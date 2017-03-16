Глава WTA Стив Саймон оценил целесообразность изменения правил о предоставлении wild card игрокам, отбывшим допинговую дисквалификацию, в свете дискуссии вокруг Марии Шараповой.

Напомним, после приглашения не имеющей рейтинга Шараповой на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме по истечении ее дисквалификации руководство «Ролан Гаррос» заявило, что такой шаг с их стороны может выглядеть непоследовательно и противоречить духу борьбы за чистоту спорта. Неодобрительно о поощрении Шараповой высказался ряд игроков, включая Анжелик Кербер, Ника Киргиоса и Каролин Возняцки, назвавшей wild card для россиянки неуважением к другим теннисисткам.

«Все правила постоянно пересматриваются и улучшаются, и я уверен, что правило и wild card тоже может быть изменено. Если члены Ассоциации захотят, чтобы мы этим занялись, мы займемся. Так работает система.

Лично я считаю, что это правило не нужно менять, если только мы не хотим в принципе упразднить wild card. Санкцией за нарушение Шараповой была дисквалификация. Мария отбыла 15 месяцев своего наказания, не зарабатывала, потеряла весь свой рейтинг и призовые за Australian Open-2016 – она была достаточно наказана за свой проступок», – сказал Саймон.