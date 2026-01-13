Тренер «Сибири» Люзенков о 3:2 с «Северсталью»: «Искали свои моменты до конца и вытащили игру. Против них приятно выступать, это играющая команда»

Люзенков о 3:2 с «Северсталью»: «Сибирь» искала свои моменты и вытащила игру.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков высказался о выездной победе над «Северсталью» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– К сожалению, мы пропустили и в первом, и во втором периодах прямо в самом начале. Но молодцы, что не выключились, продолжали играть. Искали свои моменты до конца. И вытащили игру, выиграли. Против «Северстали » приятно выступать, это играющая команда. Ребята – молодцы.

– Видите ли вы поле для работы, чтобы на старте периодов играть более ответственно?

– Мы перед игрой разбирали соперника. Показывали и говорили, что «Северсталь» играет активно, пойдет вперед. И эти передачи, с которых забивают голы, мы знали, что они будут. К сожалению, все равно получили эти голы.

– Три очка набрал Михаил Абрамов. Как видите этого форварда?

– Он может играть хорошо. Не хватает еще уверенности в обороне. Молодой парень, не всегда стабильный. Может выдать хороший матч, а где‑то бывают провалы. Поэтому ему хочется пожелать стабильности, – сказал Люзенков.