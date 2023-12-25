Необычный вопрос из «Что? Где? Когда?»: с чем японский поэт в хокку сравнил крик совы?

Ответите?

В «Что? Где? Когда?» состоялся финал 2023 года, где против телезрителей сыграла команда Дениса Элькиса. Она впервые дошла до главной игры.

В первом раунде ей выпал спортивный вопрос, с которым команда не справилась, во втором – из Химок от Ольги Николаевой:

«В одном из хокку Кобаяси Исса заметил, что если это действо проходит на открытом воздухе, то кажется, будто смеется сова. О каком действе говорил поэт?»

Среди версий команды – скрип пера, игра на скрипке, кипячение воды, танец. Дмитрий Филиппов предположил, что речь о борьбе.

В итоге на вопрос отвечал именно Филиппов, но он выдвинул версию о чтении хокку на открытом воздухе, а не о борьбе.

Ведущий Борис Крюк сразу намекнул команде о японских действах. «Кажется, будто смеется сова. Поединок сумо на открытом воздухе. Так звучит хокку Кобаяси Иссы», – сказал Крюк.

Фото: 1tv.ru