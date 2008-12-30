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    Устюгов отказался общаться с журналистами до чемпионата мира в Зеефельде

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжные виды

    Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов отказался общаться с представителя СМИ после победы в 15-километровой гонке свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

    По словам представителя сборной России Максима Волкова, лыжник не желает давать интервью вплоть до чемпионата мира в Зеефельде.

    – Мне это не нравится, но он был предельно категоричен. Спортсмены должны говорить с представителями прессы, потому что это важно для нашего спорта. Люди хотят знать, что происходит. Он ведет себя по-особенному, и я недоволен.

    – Вы попробуете надавить на него и заставить общаться с журналистами в будущем?

    – Да, но я знаю, что если на него слишком сильно давить, то он совсем закроется, – сказал тренер сборной России Маркус Крамер, подчеркнув, что причины нежелания Устюгова говорить с прессой носят исключительно спортивный характер.

    Также Крамер рассказал, что перед началом многодневки беседу с Устюговым на эту тему провела президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    «Он сказал: «Я не люблю разговаривать с журналистами. Это не мое дело. Мое дело – спорт». Но для наших спонсоров это важно. Его позиция должна измениться», – отметил Крамер.

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