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    WTA: «Шарапова может участвовать в турнире на неделе, когда закончится ее дисквалификация»

    Теги Мария Шарапова WTA Porsche Tennis Grand Prix

    WTA выступила с разъяснениями по поводу предоставления Марии Шараповой wild card на турнир в Штутгарте, по ходу которого закончится ее дисквалификация за мельдоний.

    «Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сможет выступать на турнирах WTA после 15-месячной дисквалицикации в среду, 26 апреля.

    Будучи чемпионкой как турниров «Большого шлема», так и итогового турнира WTA, Шарапова может просить и получать неограниченное число wild card, включая и wild card на турнир в Штутгарте, где россиянка вернется в тур.

    Согласно правила WTA и Теннисной Антидопинговой Программы, Шарапова может участвовать в турнире на неделе, когда закончится ее дисквалификация, при учете, что ее первый матч запланирован на день, когда она может вернуться к соревнованиям, или на последующие дни.

    Первый круг турнира в Штутгарте обычно проходит на протяжении трех дней, следовательно бывшая первая ракетка мира может принять предложенную ей wild card и начать выступать в среду, 26 апреля».

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