Все спортивные вопросы в «Что? Где? Когда?»-2023. Справитесь?
Целых 13!
В «Что? Где? Когда?» завершился сезон 2023 года. В финале года сыграла команда Дениса Элькиса, которая впервые дошла до решающей игры.
Целый год в спортивных вопросах из ЧГК:
1. «По мнению трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, уважение к тренеру начинается с того, что спортсмен вовремя приходит на тренировку. А уважение к сопернику начинается еще до тренировки и до соревнований – с того, что невозможно сделать без того, что находится в черном ящике».
2. «Впервые это появилось в 90-е годы прошлого века в Англии с целью минимизировать хулиганские выходки фанатов, напомнить им о культуре поведения на стадионах. А с 2000-го года, после чемпионата Европы по футболу, это стало традицией. О какой традиции идет речь?»
3. «В 1970 году на здании театра в мексиканском городе Гвадалахара появилось объявление: «Сегодня мы не работаем, потому что…» А дальше была указана необычная причина, из-за кого закрыли театр».
4. «Писатель Дуглас Адамс во время путешествия в Конго отправился в джунгли в сопровождении двух местных гидов. Чтобы прорубить дорогу сквозь густую растительность, гиды использовали мачете.
Они лихо орудовали ими, поворачивали под определенным углом, невзирая на то, что было на пути: ветки, лианы или листья. Кого же напомнили писателю два гида? С кем он их сравнил?»
5. «Для каких соревнований предназначено такое необычное транспортное средство?»
6. «Эти мышки живут в норах, а летом, когда приходит время выводить потомство, делают гнезда на высоте около 1,5 метра. Но гнезда постоянно разрушаются.
В июле 2001 года в окрестностях Лондона прошла акция по защите этого вымирающего вида мышей. В рамках акции было обустроено несколько сотен гнезд из предметов, которые после использования стали не нужными. За кулисами то, из чего делали эти гнезда».
7. «В одном интервью непосредственный очевидец событий развеяла миф, который сложился из-за черно-белого телевидения. Все говорят, что она была черной, но на самом деле – темно-синяя. Хотя когда он привозил ее домой, то черной становилась вся ванная. О ком и чем речь?»
8. «Я нахожусь в гимнастическом зале. Здесь тренируются спортсмены и начинающие гимнасты. Некоторые из них берут с собой на тренировку зонтик. Что делает здесь этот предмет?»
9. «На фотографии 60-х годов вы увидите, какое необычное применение этим предметам нашел один мальчик.
Кроме того, вы увидите предмет, который он держит в руке. Что это за предмет?»
10. «Афишей, появившейся на улицах Москвы осенью 1937 года, приглашали посетить 9 ноября клуб мастеров искусств. Что сыграли в тот день два великих музыканта – Давид Ойстрах и Сергей Прокофьев?»
11. «Представительниц какого вида спорта иногда называют домохозяйками?»
12. «Перед вами Фрэд Дэвис – легенда небольшого английского города Шрусбери и его знаменитая лодка коракл. С 1951 по 1988 год Фрэд занимался необычным и важным делом, которое было дополнением к его увлечению.
За старания он получал сдельную оплату: на первых порах – 2 фунта за раз. Хотя бывало и ни разу, а иногда и несколько раз. За что Фрэд Дэвис получал деньги?»
13. «В одном из хокку Кобаяси Исса заметил, что если это действо проходит на открытом воздухе, то кажется, будто смеется сова. О каком действе говорил поэт?»
Мы собрали все спортивные вопросы из «Что? Где? Когда?»-2022. Ответите?
Фото: 1tv.ru; Frank Tewkesbury/Getty Images