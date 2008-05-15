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    Лига наций (жен). Россия встретится с Аргентиной, Бразилия против Германии и другие матчи

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    Сегодня стартует первый этап женской Лиги наций по волейболу. Сборная России встретится с командой Аргентины.

    Лига наций

    Женщины

    1-я неделя

    Екатеринбург, Россия

    Таиланд – Голландия – 14.30

    Россия – Аргентина – 17.00

    Нинбо, Китай

    Бельгия – Южная Корея – 11.00

    Китай – Доминиканская Республика – 14.30

    Баруэри, Бразилия

    Бразилия – Германия – 21.05

    Япония – Сербия – 23.30

    Линкольн, США

    Турция – Италия – 1.00 (16 мая)

    США – Польша – 3.30 (16 мая)

    Турнирное положение: Россия, Аргентина, Таиланд, Бельгия, Южная Корея, Китай, Доминиканская Республика, Бразилия, Германия, Япония, Сербия, Турция, Италия, США, Польша – по 0 побед – 0 поражений (0 очков).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал Шести».

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