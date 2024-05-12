Что случилось на первой неделе в Риме? Разгромы Надаля и Джоковича, ярость Циципаса, грубая пародия Путинцевой

Дайджест.

В Риме завершилась первая неделя грунтового супертурнира. К понедельнику у женщин уже известны все участницы 1/8 финала, у мужчин – только половина.

А событий на корте и за его пределами было очень много. Мы отобрали главное.

Медведев приехал и защищает титул

На турнире в Мадриде Даниил травмировал бедро, и сам не мог точно сказать, будет ли выступать в Риме – где он в прошлом году внезапно выиграл титул.

Но в итоге он добрался до столицы Италии и сказал, что с ним все в порядке: «Еще два-три дня назад понял, что чувствую себя все лучше и лучше. Последние два дня перед турниром я выкладывался на тренировках на 100%».

В первом матче он в двух упорных сетах прошел Джека Дрэйпера – 7:5, 6:4. Это его сотая победа на «Мастерсах». Из игроков младше 30 лет больше только у Александра Зверева – 127.

В третьем круге Даниил сыграет с Хамадом Медьедовичем. И журналисты попросили его прокомментировать то, что у них обоих медвежьи фамилии: «Он похож на медведя больше, чем я. Сильный. Может, чуть пониже, но больше похож на медведя».

Тяжелый старт Рублева после титула и болезни

Андрей Рублев выиграл титул в Мадриде, выступая с ангиной и температурой. Но отдыхать и пропускать Рим он не стал – и в первом круге отыграл подачу на матч у Маркоса Гирона (5:7, 6:4, 7:5).

«Я был очень зол на себя из-за того, что сегодня выплеснул много эмоций. Думал, что это конец и что я заслужил поражение. Думал, что у меня было много шансов, но я их не реализовал из-за своих эмоций. Каким-то образом я хорошо начал гейм и постепенно вернулся в игру. Мне очень повезло», – размышлял он о том, как отыгрался при счете 4:5 в третьем сете.

Несмотря на всех проблемы, по ходу матча Андрей выиграл размен, в котором упал и сидел на корте.

В третьем раунде он встретится с Александром Мюллером.

Осака – грунтовичка? Ее вдохновляет Рублев

Наоми Осака – великая теннисистка на харде (взяла на нем четыре «Больших шлема»), но на естественных покрытиях дела у нее всегда шли не очень.

Однако в Риме она сначала обыграла Марту Костюк – это была ее первая в карьере победа над соперницей из топ-20 на глине. А в третьем круге японка вообще прошла грунтовую специалистку Дарью Касаткину.

По ходу турнира Наоми рассказала о прогрессе: «После турнира в Мадриде я поехала на Мальорку. Если честно, я очень сосредоточилась на том, чтобы сформировать свой теннис на грунте. Я посмотрела несколько видео – Рафу, Алькараса. Еще смотрела Рублева, и меня очень вдохновляют его удары».

Первая победа Карацева после травмы – с твинером на матчболе

Аслан Карацев в первом же матче сезона травмировал колено, ему пришлось перенести операцию. На корт он вернулся в Мадриде, где потерпел поражение от Фабиана Марожана на двух тай-брейках, упустив в первой партии 11 сетболов.

А в Риме он одержал первую победу с октябрьского турнира в Токио – 4:6, 6:3, 6:4 против Маккензи Макдональда. И в розыгрыше на матчболе Аслан выполнил твинер.

Самое разгромное поражение Надаля

10-кратный чемпион в первом круге обыграл Зизу Бергса – названного в честь Зинедина Зидана, который вручал Надалю трофей на «Ролан Гаррос»-2005.

Но во втором раунде испанец вышел на №9 Хуберта Хуркача, и тот его разгромил – 6:1, 6:3. Впервые после первой победы на «Ролан Гаррос» Надаль взял всего четыре гейма в грунтовом матче.

Зато после этого он сказал, что, может быть, сыграл в Риме не последний раз .

Джокович получил бутылкой в голову и потерпел самое быстрое поражение

После первого матча в Риме Новаку Джоковичу на голову упала бутылка . На следующий день он снова раздавал автографы после тренировки – в велосипедном шлеме. Казалось, что обошлось без серьезных последствий.

Но в воскресенье серб разгромно проиграл Алехандро Табило – 2:6, 3:6. Это самое быстрое поражение Джоковича на грунте за всю карьеру – всего 67 минут. И вообще это был один из худших матчей в его карьере .

И после поражения он сказал, что, вероятно, дело было в последствиях падения бутылки: «Сегодня я чувствовал, что как будто меня подменили. Никакого ритма, темпа и баланса ни в одном ударе. Это немного беспокоит».

За два дня турнир лишился Джоковича и Надаля – впервые с 2004-го никого из них нет в четвертьфинале.

Циципас громил рекламу

Стефанос Циципас мощно начал грунтовый сезон титулом в Монте-Карло и финалом в Барселоне, но потом потерпел два поражения в Мадриде – в первом матче уступил Тиаго Монтейро, а потом еще и с Паулой Бадосой расстался .

Первый матч в Риме тоже получился сложным – три сета с Яном-Леннардом Штруффом. По ходу грек так взбесился из-за проигранной подачи, что просто уничтожил рекламную конструкцию.

Шлепнул ракеткой так, что они с этим коробом как будто перемешались.

У Муте звонил будильник

Во втором круге Корентен Муте попал под Новака Джоковича и уехал – 3:6, 1:6. Но во втором круге он всех посмешил – у него зазвонил будильник, он побежал его выключать и притворился, что говорит по телефону.

Интересно, конечно, зачем он поставил будильник вечером?

Рыбакина снялась и потеряла 1000 очков

У Елены Рыбакиной последнее время странная динамика на турнирах – она либо выступает очень мощно, либо пропускает их из-за болезней.

После полуфинала в Мадриде здоровье ее снова подвело: «Мне жаль пропускать турнир в этом году, но, к сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться».

Интересно, что она совсем недавно снова критиковала календарь тура за интенсивность и множество длинных и обязательных турниров: «По-моему, игрокам не очень комфортно. Если вы хотите видеть высокий уровень тенниса, если вы хотите, чтобы игроки играли долго, а не заканчивали карьеру рано, как, например, Эш [Барти], то, на мой взгляд, было бы неплохо что-то изменить».

В Риме она потеряла 1000 очков за прошлогодний титул.

Поцелуи зрителям от Корды

Себастьян Корда в первом матче играл с итальянцем Флавио Коболли и, судя по всему, натерпелся. После победы за 2,5 часа (7:6(6), 4:6, 6:4) он отправил воздушные поцелуи трибунам.

А потом объяснился в соцсетях: «Привет зрителям позади меня, которые 2,5 часа выкрикивали неуместные вещи о моей девушке, семье и команде. Спасибо за дополнительную мотивацию 🙏💪».

Путинцева пародировала Швентек

Ига Швентек в третьем круге обыграла Юлию Путинцеву – 6:3, 6:4. Во втором круге представительница Казахстана вела 4:1.

В разгар камбэка первой ракетке мира Путинцевой не понравилось, что Швентек долго готовится к розыгрышам. Она спародировала глубокие вдохи, которые Ига делает перед подачей, и сказала тренеру: «Она такая».

В твиттере на эту тему был мощный панч: «Она знает, что может обыграть Игу, только если Ига перестанет дышать».

Римские каникулы Потаповой и Шевченко

Поженившиеся в прошлом году Анастасия Потапова и Александр Шевченко до второй недели в сетке не продержались. Но начали турнир они красиво – воссоздав кадры из фильма «Римские каникулы».

Романтично.

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt; Fabio Frustaci/Keystone Press Agency, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Fabrizio Corradetti/IPA Sport/Global Look Press ; wtatennis.com ; instagram.com/jimmie48tennis