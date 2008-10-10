Два матча Кубка мира по регби в Японии отменены из-за тайфуна

Организаторы Кубка мира по регби в Японии отменили два матча, запланированные на 12 октября, из-за приближающегося тайфуна.

Директор турнира Алан Гилпин объявил об отмене игры между Новой Зеландией и Италией в Тоете, а также матча Англия – Франция в Йокогаме. Таким образом, в субботу на Кубке мира состоится только одна встреча – команды Ирландии и Самоа сыграют в Фукуоке.

«На основе последней подробной информации от независимых экспертов-метеорологов турнира, «Хагибис» станет самым большим тайфуном этого года. Скорее всего, он вызовет в субботу значительные неполадки в Токио, Йокогаме и Тоете, включая сбои работы общественного транспорта.

World Rugby и оргкомитет Кубка мира принял сложное, но правильное решение отменить матчи в этих местах по соображениям безопасности», – отметил Гилпин.

В отмененных матчах будет зафиксирована ничья 0:0, в турнирной таблице команды получат по 2 очка. Таким образом, Италия потеряла шансы на выход в плей-офф. Организаторы вернут болельщикам деньги за билеты. Планируется, что в воскресенье турнир продолжится в обычном режиме.

Открытое письмо усатого капитана: как стать своим в Ирландии, вернуться в Россию и продвигать тут любимый спорт

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби