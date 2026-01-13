Козырев о 2:3 с «Сибирью»: «Безобразие, «Северсталь» сама себе привезла голы. При нашей невыразительной игре мы могли все‑таки зацепить очки, но результат закономерен»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении команды от «Сибири» (2:3) в FONBET чемпионате КХЛ.
– При сегодняшней нашей невыразительной игре мы могли все‑таки зацепить какие‑то очки. Но, увы, в концовке допустили грубые ошибки и проиграли. Результат в итоге закономерен.
– А чем можно объяснить невыразительную игру?
– Просто мы много ошибались, неточно играли, не контролировали шайбу. Тут дело не в том, что мы не дожали «Сибирь». Мы сами себе привезли голы, сами удалились в зоне атаки. Это безобразие, – сказал Козырев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
