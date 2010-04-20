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    Чемпионат России. Финал. Первый матч. Казанский «Зенит» победил петербургский

    Теги Динамо Москва чемпионат России результаты Зенит-Казань Кузбасс Зенит Санкт-Петербург Волейбол

    20 апреля стартовал финал мужского чемпионата России по волейболу. В первом матче казанский «Зенит» победил петербургский (3-0). В серии за третье место московское «Динамо» в первой игре победило «Кузбасс» (3-2).

    Чемпионат России

    Плей-офф

    20 апреля

    Финал

    Первый матч

    Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (25:17, 25:20, 25:21)

    Зенит-Казань: Леон (18), Андерсон (11), Вольвич (11), Михайлов (10), Самойленко (4), Бутько (1).

    Зенит Санкт-Петербург: Любурич (11), Камехо (9), Сивожелез (8), Волков (3), Ащев (2), Панков (2).

    Серия за 3-е место

    Первый матч

    Динамо Москва – Кузбасс – 3-2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17) 

    ПРИМЕЧАНИЕ: финал играется до трех побед, серия за третье место – до двух.

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