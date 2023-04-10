Из-за кого в 1970-м работники театра в Мексике объявили выходной? Вопрос из ЧГК, с которым команда справилась за секунды

Получится ли у вас?

В «Что? Где? Когда?» состоялась четвертая игра весенней серии 2023 года. За стол села команда Бориса Белозерова, которая участвовала в финале года-2022. В начале игры ей достался вопрос из Тюмени:

«В 1970 году на здании театра в мексиканском городе Гвадалахара появилось объявление: «Сегодня мы не работаем, потому что…» А дальше была указана необычная причина, из-за кого закрыли театр».

Команда на первых секундах дала правильную версию – ее предложил Ким Галачян, но после минуты обсуждения озвучил новичок Андрей Островский. По их мнению, речь идет о Пеле. Ведущий Борис Крюк подтвердил: «Сегодня мы не работаем, потому что идем смотреть на Пеле». Такое объявление висело на старом театре Анда.

В 1970 году чемпионат мира по футболу проводился в пяти мексиканских городах и стал последним для Пеле. Тогда чемпионом мира стала Бразилия (сборная СССР вылетела в четвертьфинале от Уругвая). В финале бразильцы на «Ацтеке» обыграли Италию (4:1), а Пеле забил первый гол в матче – всего на том турнире у него четыре мяча.

Бразилия стала трехкратной чемпионкой мира, а Пеле – лучшим игроком турнира. Та победа закрепила за ним уникальное достижение – единственный футболист, который трижды выигрывал ЧМ. «Видел ли я игрока лучше, чем Пеле образца ЧМ-1970? Простите за нескромность, но нет», – говорил Пеле.

На ЧМ-1970 сборная Бразилии выиграла все матчи, а в группе встретилась с Румыний. Главный тренер киевского «Динамо» участвовал в той игре: называл Пеле инопланетянином и сравнивал с Майклом Джорданом. Тогда они обменялись футболками: «У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал».

Фото: скриншоты из трансляции Первого канала