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«Теперь можно и выпить!». ЦСКА отмечает чемпионство в Магнитогорске

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Яркие эмоции победы.

В решающем матче сезона уже с середины первого периода не оставалось никаких интриг. ЦСКА уверенно вел 2:0, и было понятно, что такое преимущество в такой игре он не упустит. Армейцы бились, блокировали броски и держались до последнего, чтобы дать волю своим эмоциям после финальной сирены!

Так выглядит счастье в хоккее. А вот на соседней скамейке – лучшая иллюстрация хоккейной грусти.

После того, как игроки наобнимались, передали приветы своим женам и поаплодировали редким фанатам ЦСКА на трибунах, пришло время для самого главного – подъема Кубка Гагарина над головой. Как и 3 года назад эстафета чашки началась с капитана Сергея Андронова:

Богдан Киселевич пропустил последние матчи, но победных эмоций меньше от этого не становится!

Даже обычно грустный взгляд Сергея Федорова заиграл новыми красками. А еще на его лице появилась улыбка.

В течение ближайшего года игроки ЦСКА могут тыкать в лицо соперникам вот такую фотографию, чтоб точно помнили, кто чемпионы.

Самое интересное продолжилось в раздевалке, где Кубок Гагарина наполнился шампанским. «Теперь можно и выпить!» – крикнул капитан команды Сергей Андронов – и к чашке тут же выстроилась очередь. 

Шампанское с чемпионским вкусом не купить ни в одном магазине. Только выиграть (ну и при этом купить какое-нибудь шампанское). 

Иван Федотов – один из главных героев ЦСКА в этом плей-офф. Если б он осушил Кубок Гагарина залпом – ему бы и слова никто не сказал.

Из кубка пригубил шампанского и Сергей Федоров – под неожиданную кричалку Павла Карнаухова.

У Павла Карнаухова в этом сезоне уже была серебряная медаль – с Олимпиады в Пекине. А теперь еще есть и золотая.

Сергей Плотников на секунду представил, что его обмен из «Магнитки» в ЦСКА прошлым летом мог не произойти.

После чемпионского шампанского в ход пошли и чемпионские сигары.

Впереди у игроков ЦСКА перелет в Москву – а значит, их чемпионская ночь только начинается.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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