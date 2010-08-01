Blink. Lysebotn Opp. Устюгов, Белов, Тарьей Бо, Самуэльссон и Крюгер выйдут на старт забега в гору

1 августа на фестивале Blink в норвежском Санднесе пройдет лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp.

Blink-2019

Санднес, Норвегия

Лыжероллеры

Lysebotn Opp

7,5 км

Мужчины

Начало – 16.30 по московскому времени

Старт-лист

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

2. Ииво Нисканен (Финляндия)

3. Тарьей Бо (Норвегия)

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

5. Сергей Устюгов (Россия)

6. Антонин Гигонна (Франция)

8. Евгений Белов (Россия)

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

10. Морис Манифика (Франция)

11. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия)

13. Андрей Расторгуев (Латвия)

16. Михал Крчмарж (Чехия)

18. Иван Кириллов (Россия)

19. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

23. Илья Порошкин (Россия)

25. Ондржей Моравец (Чехия)

26. Артем Мальцев (Россия)

28. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)

31. Мартин Понсилуома (Швеция)

36. Глеб Ретивых (Россия)

63. Йоханнес Дале (Норвегия)

100. Никита Куракин (Россия)