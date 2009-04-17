Сборная Украины выступит на чемпионате Европы в России, несмотря на запрет от государства

Сборная Украины по борьбе выступит на чемпионате Европы в России, несмотря на запрет от государства.

В марте министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о бойкоте украинскими спортсменами всех соревнований в России.

Ассоциация спортивной борьбы Украины опросит спортсменов сборной и тем, кто решит ехать на турнир в Россию, окажет всю необходимую поддержку.

«Это решение было принято с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы», – говорится в сообщении Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Чемпионат Европы-2018 пройдет в российском Каспийске с 29 апреля по 7 мая.