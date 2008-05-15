Лига наций (жен). Россия встретится с Аргентиной, Бразилия против Германии и другие матчи

Сегодня стартует первый этап женской Лиги наций по волейболу. Сборная России встретится с командой Аргентины.
Лига наций
Женщины
1-я неделя
Екатеринбург, Россия
Таиланд – Голландия – 14.30
Россия – Аргентина – 17.00
Нинбо, Китай
Бельгия – Южная Корея – 11.00
Китай – Доминиканская Республика – 14.30
Баруэри, Бразилия
Бразилия – Германия – 21.05
Япония – Сербия – 23.30
Линкольн, США
Турция – Италия – 1.00 (16 мая)
США – Польша – 3.30 (16 мая)
Турнирное положение: Россия, Аргентина, Таиланд, Бельгия, Южная Корея, Китай, Доминиканская Республика, Бразилия, Германия, Япония, Сербия, Турция, Италия, США, Польша – по 0 побед – 0 поражений (0 очков).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал Шести».