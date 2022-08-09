Джокович – Кириосу: «Просто добавь в свою подготовку тренировки по капоэйре и возьмешь «Большой шлем»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» пришел в комментарии к посту о победе на турнире в Вашингтоне.

«Поздравляю! Вот это неделя 🙌 Просто добавь в свою подготовку тренировки по капоэйре и возьмешь «Большой шлем» 😂😂😂», – написал серб.

«Хахахахахахах, ты сейчас можешь говорить все что угодно», – ответил Кириос.

На прошлой неделе Джокович выложил видео с занятия капоэйрой, и Кириос прокомментировал: «Если именно это нужно для победы на «Большом шлеме», то у меня проблемы 😂».

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