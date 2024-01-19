Андреева о твите Маррея про ее матч: «Распечатаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой или, может, повешу на стену»

Мирра Андреева высказалась о твите Энди Маррея о ее матче.

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» ответил на критику поведения и настроя Андреевой.

– Если честно, не думала, что он будет смотреть матч, что-то комментировать в твиттере. Постараюсь как-нибудь это распечатать. Не знаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой. Может, повешу на стену, чтобы видеть каждый день (улыбается).

Честно, не ожидала, что он как-то отреагирует на этот матч.

– Он считает, что одна из причин, по которой вы смогли отыграться, в ваших высоких ожиданиях от себя.

– Да, это правда. Поскольку в прошлый раз я ее обыграла, у меня было некое преимущество. Мне казалось, что я должна победить, потому что прошлый матч получился довольно легким по счету.

Когда ты так думаешь, всегда получается что-то типа 1:6 в первом сете. Тогда я решила бороться, просто выигрывать по одному гейму.

Возможно, мне действительно помогла строгость к себе. Не знаю. Я просто пытаюсь мыслить позитивно. Эта строгость, скажем так, помогла мне, потому что обычно я не очень позитивно настроена. Не знаю. Я просто продолжала себя подстегивать. Говорила себе не очень хорошие слова.

Мне кажется, это помогло мне, меня подстегнуло.

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