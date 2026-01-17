Матч «Торпедо» и КПРФ в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 19:00

Спортс’’ покажет матч «Торпедо» и КПРФ в полуфинале Кубка России по футзалу.

ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Топредо» и КПРФ в полуфинале Кубка России по футзалу. Начало – 20 января в 19:00 по московскому времени. Все матчи БЕТСИТИ Суперлиги на каналах МЯЧ и ТВ Спорт в Триколор