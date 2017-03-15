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    Агент Шараповой: «Если бы не дисквалификация, то это, наверное, был бы последний сезон Марии»

    Теги Мария Шарапова WTA Макс Айзенбад

    Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад прокомментировал предстоящее возвращение россиянки после дисквалификации за мельдоний.

    «Если бы не дисквалификация, то это, наверное, был бы ее последний сезон. А теперь я думаю, что она будет играть до Олимпиады в Токио, если будет здорова.

    Можно сказать, что этот перерыв дал ей третью карьеру. Первая была до операции на плече, вторая – после, а теперь третья. Я смотрел, как она тренировалась на прошлой неделе, и меня просто поразило, насколько она мотивирована и как хорошо играет».

    Также Айзенбад прокомментировал вопрос с wild card на турниры WTA.

    «Мне звонили представители каждого турнира WTA – всех до единого».

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