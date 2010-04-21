Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат России (жен). Финал. Третий матч. Московское «Динамо» играет с казанским

    Теги Динамо Москва жен Уралочка чемпионат России жен результаты Динамо Казань жен Енисей жен Волейбол

    Сегодня проходит третий матч финала женского чемпионата России. Казанское «Динамо» играет с московским.

    В третьем матче за бронзу «Уралочка» обыграла «Енисей» (3-1) и вышла вперед в серии до трех побед (2-1). 

    Чемпионат России

    Женщины

    Финал

    Первый матч

    16 апреля

    Динамо-Казань – Динамо Москва – 0-3 (23:25, 20:25, 22:25)

    Второй матч

    17 апреля

    Динамо-Казань – Динамо Москва – 2-3 (17:25, 25:23, 12:25, 25:19, 10:15)

    Третий матч

    21 апреля

    Динамо Москва – Динамо-Казань – 1-0 (25:23, идет второй сет)

    Серия за 3-е место

    Первый матч

    16 апреля

    Енисей – Уралочка – 3-1 (25:12, 20:25, 25:16, 25:18)

    Второй матч

    17 апреля

    Енисей – Уралочка – 1-3 (20:25, 22:25, 25:10, 23:25)

    Третий матч

    21 апреля

    Уралочка – Енисей – 3-1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:23)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии играются до трех побед.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться