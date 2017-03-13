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    Роджер Федерер: «По поводу wild card для Шараповой идет хорошая дискуссия, но в то же время очень непростая»

    Теги Мария Шарапова Роджер Федерер

    18-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал дискуссию по поводу предоставления Марии Шараповой wild card на турниры.

    - Мария Шарапова в следующем месяце возвращается в тур после дисквалификации. Турниры размышляют о том, давать ли ей wild card, потому что у нее не будет рейтинга. Некоторые уже дали. Что вы думаете по поводу этого процесса? Это беспрецедентный для тенниса случай – подобное возвращение звезды такого масштаба.

    – Это сложный вопрос. Что вы хотите от меня услышать? Как вы уже сказали, такого никогда раньше не было. Так что тут ничего не поделать. Кому-то происходящее понравится, кому-то – нет.

    Она заплатила за то, что сделала, больше по этому поводу сказать нечего.

    Некоторым игрокам и людям это не нравится, другие считают, что она свою дисквалификацию отбыла. И все хорошо. Все закончилось.

    Потенциально, это правило можно пересмотреть – что только турниры, только один директор турнира решает, что Мария или кто-то другой заслуживает wild card после дисквалификации. Или wild card на турниры определенного уровня вообще нужно вывести за скобки?

    Я не уверен. Мне кажется, это хорошая дискуссия, но в то же время очень непростая. И я уверен, что она рада тому, что вернется.

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