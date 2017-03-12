Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс, в субботу впервые за 16 лет вышедшая в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, оценила перспективу возвращения в тур Марии Шараповой, чья допинговая дисквалификация истекает через шесть недель.

Напомним, ряд игроков неодобрительно высказывался о предоставлении Шараповой wild card от турниров, считая неэтичным поощрение игрока, уличенного в употреблении запрещенных препаратов.

«Не думаю, что есть какой-то прецедент. Я об этом особо не думала. Руководящие органы приняли решение, и ей разрешено вернуться и продолжить карьеру. Думаю, это справедливо. Если турниры хотят давать ей wild card, то это их право и их решение. Хорошо, что она возвращается», – сказала Уильямс.