Елена Вяльбе: «В моем детстве все жевали лыжную мазь. Только зубы ленивого ребенка на ней не отпечатались»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала, почему в свое время начала заниматься в лыжной секции.

– В лыжную секцию вас заманили мазью «Темп», которую можно было жевать вместо жвачки?

– Было. Мы с подругой сделали себе лыжню в огороде и катались там на своих деревянных лыжах. Но каждый год на нашу огородную территорию залезали ребята из детско-спортивной школы – ломали наш забор, чтобы проложить свою трассу.

В общем, не знаю, что на меня нашло, но я выскочила и давай ругаться с тренером – хватит, мол, в огород залезать. А он и говорит: «Ты не кричи, а приходи в секцию заниматься».

Я спросила: «А лыжная мазь есть?» Он кивнул. Ну мы с подругой и согласились, раз будет безграничный доступ к мази.

Жевательной резинки не было тогда, вот и жевали все «Темп» – хорошая мазь, на основе смолы. Мне кажется, только зубы ленивого ребенка не отпечатались на этой мази, – сказала Вяльбе.

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