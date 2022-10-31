Вопрос из ЧГК: 10-летний Карпов носил на чемпионат России по шахматам этот предмет. Догадаетесь, какой?

В «Что? Где? Когда?» прошел финал осенней серии. В нем сыграла команда магистра Максима Поташева. Для него этот финал стал 17-м в телеклубе – он дебютировал в 1994-м. До этого Поташев побеждал в финалах осенней серии четыре раза из четырех.

В прошлой игре осени-2022 он снова стал капитаном и собрал собственную команду. В двухтысячных Поташев несколько лет играл в капитанском кресле, но ни разу не побеждал. В 2019-м он капитанил в команде обладателей «Хрустального атома», а теперь попал в финал осени со своей.

В пятом раунде команде выпал вопрос от телезрителя из Орловской области. В рубрике «Автора!» его задал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов:

«Когда мне было 10 лет, я выполнил норму первого разряда по шахматам и был отправлен на чемпионат России в город Боровичи. Каждый раз на партию я брал этот предмет и был единственным участником чемпионата, который с ним приходил ».

Что это за предмет и для чего он был нужен будущему чемпиону?

В ходе обсуждения команда на первых секундах предложила версию с подушкой, которую Карпов мог класть на стул, чтобы доставать до стола. Ее озвучил Михаил Савченков – для него это вторая игра в телеклубе ЧГК.

Ответ оказался правильным. Среди других версий знатоков – еще одна шахматная доска и книга.

Под влиянием отца Анатолий Карпов погрузился в шахматы с пятилетнего возраста, а к 14 годам получил звание мастера спорта СССР. В 1975-м он стал 12-м чемпионом мира, когда Роберт Фишер отказался защищать титул. Так Карпов описывал детский период из вопроса в книге «Жизнь и шахматы. Моя автобиография»:

«Условия там [в Боровичах] даже по советским меркам были ужасные: спали по десять человек в одной комнате, душ оставался недостижимой мечтой. Остальные участники турнира были в полтора раза старше меня и опекали как могли. Чтобы не стоять всю игру, мне приходилось приносить с собой подушку и подкладывать ее на стул, но даже это едва помогало мне выглядывать из-за доски.

Эти соревнования помню еще так хорошо, потому что начал их – практически единственный раз в жизни – сразу с двух поражений подряд, потом все же набрал 3,5 очка, приободрился, но тут же снова «получил по носу» от старшего соперника из Краснодарского края по фамилии Потупа. Выдержки и собранности мне – мальцу – тогда еще не хватало.

Помню, выбежал из турнирного зала и разревелся, но слезы были спасением – эмоции нашли выход, что позволило успокоиться и взять себя в руки. Турнир я закончил достойно, в Москву, где на вокзале меня встречали мама с сестрой, возвращался с ощущением собственной значимости. Эти чувства абсолютно противоречат тому впечатлению, которое я производил на окружающих, в том числе и на маму, которая так вспоминала нашу встречу на перроне:

– Ты стоял такой маленький, растерянный, со взглядом затравленного волчонка. Чемодан, казалось, делал тебя еще меньше. Ты был в замызганных коротких штанишках на скрученных бретельках, в грязной измятой рубашке, в порванных сандалиях – немытые пальцы выглядывали через излохматившиеся дыры.

Могу представить, какой жалкий вид у меня был, но внутри все буквально лопалось от гордости. За успехи в шахматах администрация Челябинской области наградила меня путевкой в «Орленок», куда я и отправился сразу по прибытии с турнира».

Фото: скриншоты трансляции Первого канала, Russian Look / Global Look Press