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Илья Воробьев – самый живой тренер КХЛ. Его перфомансы во время матча уже превращаются в мемы

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Веселит всех и заводит команду.

Илья Воробьев – наверное, главное украшение Кубка Гагарина-2022! И дело не в стратегии, тактике или работе на скамейке «Металлурга» (за этим – в блог к Никите Петухову). Воробьев в нынешнем плей-офф – это огромный сгусток эмоций, который особо не ограничивает себя, но и за рамки дозволенного не выходит.

Тренер в российском хоккее во время матча воспринимается как что-то фоновое, иногда даже мебель выразительнее, но только не тренер «Магнитки». Тут на каждую эмоцию есть отдельная ситуация. А началось все это еще в регулярке, когда Голдобин получил 5+20 в довольно глупой ситуации.

Тут даже непонятно, что забавнее: выражение лица Воробьева или его действие (в следующем матче, кстати, Голдобин забьет один из лучших голов сезона).

Но оказалось, что настоящего тренера «Магнитки» мы еще не видели – в плей-офф он раскрылся на полную. Только посмотрите на эти живые эмоции. После такого хочется вскочить и поорать за «Металлург», даже если вы болеете вообще за другую команду.

Подозреваем, что Воробьев просто отменно играет в «Крокодила» – даже звука не надо, чтобы его понять:

Довольным тренер «Магнитки» тоже бывает – и это отдельный вид шоу:

«Забитый гол?! Дайте два!». Но в этом эпизоде никто не понял Воробьева – ни голов, ни двухминутного удаления сопернику.

Но если что – всегда можно сделать вид, что пошутил. Смеется тренер «Металлурга» тоже очень ярко и заразительно:

На пресс-конференциях Илья Воробьев тоже умеет производить впечатление. Любой другой после проигранного шестого матча финала и упущенного преимущества 1-3 в серии сидел бы с каменным лицом. Тренер «Магнитки» тоже хмурился, но за доли секунды сменил выражение лица и выдал с улыбкой: «Все хотели седьмой игры – вот вам пожалуйста».

Даже немного жутковато – в стиле Джокера. Но как же круто, что в лиге есть такой тренер.

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