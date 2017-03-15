Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад прокомментировал предстоящее возвращение россиянки после дисквалификации за мельдоний.

«Если бы не дисквалификация, то это, наверное, был бы ее последний сезон. А теперь я думаю, что она будет играть до Олимпиады в Токио, если будет здорова.

Можно сказать, что этот перерыв дал ей третью карьеру. Первая была до операции на плече, вторая – после, а теперь третья. Я смотрел, как она тренировалась на прошлой неделе, и меня просто поразило, насколько она мотивирована и как хорошо играет».

Также Айзенбад прокомментировал вопрос с wild card на турниры WTA.

«Мне звонили представители каждого турнира WTA – всех до единого».