«Теперь можно и выпить!». ЦСКА отмечает чемпионство в Магнитогорске

Яркие эмоции победы.
В решающем матче сезона уже с середины первого периода не оставалось никаких интриг. ЦСКА уверенно вел 2:0, и было понятно, что такое преимущество в такой игре он не упустит. Армейцы бились, блокировали броски и держались до последнего, чтобы дать волю своим эмоциям после финальной сирены!
Так выглядит счастье в хоккее. А вот на соседней скамейке – лучшая иллюстрация хоккейной грусти.
После того, как игроки наобнимались, передали приветы своим женам и поаплодировали редким фанатам ЦСКА на трибунах, пришло время для самого главного – подъема Кубка Гагарина над головой. Как и 3 года назад эстафета чашки началась с капитана Сергея Андронова:
Богдан Киселевич пропустил последние матчи, но победных эмоций меньше от этого не становится!
Даже обычно грустный взгляд Сергея Федорова заиграл новыми красками. А еще на его лице появилась улыбка.
В течение ближайшего года игроки ЦСКА могут тыкать в лицо соперникам вот такую фотографию, чтоб точно помнили, кто чемпионы.
Самое интересное продолжилось в раздевалке, где Кубок Гагарина наполнился шампанским. «Теперь можно и выпить!» – крикнул капитан команды Сергей Андронов – и к чашке тут же выстроилась очередь.
Шампанское с чемпионским вкусом не купить ни в одном магазине. Только выиграть (ну и при этом купить какое-нибудь шампанское).
Иван Федотов – один из главных героев ЦСКА в этом плей-офф. Если б он осушил Кубок Гагарина залпом – ему бы и слова никто не сказал.
Из кубка пригубил шампанского и Сергей Федоров – под неожиданную кричалку Павла Карнаухова.
У Павла Карнаухова в этом сезоне уже была серебряная медаль – с Олимпиады в Пекине. А теперь еще есть и золотая.
Сергей Плотников на секунду представил, что его обмен из «Магнитки» в ЦСКА прошлым летом мог не произойти.
После чемпионского шампанского в ход пошли и чемпионские сигары.
Впереди у игроков ЦСКА перелет в Москву – а значит, их чемпионская ночь только начинается.
ЦСКА – чемпион! Выиграл главный матч сезона за минуту – благодаря двум провалам «Магнитки» в обороне
ЦСКА добыл кубок простой схемой в защите. У «Магнитки» забрали контратаки – больше ничего не нашлось
У Сергея Федорова – 15 топовых наград. Теперь есть и тренерский трофей
MVP плей-офф – 41-летний бородач из ЦСКА. Играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы (в том числе и золотой!)
Воробьев упустил отличный шанс войти в пантеон великих – к Быкову, Билялетдинову и Знарку. Не хватило чуть-чуть
Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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