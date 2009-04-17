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    Сборная Украины выступит на чемпионате Европы в России, несмотря на запрет от государства

    Теги чемпионат Европы сборная Украины сборная Украины жен политика Игорь Жданов Борьба

    Сборная Украины по борьбе выступит на чемпионате Европы в России, несмотря на запрет от государства.

    В марте министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о бойкоте украинскими спортсменами всех соревнований в России.

    Ассоциация спортивной борьбы Украины опросит спортсменов сборной и тем, кто решит ехать на турнир в Россию, окажет всю необходимую поддержку.

    «Это решение было принято с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы», – говорится в сообщении Ассоциации спортивной борьбы Украины.

    Чемпионат Европы-2018 пройдет в российском Каспийске с 29 апреля по 7 мая.

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