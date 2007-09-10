Призер Сочи-2014 в сноуборде Олюнин избран депутатом городского совета Красноярска

Серебряный призер Сочи-2014 в сноуборд-кроссе Николай Олюнин сообщил, что избран депутатом городского совета Красноярска.
«В течение пяти месяцев шла предвыборная гонка за депутатский мандат в городском совете Красноярска.
В напряженной, длительной борьбе, которая изобиловала грязными технологиями со стороны конкурентов, мне и моей профессиональной команде удалось победить.
Я хочу поблагодарить неравнодушных жителей Кировского района за доверие и возможность защищать их интересы в городском совете депутатов. Верю, что смогу эффективно работать на благо горожан.
Понимаю, что уважение и авторитет нужно заслужить, а это большая работа, и я к ней готов.
Хочу поблагодарить всех хулиганов, которые испортили кучу моих плакатов, писали гадости в интернете. Без вас эта гонка была бы не такой интенсивной. Надеюсь, вы улыбнетесь, прочитав это сообщение.
Важный момент: многие говорили, что я иду от партии ОНФ. Общероссийский Народный Фронт – это общественная организация
Я не состою ни в одной партии, но есть партия, которая меня выдвинула, это «Единая Россия». Я не скрываю эту информацию, считаю, что человек, в первую очередь, должен быть честным и порядочным. Надеюсь, вы меня таким считаете», – написал Олюнин.