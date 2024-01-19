Андреева о твите Маррея про ее матч: «Распечатаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой или, может, повешу на стену»

Теги Энди Маррей Australian Open ATP WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева высказалась о твите Энди Маррея о ее матче.

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» ответил на критику поведения и настроя Андреевой.

– Если честно, не думала, что он будет смотреть матч, что-то комментировать в твиттере. Постараюсь как-нибудь это распечатать. Не знаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой. Может, повешу на стену, чтобы видеть каждый день (улыбается).

Честно, не ожидала, что он как-то отреагирует на этот матч.

– Он считает, что одна из причин, по которой вы смогли отыграться, в ваших высоких ожиданиях от себя.

– Да, это правда. Поскольку в прошлый раз я ее обыграла, у меня было некое преимущество. Мне казалось, что я должна победить, потому что прошлый матч получился довольно легким по счету.

Когда ты так думаешь, всегда получается что-то типа 1:6 в первом сете. Тогда я решила бороться, просто выигрывать по одному гейму.

Возможно, мне действительно помогла строгость к себе. Не знаю. Я просто пытаюсь мыслить позитивно. Эта строгость, скажем так, помогла мне, потому что обычно я не очень позитивно настроена. Не знаю. Я просто продолжала себя подстегивать. Говорила себе не очень хорошие слова.

Мне кажется, это помогло мне, меня подстегнуло.

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19 комментариев
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Здесь интрига поинтереснее, чем цицидоса :)
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Энди, заканчивай уже мучиться на корте и иди тренером к ней )
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Анди Маррей - Мирра Андреева
У них имена, словно зеркальное отражение
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спортс, у вас ссылка неправильная
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Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Анди Маррей - Мирра Андреева У них имена, словно зеркальное отражение
это судьба
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Лет через десять Маррей будет гордиться, что сама Мирра Андреева вставила его слова в рамочку.
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Девочка с юмором )
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Мирра 😆

Джуди Марри, кстати, ретвитнула её слова)
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Ответ свободу попугаю
Энди, заканчивай уже мучиться на корте и иди тренером к ней )
Жена будет против)) Вон Вавринку увели из семьи... Мирра очень привлекательная девушка)
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Mirracle Andreeva
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Ответ Лёля Иванова
Сколько мужчин в возрасте западают на молодых девушек и ещё женятся на них, боюсь начать приводить список известных людей и тут странички не хватит
Да понятно это все. Читал на днях, что Соболенко что-то такое говорила («в сестры годится»). Вот и посмеялся над ней.
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Ответ SaltyRose
Здесь интрига поинтереснее, чем цицидоса :)
ты еще не привыкла и не смирилась?)
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Ответ tanith
ты еще не привыкла и не смирилась?)
все еще нет :)
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Ответ SaltyRose
все еще нет :)
воспринимай в духе "чему быть - того не миновать", красных флагов я не вижу, никто не знает что будет дальше.
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Ответ tanith
воспринимай в духе "чему быть - того не миновать", красных флагов я не вижу, никто не знает что будет дальше.
:) Это мысль :) вряд ли мы с такого расстояния увидим красные флаги. Я все жду, что она мне понравится, но пока эффект обратный - мне только меньше стал нравиться Степа :((
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Ответ SaltyRose
:) Это мысль :) вряд ли мы с такого расстояния увидим красные флаги. Я все жду, что она мне понравится, но пока эффект обратный - мне только меньше стал нравиться Степа :((
ну тут вольному -воля
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