и тоже доносит эту информацию до главного. Как считает Коллина, это намного более справедливо, потому что главный судья слишком занят игрой и не может точно подсчитать, сколько времени компенсировать.

А какие новшества ФИФА внедряла на остальных чемпионатах мира? Давайте вспомним.

ЧМ-1994: форма, три очка за победу, сгорающие карточки

• Ввели три очка за победу – до этого было два. Таким образом ФИФА хотела стимулировать желание команд бороться за победу – при двух очках за победу и одном за ничью мотивации порой не хватало.

Например, в 1990-м уникальная история случилась в группе F, куда попали Англия, Ирландия, Нидерланды и Египет, из шести матчей пять закончились ничьими, а ирландцы и голландцы вышли из группы, трижды сыграв вничью (Нидерланды – с третьего места).

• Судьям впервые разрешили на регулярной основе использовать другие цвета в форме, кроме черного: чтобы они чаще отличались от играющих команд. Такое порой случалось и до этого (были дополнительные комплекты в 1990-м, например), но теперь появились плюс два постоянных цвета футболок (красный и желтый).

• Желтые карточки, которые получают футболисты, стали сгорать после группового этапа. До этого игроки получали автоматическую дисквалификацию на один матч за две карточки, полученные в ходе всего турнира – например, Клаудио Каниджа в 1990-м не сыграл в финале, потому что получил карточки на групповом этапе и в полуфинале.

• На форме игроков впервые появились фамилии, а номера стали дублироваться на футболках спереди и на шортах. До этого на поле игроки выходили только с большими номерами на спине.

• Впервые стали очерчивать технические зоны для команд, чтобы у тренеров и игроков было меньше желания далеко убегать от скамейки.

ЧМ-1998: три замены и поднятое табло в руках резервного судьи

• Впервые на чемпионате мира 1998 года резервные арбитры начали использовать электронные табло вместо карточек, чтобы оповещать о заменах и компенсированном времени.

• На чемпионате мира 1998 года ввели еще два интересных правила. Во-первых, впервые использовали «золотой гол» – если кто-то забивал в овертайме матча плей-офф, матч сразу заканчивался. Так ФИФА хотела стимулировать атакующую игру. Кстати, рекомендовали его еще в 1993 году, использовали на Евро-1996, а вот до ЧМ это правило добралось только во Франции.

• Подкат сзади стали рассматривать как элемент грубой игры и рекомендовали автоматически наказывать за него удалением. Это сейчас даже при таких подкатах оценивают грубость по разным критериям – от высоты поднятой ноги до открытых шипов, а тогда все подкаты сзади записывали как грубые.

• Еще одно нововведение ЧМ-1998 – три замены. До 1970-го на чемпионатах мира их вообще нельзя было делать! Затем разрешили делать одну замену, через 18 лет – две, в девяностых добавили еще одну (по травме), а в 1998-м ввели три полноценные.

ЧМ-2002: правило шести секунд

• Заметное нововведение, которое появилось в Японии и Корее – правило шести секунд. Изначально в ФИФА спорили по временному отрезку (рассматривали от шести до десяти секунд).

Но потом решили, что шести достаточно. Правда, к этому правилу относятся вольно – хотя бы потому, что после того, как вратарь постучит мячом о газон, шесть секунд отсчитываются заново. Мало кто помнит, но до этого вратарям можно было сколько угодно держать мяч в руках, но нельзя было делать больше четырех шагов.

ЧМ-2006: запрет на украшения

• В 2006 году судьи стали впервые наказывать игроков за выход на поле с украшениями – до этого серьги, кольца и цепочки можно было свободно надевать во время игры. Тогда их стали требовать как минимум заклеивать (а впоследствии запретили даже заклеивать – только снимать).

Одной из причин стала жуткая история из Швейцарии, которая случилась за два года до немецкого ЧМ – Паулу Диогу, игравший за «Серветт», при праздновании гола запрыгнул на трибуну, чтобы разделить радость с фанатами. А когда спрыгнул обратно, обнаружил, что его палец вместе с обручальным кольцом остался на металлической сетке забора. В итоге оставшуюся фалангу ему ампутировали.

ЧМ-2010: защита от пропуска финала из-за перебора желтых

• Именно в ЮАР ФИФА ввела обнуление желтых карточек после четвертьфинала.

Если в 1994-м карточки сгорали после группового этапа, то риск пропустить финал у футболистов все равно оставался (как у Михаэля Баллака в 2002-м). Но благодаря такому нововведению в финале могли сыграть все лучшие.

ЧМ-2014: исчезающий спрей

• В 2014-м широкое распространение получил исчезающий спрей. Сейчас его используют даже в низших лигах по всему миру, а ведь до 2014-го это была региональная латиноамериканская история: там судьи еще за девяностые так устали бороться с игроками, которые двигались в стенке или переставляли мяч, что КОНМЕБОЛ (конфедерация футбола Южной Америки) придумала использовать исчезающий спрей.

Правда, история закончилась скандалом: ФИФА, как оказалось, использовала подделки, нарушая патент изобретателя исчезающего спрея , зарегистрированный еще в 2000 году. В итоге создатель отсудил у организации 120 миллионов долларов.

• Еще одной новинкой стало введение перерывов на водопой – впервые их внедрили как раз в Бразилии. Более того, произошло это не по инициативе ФИФА – бразильский суд обязал устраивать такие перерывы каждые 30 минут, если температура превышала 32 градуса. С тех пор такие паузы появились во многих чемпионатах.

• Также на ЧМ-2014 впервые использовали технологию автоматического определения гола. В отличие от УЕФА, ФИФА не использовала пять арбитров в поле, а сразу прибегла к технологиям – немецкую систему GoalControl протестировали на Кубке Конфедераций-2014, а затем внедрили и на ЧМ.

ЧМ-2018: ВАР и четвертая замена

• В России впервые на крупном турнире использовали систему ВАР – это сейчас топовый футбол без видеоповторов невозможно представить, но тогда это был прорыв.

• В 2018-м на чемпионате мира в России впервые разрешили использовать четвертую замену в овертайме – до этого ее тестировали на турнирах попроще, а после ЧМ ее использование стало повсеместным (до коронавируса, когда замен стало пять).

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Marcus Brandt, Gary M. Prior, Stuart Franklin, Elsa, Laurence Griffiths, ; globallookpress.com/Oliver Berg/dpa , Jürgen Fromme/firo Sportphoto , x99/ZUMAPRESS.com Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto