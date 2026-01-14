НХЛ. «Вашингтон» одолел «Монреаль», «Тампа» обыграла «Питтсбург» по буллитам, «Юта» разгромила «Торонто», «Анахайм» победил «Даллас»

Сегодня проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » одолел «Монреаль » (3:2 ОТ), «Питтсбург » уступил «Тампе » (1:2 Б), «Айлендерс » уступили «Виннипегу» (4:5), «Анахайм» справился с «Далласом» (3:1), «Юта » разгромила «Торонто» (6:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ