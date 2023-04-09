11 комментариев

Теперь он легенда «Шрусбери».

У Фреда Дэвиса была самая необычная работа в истории футбола.

Дедушка Дэвис 30 лет работал болбоем. Но не просто стоял возле бровки и подавал мячи, а ловил их в реке Северн.

Фред бесплатно приходил на каждый матч, садился возле главного тренера с лодкой и болел.

Деда Фреда знали все: «На каждом матче мы слышали, как он ругается и кричит на скамейке запасных, – рассказывал футболист «Шрусбери» 70-х Стив Кросс. – Иногда Грэм Тернер, наш главный тренер, или кто-то из его помощников даже просил: «Фред! Потише!»

А потом мяч улетал за трибуны в речку. Фред поднимался, закидывал лодку и весло на спину – и за мячом.

Почему мяч улетал в реку и почему не было других решений кроме мужика с лодкой?

Фред провел всю жизнь в Шрусбери, стотысячном городе на границе Англии и Уэльса. Сейчас в Шрусбери нет ничего примечательного – только несколько симпатичных мостов и соборов, замок, цветочная выставка и памятник Чарльзу Дарвину (он тут родился и закончил школу).

Футбольный «Шрусбери» тоже никогда не был яркой командой. Ее пик – 10 лет в Чемпионшипе с 1979 по 1989 годы. Все остальное время болтались между третьей и четвертой лигой. Главный футболист в истории – Джо Харт: он начинал здесь карьеру, а в 19 перешел в «Манчестер Сити».

Маленький клуб мало чем выделялся на фоне остальных. Ни звезд, ни новаторского футбола, ни результатов. Но выезд в Шрусбери все равно был особенным.

Стадион «Гэй Мидоу» построили в начале XX века прямо на берегу реки Северн – самой длинной судоходной реки Великобритании. Поэтому мяч, по несколько раз за матч улетавший за трибуны маленького стадиона, постоянно оказывался в воде.

Тогда мячи стоили по 15 фунтов (с учетом инфляции сейчас это больше 110 фунтов – от 11 тысяч рублей). «Шрусбери» не хотел буквально смывать по 20 тысяч каждый матч, но и забор строить нельзя – между стадионом и речкой проход, деревья и небольшой парк. И это дороже, чем платить по паре фунтов лодочнику.

Поэтому папа Фреда стал первым болбоем с лодкой. Потом он научил ремеслу сына. И Фред 37 лет с 1951 до 1988 года плавал за мячами на коракле.

За каждый выловленный мяч он получал от клуба по паре фунтов. Он вытаскивал его из реки – и возвращался на поле, чтобы снова сесть возле тренера и болеть.

Коракл – древнее плавучее средство бриттов. В Британии на нем уже давно никто не плавал, кроме Фреда Дэвиса

Лодка Фреда – тоже уникальна.

Это традиционное средство передвижения по рекам в Уэльсе и Шотландии. Полукруглый коракл из ивовых веток, обтянутый бычьей или лошадиной кожей, использовали на Британских островах еще в Бронзовом веке, удобство кораклов отмечал Юлий Цезарь.

В XIX веке в Уэльсе ввели дополнительные налоги на вылов сетями речных рыб. Так что уже к XX веку кораклы почти перестали использовать. Для передвижения это просто небезопасно – такая лодка почти не погружена в воду и может легко опрокинуться, а для рыбной ловли уже бесполезно – есть же моторные лодки.

Поэтому кораклы – почти вымершая часть культуры бриттов и одна из немногих связей древних кельтских племен и современных британцев.

Фред плавал на коракле не только из-за дани предкам (хотя вся семья Дэвисов плавала на кораклах и умела их делать), а потому что привык и это было бесплатно. Недолгое время Дэвис плавал за мячами на моторной лодке. Но оказалось, что на бензин уходит больше, чем клуб платит за возвращенные мячики. Пришлось вернуться к традиционной одноместной лодке.

Кстати, в сообществе любителей кораклов (да, такое существует и даже постоянно проводит мероприятия в Шрусбери, а членство в нем стоит 10 фунтов в год) к Фреду относятся пренебрежительно. Там признают, что Фред Дэвис – главный популяризатор кораклов в Англии, но уточняют, что лучшие коракульцы Шрусбери – другие члены его семьи, а не дедушка, который доставал мячи из речки.

Фред Дэвис – полноправная легенда «Шрусбери». В честь его коракла назвали улицу и подкаст, а его лодка – главный экспонат клубного музея

Фред больше 30 лет помогал клубу доставать мячи. Конечно, это была не единственная его работа (он делал в клубе примерно все подряд: помогал адаптироваться молодым, подрабатывал электриком).

Фред начал работать болбоем на лодке в 40 лет, в 1951 году. В 1986-м он поставил рекорд: выловил пять мячей из воды в матче против «Сандерленда», в 1988-м – ушел на пенсию в 77 лет и вскоре умер.

В 2008-м «Шрусбери» переехал на новый стадион «Нью Мидоу» чуть подальше от речки. Так что доставать мяч из воды здесь больше не будут никогда.

Но память о Фреде до сих пор живет.

На месте старого стадиона «Гэй Мидоу» сейчас жилой комплекс. Одна из улиц в нем – Coracle Way, улица кораклов.

Тот самый коракл Дэвиса чуть не пропал. Вдова Фреда выставила его на благотворительном аукционе. Его купили коллекционеры и в 2008-м вернули клубу. В «Шрусбери» не знали, что делать с лодкой – и отдали коракл в британский музей футбола. В 2020-м коракл вернулся в родной город, чтобы стать важным экспонатом музея «Шрусбери».

В феврале 2023 года «Шрусбери» запустил подкаст. Его назвали «Коракл» в честь Фреда Дэвиса и его лодки.

Фред не застал признания. Но семья Дэвисов стала в Шрусбери знаменитой. Это подтвердят его дочь, внучки и правнук. Мог бы подтвердить и внук Марк: он продолжил дело дедушки в новых условиях – и 10 лет работал стюардом на стадионе «Шрусбери», но в 28 скончался после долгой борьбы с диабетом.

А в вечно незаметном городке Шрусбери появилась еще одна легенда для известности. Теперь тут будут рассказывать про детство Чарльза Дарвина, юношество Джо Харта и дедушку Фреда Дэвиса, который доставал мячи из речки.

Фото: globallookpress.com; Gettyimages.ru/Matthew Ashton/EMPICS; Twitter/Theleaguemag, OldOswestrians, MemorabiliaMal; Facebook/BBCArchive; shropshirestar.com