Козырев о 2:3 с «Сибирью»: «Безобразие, «Северсталь» сама себе привезла голы. При нашей невыразительной игре мы могли все‑таки зацепить очки, но результат закономерен»

Козырев о 2:3 с «Сибирью»: безобразие, «Северсталь» сама себе привезла голы.

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался о поражении команды от «Сибири » (2:3) в FONBET чемпионате КХЛ .

– При сегодняшней нашей невыразительной игре мы могли все‑таки зацепить какие‑то очки. Но, увы, в концовке допустили грубые ошибки и проиграли. Результат в итоге закономерен.

– А чем можно объяснить невыразительную игру?

– Просто мы много ошибались, неточно играли, не контролировали шайбу. Тут дело не в том, что мы не дожали «Сибирь». Мы сами себе привезли голы, сами удалились в зоне атаки. Это безобразие, – сказал Козырев.