Неделя в теннисе: Самсонова взяла 5-й титул, Болтер и Де Минаур снова в синхроне, олимпийцев допустили, но еще проверяют

Сразу после «Ролан Гаррос» в теннисе начался быстротечный травяной сезон: прошло по два турнира ATP и WTA, но главные новости недели – политические.

Теннисистов из России допустили до Олимпиады, Элина Аванесян больше не из их числа

Сначала уроженка Пятигорска Элина Аванесян де-факто стала представительницей Армении – об этом сообщил замминистра образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. Сама 78-я ракетка мира это не подтвердила, но и не опровергла (как два месяца назад ). Зато глава российского тенниса Шамиль Тарпищев с характерным тактом сказал, что Элина «уже давно не в нашей орбите» .

В середине недели ITF допустила всех российских теннисистов до Олимпиады, стартующей 27 июля. С тех пор стало известно, что этим допуском не воспользуются чемпион и серебряный призер Токио Андрей Рублев и Карен Хачанов, а также Людмила Самсонова и, вероятно, Дарья Касаткина и чемпионка Токио Анастасия Павлюченкова.

Отказы среди мужчин потенциально пускают в Париж Павла Котова, среди женщин – Анну Калинскую, Анастасию Потапову и Веронику Кудерметову (которая тоже сомневалась ). МОК еще продолжает проверку нейтральности российских игроков, а окончательный список участников олимпийского турнира станет известен 4 июля.

Первый титул Дрэйпера, Берреттини снова силен на траве

В сетке турнира в Штутгарте были опытные травяные специалисты Маррей и Гаске, но они проиграли в стартовых матчах, зато возвращающийся после очередной травмы Маттео Берреттини снова моментально нашел свой травяной теннис и дошел до финала. За карьеру 28-итальянец выиграл на траве в четыре раза больше матчей, чем проиграл, – в том числе на этой неделе трехчасовой у Романа Сафиуллина, который теперь работает с Дмитрием Турсуновым (7:6, 5:7, 7:5).

Берреттини боролся за третий титул в Штутгарте, но уступил 22-летнему Джеку Дрэйперу – 6:3, 6:7, 4:6. Дрэйпер, меньше года назад из-за травмы выпавший из топ-100, впервые выиграл турнир ATP и теперь дебютирует в топ-30 и станет первой ракеткой Великобритании. С этого сезона в его команде Уэйн Феррейра – человек, у которого положительный баланс против Роджера Федерера и который ненадолго сделал топом Фрэнсиса Тиафу.

Самсонова взяла 5-й титул и приблизилась к Касаткиной

В женском турнире в Хертогенбоше играли две чемпионки «Шлемов», набирающие форму после перерывов: Наоми Осака и Бьянка Андрееску. Японка вышла в травяной четвертьфинал впервые с тех пор, когда у нее еще не было ни одного из четырех «Шлемов», и проиграла там канадке, проводившей второй турнир сезона.

Андрееску вышла в финал на Людмилу Самсонову, которая, как и Берреттини, и раньше побеждала на траве. В отличие от Берреттини, Самсонова титул забрала – 4:6, 6:3, 7:5.

25-летняя Самсонова взяла пятый титул в карьере и теперь отстает от Дарьи Касаткиной всего на один – при том, что Дарья побеждает на уровне WTA с 2017-го, а Людмила – с 2021-го. Отстает от первой ракетки России Самсонова и на одну строчку в рейтинге – она стала 15-й в мире (и отметила титул крепом).

Болтер и Де Минаур снова power couple

Возлюбленные Алекс де Минаур и Кэти Болтер в 2024-м берут титулы только одновременно: в марте они сделали дубль Акапулько-Сан-Диего, а в воскресенье – Хертогенбош/Ноттингем.

В Нидерландах де Минаур прошел финалиста «Уимблдона» Милоша Раонича, впервые с февраля выигравшего два матча подряд, а в финале обыграл Себастьяна Корду, традиционно хорошо выступающего на траве. Но в финалах американец традиционно плох: из семи решающих матчей на уровне ATP (+полуофициальный молодежный итоговый) он взял только один. Австралиец победил 6:2, 6:4 и поднимется на рекордную седьмую строчку рейтинга.

Болтер дома в Англии, вероятно, в главном матче недели в полуфинале обыграла чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану – 6:7, 6:3, 6:4. Радукану, после прошлогодних операций все еще не играет полное расписание и в начале недели стояла за пределами топ-200. Благодаря ноттингемскому полуфиналу же она приблизится к топ-150.

С противоположной стороны сетки в титульный матч вышла финалистка «Уимблдона» Каролина Плишкова, в 1/4 в самом упорном матче недели обыгравшая двукратную финалистку «Уимблдона» Онс Жабер – 7:6, 6:7, 7:5 (2:33).

Болтер с кубком чемпионки Ноттингема и дедушкой

Болтер выиграла финал 4:6, 6:3, 6:2, но поскольку она защитила прошлодний титул, в рейтинге она не только не поднимется, но наоборот опустится и выпадет из топ-30. На новой неделе в Бирмингеме она будет бороться за посев на «Уимблдоне».

Разогреваемся перед «Уимблдоном»

Кстати об «Уимблдоне». Его призовой фонд вырос на 12% по сравнению с прошлым годом и составил рекордные 50 млн фунтов. Одиночные чемпионы получат по 2,7 млн, проигравшие в первом круге – 60 тысяч.

Также руководство Всеанглийского клуба не стало менять время начала матчей на Центральном корте турнира на более раннее, чтобы у тех, кто играет последним запуском, было больше шансов закончить матч до комендантского часа в 23:00. За это выступал в частности двукратный чемпион Энди Маррей, год назад проигравший Стефаносу Циципасу после того, как вел 2:1 по сетам, когда матч прервали.

Кого проблемы уимблдонского расписания больше не коснутся, так это Рафаэля Надаля, снявшегося с турнира в пользу подготовки к Олимпиаде (которая пройдет на «Ролан Гаррос» и где он планирует выступить в одиночке и в паре с Карлосом Алькарасом). Пропустит «Уимблдон», вероятно, и Новак Джокович – по крайней мере, так склонен думать хирург , прооперировавший его колено.

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Фото: IMAGO/Camilla Stolen/Globallook Press/Global Look Press ;instagram.com /v.kudermetova, lyuda_samsonova_, alexdeminaur; Gettyimages.ru /Thomas Niedermueller, Nathan Stirk, Joe Toth