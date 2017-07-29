Российский борец Власко найден мертвым на берегу Байкала

Тело российского борца Юрия Власко было найдено ночью 29 июля возле села Горячинска на берегу Байкала.

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 20-летнего мужчины.

«Сегодня ночью на берегу Байкала возле села Горячинска было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование», — сообщили в следственном управлении.

Юрий Власко — мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 96 килограммов.