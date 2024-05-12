Что случилось на первой неделе в Риме? Разгромы Надаля и Джоковича, ярость Циципаса, грубая пародия Путинцевой
Дайджест.
В Риме завершилась первая неделя грунтового супертурнира. К понедельнику у женщин уже известны все участницы 1/8 финала, у мужчин – только половина.
А событий на корте и за его пределами было очень много. Мы отобрали главное.
Медведев приехал и защищает титул
На турнире в Мадриде Даниил травмировал бедро, и сам не мог точно сказать, будет ли выступать в Риме – где он в прошлом году внезапно выиграл титул.
Но в итоге он добрался до столицы Италии и сказал, что с ним все в порядке: «Еще два-три дня назад понял, что чувствую себя все лучше и лучше. Последние два дня перед турниром я выкладывался на тренировках на 100%».
В первом матче он в двух упорных сетах прошел Джека Дрэйпера – 7:5, 6:4. Это его сотая победа на «Мастерсах». Из игроков младше 30 лет больше только у Александра Зверева – 127.
В третьем круге Даниил сыграет с Хамадом Медьедовичем. И журналисты попросили его прокомментировать то, что у них обоих медвежьи фамилии: «Он похож на медведя больше, чем я. Сильный. Может, чуть пониже, но больше похож на медведя».
Тяжелый старт Рублева после титула и болезни
Андрей Рублев выиграл титул в Мадриде, выступая с ангиной и температурой. Но отдыхать и пропускать Рим он не стал – и в первом круге отыграл подачу на матч у Маркоса Гирона (5:7, 6:4, 7:5).
«Я был очень зол на себя из-за того, что сегодня выплеснул много эмоций. Думал, что это конец и что я заслужил поражение. Думал, что у меня было много шансов, но я их не реализовал из-за своих эмоций. Каким-то образом я хорошо начал гейм и постепенно вернулся в игру. Мне очень повезло», – размышлял он о том, как отыгрался при счете 4:5 в третьем сете.
Несмотря на всех проблемы, по ходу матча Андрей выиграл размен, в котором упал и сидел на корте.
В третьем раунде он встретится с Александром Мюллером.
Осака – грунтовичка? Ее вдохновляет Рублев
Наоми Осака – великая теннисистка на харде (взяла на нем четыре «Больших шлема»), но на естественных покрытиях дела у нее всегда шли не очень.
Однако в Риме она сначала обыграла Марту Костюк – это была ее первая в карьере победа над соперницей из топ-20 на глине. А в третьем круге японка вообще прошла грунтовую специалистку Дарью Касаткину.
По ходу турнира Наоми рассказала о прогрессе: «После турнира в Мадриде я поехала на Мальорку. Если честно, я очень сосредоточилась на том, чтобы сформировать свой теннис на грунте. Я посмотрела несколько видео – Рафу, Алькараса. Еще смотрела Рублева, и меня очень вдохновляют его удары».
Первая победа Карацева после травмы – с твинером на матчболе
Аслан Карацев в первом же матче сезона травмировал колено, ему пришлось перенести операцию. На корт он вернулся в Мадриде, где потерпел поражение от Фабиана Марожана на двух тай-брейках, упустив в первой партии 11 сетболов.
А в Риме он одержал первую победу с октябрьского турнира в Токио – 4:6, 6:3, 6:4 против Маккензи Макдональда. И в розыгрыше на матчболе Аслан выполнил твинер.
Самое разгромное поражение Надаля
10-кратный чемпион в первом круге обыграл Зизу Бергса – названного в честь Зинедина Зидана, который вручал Надалю трофей на «Ролан Гаррос»-2005.
Но во втором раунде испанец вышел на №9 Хуберта Хуркача, и тот его разгромил – 6:1, 6:3. Впервые после первой победы на «Ролан Гаррос» Надаль взял всего четыре гейма в грунтовом матче.
Зато после этого он сказал, что, может быть, сыграл в Риме не последний раз.
Джокович получил бутылкой в голову и потерпел самое быстрое поражение
После первого матча в Риме Новаку Джоковичу на голову упала бутылка. На следующий день он снова раздавал автографы после тренировки – в велосипедном шлеме. Казалось, что обошлось без серьезных последствий.
Но в воскресенье серб разгромно проиграл Алехандро Табило – 2:6, 3:6. Это самое быстрое поражение Джоковича на грунте за всю карьеру – всего 67 минут. И вообще это был один из худших матчей в его карьере.
И после поражения он сказал, что, вероятно, дело было в последствиях падения бутылки: «Сегодня я чувствовал, что как будто меня подменили. Никакого ритма, темпа и баланса ни в одном ударе. Это немного беспокоит».
За два дня турнир лишился Джоковича и Надаля – впервые с 2004-го никого из них нет в четвертьфинале.
Циципас громил рекламу
Стефанос Циципас мощно начал грунтовый сезон титулом в Монте-Карло и финалом в Барселоне, но потом потерпел два поражения в Мадриде – в первом матче уступил Тиаго Монтейро, а потом еще и с Паулой Бадосой расстался.
Первый матч в Риме тоже получился сложным – три сета с Яном-Леннардом Штруффом. По ходу грек так взбесился из-за проигранной подачи, что просто уничтожил рекламную конструкцию.
Шлепнул ракеткой так, что они с этим коробом как будто перемешались.
У Муте звонил будильник
Во втором круге Корентен Муте попал под Новака Джоковича и уехал – 3:6, 1:6. Но во втором круге он всех посмешил – у него зазвонил будильник, он побежал его выключать и притворился, что говорит по телефону.
Интересно, конечно, зачем он поставил будильник вечером?
Рыбакина снялась и потеряла 1000 очков
У Елены Рыбакиной последнее время странная динамика на турнирах – она либо выступает очень мощно, либо пропускает их из-за болезней.
После полуфинала в Мадриде здоровье ее снова подвело: «Мне жаль пропускать турнир в этом году, но, к сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться».
Интересно, что она совсем недавно снова критиковала календарь тура за интенсивность и множество длинных и обязательных турниров: «По-моему, игрокам не очень комфортно. Если вы хотите видеть высокий уровень тенниса, если вы хотите, чтобы игроки играли долго, а не заканчивали карьеру рано, как, например, Эш [Барти], то, на мой взгляд, было бы неплохо что-то изменить».
В Риме она потеряла 1000 очков за прошлогодний титул.
Поцелуи зрителям от Корды
Себастьян Корда в первом матче играл с итальянцем Флавио Коболли и, судя по всему, натерпелся. После победы за 2,5 часа (7:6(6), 4:6, 6:4) он отправил воздушные поцелуи трибунам.
А потом объяснился в соцсетях: «Привет зрителям позади меня, которые 2,5 часа выкрикивали неуместные вещи о моей девушке, семье и команде. Спасибо за дополнительную мотивацию 🙏💪».
Путинцева пародировала Швентек
Ига Швентек в третьем круге обыграла Юлию Путинцеву – 6:3, 6:4. Во втором круге представительница Казахстана вела 4:1.
В разгар камбэка первой ракетке мира Путинцевой не понравилось, что Швентек долго готовится к розыгрышам. Она спародировала глубокие вдохи, которые Ига делает перед подачей, и сказала тренеру: «Она такая».
В твиттере на эту тему был мощный панч: «Она знает, что может обыграть Игу, только если Ига перестанет дышать».
Римские каникулы Потаповой и Шевченко
Поженившиеся в прошлом году Анастасия Потапова и Александр Шевченко до второй недели в сетке не продержались. Но начали турнир они красиво – воссоздав кадры из фильма «Римские каникулы».
Романтично.
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; Fabio Frustaci/Keystone Press Agency, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Fabrizio Corradetti/IPA Sport/Global Look Press; wtatennis.com; instagram.com/jimmie48tennis