НХЛ. «Вашингтон» одолел «Монреаль», «Тампа» обыграла «Питтсбург» по буллитам, «Юта» разгромила «Торонто», «Анахайм» победил «Даллас»
Сегодня проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» одолел «Монреаль» (3:2 ОТ), «Питтсбург» уступил «Тампе» (1:2 Б), «Айлендерс» уступили «Виннипегу» (4:5), «Анахайм» справился с «Далласом» (3:1), «Юта» разгромила «Торонто» (6:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
