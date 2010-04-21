Чемпионат России (жен). Финал. Третий матч. Московское «Динамо» играет с казанским

Сегодня проходит третий матч финала женского чемпионата России. Казанское «Динамо» играет с московским.

В третьем матче за бронзу «Уралочка» обыграла «Енисей» (3-1) и вышла вперед в серии до трех побед (2-1).

Чемпионат России

Женщины

Финал

Первый матч

16 апреля

Динамо-Казань – Динамо Москва – 0-3 (23:25, 20:25, 22:25)

Второй матч

17 апреля

Динамо-Казань – Динамо Москва – 2-3 (17:25, 25:23, 12:25, 25:19, 10:15)

Третий матч

21 апреля

Динамо Москва – Динамо-Казань – 1-0 (25:23, идет второй сет)

Серия за 3-е место

Первый матч

16 апреля

Енисей – Уралочка – 3-1 (25:12, 20:25, 25:16, 25:18)

Второй матч

17 апреля

Енисей – Уралочка – 1-3 (20:25, 22:25, 25:10, 23:25)

Третий матч

21 апреля

Уралочка – Енисей – 3-1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:23)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии играются до трех побед.