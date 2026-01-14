  • Спортс
155

НХЛ. «Вашингтон» одолел «Монреаль», «Тампа» обыграла «Питтсбург» по буллитам, «Юта» разгромила «Торонто», «Анахайм» победил «Даллас»

Сегодня проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» одолел «Монреаль» (3:2 ОТ), «Питтсбург» уступил «Тампе» (1:2 Б), «Айлендерс» уступили «Виннипегу» (4:5), «Анахайм» справился с «Далласом» (3:1), «Юта» разгромила «Торонто» (6:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
