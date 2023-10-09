Все спортивные вопросы в «Что? Где? Когда?»-2023. Справитесь?

Целых 13!

В «Что? Где? Когда?» завершился сезон 2023 года. В финале года сыграла команда Дениса Элькиса, которая впервые дошла до решающей игры.

Целый год в спортивных вопросах из ЧГК:

1. «По мнению трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, уважение к тренеру начинается с того, что спортсмен вовремя приходит на тренировку. А уважение к сопернику начинается еще до тренировки и до соревнований – с того, что невозможно сделать без того, что находится в черном ящике».

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2. «Впервые это появилось в 90-е годы прошлого века в Англии с целью минимизировать хулиганские выходки фанатов, напомнить им о культуре поведения на стадионах. А с 2000-го года, после чемпионата Европы по футболу, это стало традицией. О какой традиции идет речь?»

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3. «В 1970 году на здании театра в мексиканском городе Гвадалахара появилось объявление: «Сегодня мы не работаем, потому что…» А дальше была указана необычная причина, из-за кого закрыли театр».

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4. «Писатель Дуглас Адамс во время путешествия в Конго отправился в джунгли в сопровождении двух местных гидов. Чтобы прорубить дорогу сквозь густую растительность, гиды использовали мачете.

Они лихо орудовали ими, поворачивали под определенным углом, невзирая на то, что было на пути: ветки, лианы или листья. Кого же напомнили писателю два гида? С кем он их сравнил?»

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5. «Для каких соревнований предназначено такое необычное транспортное средство?»

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6. «Эти мышки живут в норах, а летом, когда приходит время выводить потомство, делают гнезда на высоте около 1,5 метра. Но гнезда постоянно разрушаются.

В июле 2001 года в окрестностях Лондона прошла акция по защите этого вымирающего вида мышей. В рамках акции было обустроено несколько сотен гнезд из предметов, которые после использования стали не нужными. За кулисами то, из чего делали эти гнезда».

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7. «В одном интервью непосредственный очевидец событий развеяла миф, который сложился из-за черно-белого телевидения. Все говорят, что она была черной, но на самом деле – темно-синяя. Хотя когда он привозил ее домой, то черной становилась вся ванная. О ком и чем речь?»

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8. «Я нахожусь в гимнастическом зале. Здесь тренируются спортсмены и начинающие гимнасты. Некоторые из них берут с собой на тренировку зонтик. Что делает здесь этот предмет?»

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9. «На фотографии 60-х годов вы увидите, какое необычное применение этим предметам нашел один мальчик.

Кроме того, вы увидите предмет, который он держит в руке. Что это за предмет?»

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10. «Афишей, появившейся на улицах Москвы осенью 1937 года, приглашали посетить 9 ноября клуб мастеров искусств. Что сыграли в тот день два великих музыканта – Давид Ойстрах и Сергей Прокофьев?»

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11. «Представительниц какого вида спорта иногда называют домохозяйками?»

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12. «Перед вами Фрэд Дэвис – легенда небольшого английского города Шрусбери и его знаменитая лодка коракл. С 1951 по 1988 год Фрэд занимался необычным и важным делом, которое было дополнением к его увлечению.

За старания он получал сдельную оплату: на первых порах – 2 фунта за раз. Хотя бывало и ни разу, а иногда и несколько раз. За что Фрэд Дэвис получал деньги?»

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13. «В одном из хокку Кобаяси Исса заметил, что если это действо проходит на открытом воздухе, то кажется, будто смеется сова. О каком действе говорил поэт?»

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Фото: 1tv.ru; Frank Tewkesbury/Getty Images