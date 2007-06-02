Вавринка обыграл Циципаса в самом длинном матче их карьер, на матчболе едва задев линию обводящим

Чемпион «Ролан Гаррос»-2015 Стэн Вавринка (24) в 1/8 финала нынешнего турнира обыграл 20-летнего Стефаноса Циципаса 7:6, 5:7, 6:4, 3:6, 8:6 за 5 часов 9 минут и впервые за два года вышел в четвертьфинал «Большого шлема».

Матч, продолжавшийся 5 часов 9 минут, стал самым длинным в карьерах обоих игроков, и четвертым по продолжительности – на «Ролан Гаррос» в Открытую эру (всего в мужском одиночном теннисе – 34-м).

В пятом сете 34-летний швейцарец отыграл все восемь брейк-пойнтов, решающий брейк сделав в последнем гейме. На матчболе он выполнил обводящий бэкхенд по линии, и судья Рено Лихтенштейн спустился с вышки, чтобы проверить, попал ли он.

В четвертьфинале трехкратный чемпион «Шлемов» Вавринка сыграет с 20-кратным – соотечественником Роджером Федерером (3), которому по личным встречам уступает 3-22, но на грунте – 3-4. В прошлый раз на песчаном покрытии они играли на этой же стадии четыре года назад – Вавринка выиграл в трех сетах, а позднее взял титул. Федерер сегодня пошутил, что он обыграл его тогда «своими ужасными шортами».