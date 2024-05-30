«Я все еще жив». Котов бесил всю арену, заряжался хейтом и выкинул Вавринку – теперь идет в «Макдоналдс»

А мама за него молилась.

Павел Котов дал этому куцему дню на «Ролан Гаррос» сюжет, которого не хватало: в четырех сетах с двумя тай-брейками забрал матч второго круга у Стэна Вавринки, когда вся арена Сюзан Ленглен болела против него.

Из-за дождя в среду не хватало матчей вообще, а особенно – таких напряженных. Один устроили Ига Швентек с Наоми Осакой , а сразу следом на соседней арене устроили Котов с Вавринкой.

Павел впервые в жизни выиграл на турнире «Большого шлема» два матча: до этого вообще побеждал только на Australian Open-2024, но остановился во втором раунде. Вот новый личный рекорд.

И в каком стиле!

Котов заряжался хейтом. Сделал эйс с руки, когда все сломалось

– Я все еще жив, так что буду бороться и в следующем раунде, – сказал на всю арену Павел Котов сразу после победы над Вавринкой.

Он за два матча провел на корте уже почти восемь часов. Сейчас получилось чуть быстрее, но намного позже.

По изначальному плану игры Котова в среду вообще могло не случиться, потому что он стоял в расписании на 14-й корт – четвертый по значимости на «Ролан Гаррос», лучший из номерных. Но ни там, ни на других кортах без крыши не сыграли целиком ни одного матча из-за дождя.

А Котова с Вавринкой единственных переместили оттуда на корт Сюзан Ленглен – поставили последними. Так что Павел вот так общался с публикой в половине первого ночи.

– У меня просто нет слов, – сказал сначала Котов на арене, но потом все-таки нашел их. – Спасибо всем вам, друзья. Своей реакцией вы давали мне энергию, чтобы победить.

Фразу можно было бы воспринимать как банальность, но Павел и правда питался ненавистью трибун весь матч.

Конечно же, тут во Франции поддерживали Стэна Вавринку – франкоговорящую легенду. А Котов между розыгрышами включал привычное вальяжное спокойствие, когда ходил смотреть отметки после своих минимальных аутов и попаданий соперника в линию, и уже тогда как будто наслаждался свистом и всеми «буууу».

После игры в разговоре со Спортсом наш 25-летний взлетающий теннисист назвал один из таких геймов, в четвертом сете при 1:3 и подаче соперника полным самым скользким моментом, потому что Вавринка попал по линиям аж четыре раза.

Казалось, после 1:6 в третьей партии, где Котов отпустил ситуацию и при 1:5 и 0:40 устроил эйс подачей с руки , и такого старта четвертого сета в тысячу раз более опытный Стэн перехватил контроль. Но Котов как раз зарядился хейтом, сделал брейк и дожал на тай-брейке.

Мама Котова молилась весь тай-брейк. И заставляла Павла пить

Весь матч мы наблюдали за мамой Лилией. У Павла с ней есть и странные эпизоды , но сейчас – это идиллия и полная поддержка.

При 1:4 в третьем сете она по-настоящему включилась. Когда стало ясно, что у сына начался кризис, она отправила тренера Михаила Бриля передать Павлу на корт два шейкера с напитками.

В четвертой партии, когда Котов вернул свою подачу, мама во время полутораминутной паузы жестами показывала: «Пей, пей!»

Обстановка на арене примерно тогда же обострилась, потому что зрителей стало в два раза больше: на корте Филипа Шатрие кончился матч Янника Синнера, и даже в без десяти полночь многие решили не ехать домой, а зацепить развязку Павла Котова. Одна из больших трибун очень быстро оказалась заполненной. Конечно, за Котова там не болел никто.

А он и не стремился к этой любви.

При 5:5 сделал свое празднование, которое бесило Шелтона, когда вытащил долгий розыгрыш

Им двоим с головою хватит любви мама Лилии.

Как только начался тай-брейк четвертого сета, она достала из-под одеджы крестик, поднесла его к губам и просидела так весь решающий отрезок.

Лишь изредка отвлекалась, чтобы победно потрясти правой рукой.

В этом было столько теплоты.

***

После этой победы, равной карьерному прорыву, Котов явно ощутил прилив.

Мы заметили, когда на простой вопрос о подготовке к следующему сопернику, а там Янник Синнер будет, Павел вдруг выдал стендап-ответ: «Наверное, схожу в «Макдоналдс», немножко восстановлюсь. Очень уж много потратил килокалорий за первые два матча».

Так звучит король этой вечеринки.

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Фото: East News /ALAIN JOCARD / AFP