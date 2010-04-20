Чемпионат России. Финал. Первый матч. Казанский «Зенит» победил петербургский

20 апреля стартовал финал мужского чемпионата России по волейболу. В первом матче казанский «Зенит» победил петербургский (3-0). В серии за третье место московское «Динамо» в первой игре победило «Кузбасс» (3-2).

Чемпионат России

Плей-офф

20 апреля

Финал

Первый матч

Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:17, 25:20, 25:21)

Зенит-Казань: Леон (18), Андерсон (11), Вольвич (11), Михайлов (10), Самойленко (4), Бутько (1).

Зенит Санкт-Петербург: Любурич (11), Камехо (9), Сивожелез (8), Волков (3), Ащев (2), Панков (2).

Серия за 3-е место

Первый матч

Динамо Москва – Кузбасс – 3-2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17)

ПРИМЕЧАНИЕ: финал играется до трех побед, серия за третье место – до двух.