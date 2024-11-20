15 гифок с Надалем на все случаи жизни
Рафаэль Надаль не только шикарно играл в теннис, но и давал классные реакции, из которых получаются отличные гифки.
Ловите 15 лучших, которые могут пригодиться.
Когда кто-то не прав – «Это херня. Спасибо большое».
Когда встречаешь ошибку – «Простите. Неправда».
Когда увидел что-то прикольное.
Когда дело завершилось триумфом.
Когда хочется вспомнить детство.
Когда слегка недоумеваешь.
И когда вообще ничего не понятно.
Когда накатили эмоции.
И когда сам в чем-то виноват.
И когда просто устал.
Когда не хочешь, но приходится согласиться.
И когда все надоело.
Когда увидел кринж.
И когда одобряешь.
И, конечно, когда надо завести газонокосилку.
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