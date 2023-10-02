В «Что? Где? Когда?» вопрос о необычном, но полезном деле мужчины с лодкой. Каком же?

Команда не справилась.

В «Что? Где? Когда?» состоялся финал 2023 года. За стол села команда Дениса Элькиса, которая впервые дошла до главной игры. В первом раунде ей выпал вопрос из города Ливны от Андрея Колесникова:

«Перед вами Фрэд Дэвис – легенда небольшого английского города Шрусбери и его знаменитая лодка коракл. С 1951 по 1988 год Фрэд занимался необычным и важным делом, которое было дополнением к его увлечению.

За старания он получал сдельную оплату: на первых порах – 2 фунта за раз. Хотя бывало и ни разу, а иногда и несколько раз. За что Фрэд Дэвис получал деньги?»

На первых секундах капитан Денис Элькис предположил, что речь о футбольных мячах или для гольфа, которые Дэвис вылавливал из реки, а Дмитрий Филиппов – что об изображении Лох-несского чудовища. В целом команда разбирала варианты с вылавливанием предметов из реки.

На вопрос отвечал Элькис, который предложил версию с мячами для гольфа. Правильный ответ – Дэвис вытаскивал из реки футбольные мячи, которые улетали со стадиона. Ведущий Борис Крюк объяснил:

«Футбол – главное увлечение мужчин небольшого английского города. Стадион был построен на берегу, поэтому мяч зачастую улетал прямо в воду. Тогда Фрэд брал лодку и отправлялся к реке. То, что он делал, было важно для болельщиков и команды, потому что мячи стоили дорого. 30 лет Фрэд Дэвис проработал болбоем. Его рекорд – пять выловленных мячей за матч».

Автор Sports.ru Ярослав Сусов подробно рассказывал об этой истории: «Стадион «Гэй Мидоу» построили в начале XX века прямо на берегу реки Северн – самой длинной судоходной реки Великобритании. Поэтому мяч, по несколько раз за матч улетавший за трибуны маленького стадиона, постоянно оказывался в воде.

Тогда мячи стоили по 15 фунтов (с учетом инфляции сейчас это больше 110 фунтов – от 11 тысяч рублей). «Шрусбери» не хотел буквально смывать по 20 тысяч каждый матч, но и забор строить нельзя – между стадионом и речкой проход, деревья и небольшой парк. И это дороже, чем платить по паре фунтов лодочнику.

Поэтому папа Фреда стал первым болбоем с лодкой. Потом он научил ремеслу сына. И Фред 37 лет с 1951 до 1988 года плавал за мячами на коракле. За каждый выловленный мяч он получал от клуба по паре фунтов. Он вытаскивал его из реки – и возвращался на поле, чтобы снова сесть возле тренера и болеть».

Фото: 1tv.ru