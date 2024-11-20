15 гифок с Надалем на все случаи жизни

Рафаэль Надаль не только шикарно играл в теннис, но и давал классные реакции, из которых получаются отличные гифки.

Ловите 15 лучших, которые могут пригодиться.

Когда кто-то не прав – «Это херня. Спасибо большое».

Когда встречаешь ошибку – «Простите. Неправда».

Когда увидел что-то прикольное.

Когда дело завершилось триумфом.

Когда хочется вспомнить детство.

Когда слегка недоумеваешь.

И когда вообще ничего не понятно.

Когда накатили эмоции.

И когда сам в чем-то виноват.

И когда просто устал.

Когда не хочешь, но приходится согласиться.

И когда все надоело.

Когда увидел кринж.

И когда одобряешь.

И, конечно, когда надо завести газонокосилку.

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