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    Винус Уильямс: «Если турниры хотят давать wild card Шараповой, то это их право и их решение»

    Теги Мария Шарапова Винус Уильямс допинг

    Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс, в субботу впервые за 16 лет вышедшая в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, оценила перспективу возвращения в тур Марии Шараповой, чья допинговая дисквалификация истекает через шесть недель.

    Напомним, ряд игроков неодобрительно высказывался о предоставлении Шараповой wild card от турниров, считая неэтичным поощрение игрока, уличенного в употреблении запрещенных препаратов.

    «Не думаю, что есть какой-то прецедент. Я об этом особо не думала. Руководящие органы приняли решение, и ей разрешено вернуться и продолжить карьеру. Думаю, это справедливо. Если турниры хотят давать ей wild card, то это их право и их решение. Хорошо, что она возвращается», – сказала Уильямс.

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