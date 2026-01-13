Тренер «Ак Барса» Гатиятулин о 0:2 с «Нефтехимиком» и Биро: «Не нужно персональную ответственность разбирать, играет команда. Сказались продолжительные паузы при подготовке»

Гатиятулин о 0:2 с «Нефтехимиком»: сказывались паузы при подготовке.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Нефтехимика » (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– Мы понимали, что будет сложный матч. Учитывали, что были четыре продолжительные паузы за полтора месяца при подготовке. И где‑то в завершающей стадии это сказывалось. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Накопились вопросы по игре Брэндона Биро. Его там еще не бьют в раздевалке? А то оттуда доносились звуки…

– Да? Я не слышал. Момент с первой пропущенной шайбой – нужно не персональную ответственность разбирать. Играет команда. Нужно учитывать коллективные действия.

– Мы все ошибаемся. Может, стоит Биро поддержать?

– У нас так складывается процесс, что мы разбираем моменты, указываем на ошибки. Смотрим, какие хорошие моменты мы создаем. Этот эпизод будем тоже разбирать и отрабатывать через тренировки, – сказал Гатиятулин.